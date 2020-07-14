Украина узаконила казино ради туристов. Но идея обречена на провал

Где можно будет играть?

Новый закон разрешает азартные игры в казино и онлайн, букмекерскую деятельность, выпуск и проведение лотерей, а также другие виды игорного бизнеса. Казино можно будет разместить на территории пятизвездочных отелей столицы Украины, а также в четырех- и пятизвездочных отелях других городов. К игровым автоматам власти отнеслись более лояльно — их разрешили располагать на территории трех-, четырех- и пятизвездочных гостиниц.

При этом запрещено устраивать подобные развлечения менее чем в 500 метрах от учебных заведений. Лица младше 21 года не смогут попасть в игорные заведения, как и люди в состоянии алкогольного опьянения, а также недееспособные.

Легальный бизнес лучше подпольного?

«Когда игорный бизнес легализован, он спокойно работает, как это было на Украине или в России. И вдруг неожиданным образом все закрывают. При этом спрос остается. Что тогда начинается? Начинается подпольный игорный бизнес», — об этом «360» рассказал эксперт игорного бизнеса Дмитрий Слободкин.

По его словам, это приводит к незащищенности клиентов, отсутствию доходов от налогов, коррупции и трате государственных средств на борьбу с нелегальным бизнесом. Получается, доходов нет, а из бюджета деньги уходят.

Игорный бизнес в нормальных странах при нормальной легализации и контроле особо не вреден. А вот эта нелегальная деятельность гораздо вреднее Дмитрий Слободкин эксперт игорного бизнеса.

Собеседник «360» отметил, что ни в одной стране не получается справляться с нелегальным игорным бизнесом. Исключение — мусульманские государства, где за подобные преступления предусмотрена смертная казнь.

Игорному туризму быть?

«Идея относительно развития туризма в контексте игорной деятельности — это вряд ли пойдет. Прямой зависимости не должно быть. Если открыть игорный бизнес исключительно в туристических зонах, как, в принципе, кажется, и планируется на Украине, то, сами понимаете… Идея-то хорошая, но не надо думать, что все туда сразу побегут и поедут играть. У нас нет возможности поднимать такие проекты, как в Лос-Анджелесе», — пояснил Слободкин.

Он добавил, что подобные развлечения смогут позволить себе исключительно состоятельные люди. «Давайте посмотрим средний доход граждан Украины. Вот вы представьте, что для того, чтобы поиграть, надо купить билеты, где-то еще жить, что-то есть и иметь деньги еще на игру», — подчеркнул эксперт.

Иностранцы же туда не поедут, так как имеют в распоряжении Европу, где развиты казино. Грамотное размещение игорной деятельности подразумевает, что центры должны быть или рядом с крупными городами, или быть прямо в них.

Легализовать игорный бизнес в государстве еще в мае призвал глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. Он, как и собеседник «360», уверен, что на данный момент в стране законодательство не соблюдается, а дивиденды от подпольной работы казино и игровых клубов получает не бюджет, а «крышеватели». Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года.