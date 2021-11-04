«Каждый второй не выходит из реанимации». Врачи и пациенты рассказали, что происходит в красной зоне

В парке «Патриот» снова разворачивают временный ковидный госпиталь. Уже 8 ноября он откроется для пациентов. Врачи Одинцовской областной больницы рассказали «360», что в четвертую волну стало больше тяжелых форм, а в реанимации оказываются только непривитые пациенты. Те, кому повезло выйти из реанимации, обещают вакцинироваться как можно скорее.

Госпиталь в «Патриоте»

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев рассказал «360» о том, что открытие передвижной временной больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией назначено на 8 ноября — к этому времени закончат последние подготовительные и монтажные работы.

«8 ноября, с 08:00, мы планируем полностью открыться: уже будет работать КТ, систему будем запускать 6 ноября, чтобы было время отладить все возможные недочеты. Монтаж ведется и днем и ночью. Сейчас уже выполнен на 80% работы — полностью сделаны перегородки, собраны кровати, тумбочки, идет монтаж кислорода», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Наружные работы, по словам врача, уже закончились, остается только монтаж некоторых внутренних объектов, например, блока КТ. Он будет устроен по типу амбулаторного КТ-центра.

«Он будет работать и из „грязной“ зоны, и со стороны улицы, чтобы можно было на этапе приема в отделение знать показания и противопоказания для госпитализации», — объяснил Фадеев.

Источник фото: телеканал «360»

Временный госпиталь ничем не будет уступать стационарам, убежден врач. По его словам, каждая койка в реанимации, под которую отведено несколько отдельных блоков, будет оснащена полноценным реанимационным набором, в том числе и аппаратом ИВЛ.

Все, что есть в стационарной реанимации, будет представлено здесь. Эти койки ничем не будут отличаться от обычной реанимации, помощь будет оказываться в полном объеме, со всеми возможными мероприятиями Алексей Фадеев.

Врачебные бригады для больницы в «Патриоте» уже сформированы — работать будут как военные, так и гражданские врачи.

«Приемное отделение будет готово 8 ноября, человек 100 в сутки мы спокойно сможем принимать» — заявил Алексей Фадеев.

Особенности четвертой волны

По словам руководителя подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимира Гордеева, сейчас тяжелых форм заболевания значительно больше, чем в начале пандемии.

«Помолодел контингент пациентов, очень часто к нам стали попадать пациенты, которые недооценивают тяжесть заболевания и долго не обращаются к врачам», — заявил он.

Несмотря на то, что тема ковида многим приелась, ослаблять бдительность нельзя, так как даже те, кто еще не переболел, могут заразиться в любой момент. Особенно это касается непривитых, уверен Гордеев, ведь врожденного иммунитета к этому заболеванию нет.

Часто попадают в реанимацию лица, которые очень поздно к нам обращаются. На сегодняшний день это очень часто непривитые. Вакцинированные попадали в реанимацию всего один-два раза за все время нашей работы Владимир Гордеев.

Источник фото: телеканал «360»

Основной группой риска остаются пациенты, имеющие тяжелые хронические заболевания — ожирение высоких степеней, люди, страдающие бронхиальной астмой и сахарным диабетом.

Заведующая отделением реанимации Регина Бериева рассказала, что среди пациентов реанимации смертность от ковида сейчас очень высока — порядка 50–60%.

Каждый второй не выходит из реанимации Регина Бериева.

Источник фото: телеканал «360»

При этом в реанимации Одинцовской областной больницы, по словам Регины Бериевой, нет ни одного привитого пациента.

«При этом у нас есть два молодых — от 30 до 38 лет, молодые и здоровые мужчины, непривитые, в тяжелом состоянии. Оба на аппаратах искусственной вентиляции легких. К сожалению, прогноз очень сомнительный», — подчеркнула она.

В реанимационном боксе Одинцовской областной больницы на восемь коек лежат пациенты с крайне тяжелыми формами ковида. Поражение легких у них от 84 до 100%.

Источник фото: телеканал «360»

Важность прививки

Все сотрудники больницы — как врачи, так и средний медперсонал — привиты, хотя еще в первую волну почти все они переболели.

Я плохо представляю, как человек, который работает в реанимации и видит весь этот ужас, не хочет себя защитить от такого исхода. У нас уже была одна вакцинация, а ревакцинация будет через два месяца Регина Бериева.

Теперь важность вакцинации осознали и многие пациенты. Владимир попал в Одинцовскую областную больницу 7 октября и только сейчас врачи готовы его выписать. При поступлении легкие уже были затронуты инфекцией, а в ходе болезни, несмотря на лечение, процент поражения вырос до 80%.

«Все быстро началось. Сначала температура дома поднялась небольшая, подержалась. Потом резко стало тяжело дышать, за три дня скрутило всего. Я не вакцинировался — живем в деревне, никуда не ездим, но как-то так получилось, [что все равно заболел]. Теперь буду прививаться», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Другой пациент попал в больницу с поражением 40% легких. На втором исследовании, несмотря на лечение, ситуация обострилась — 56% поражения. Врачам удалось справиться с цитокиновым штормом, кислородозависимость снизилась, но пока пациент остается в госпитале.

Не привился он только из-за того, что вся семья болела по очереди — с февраля. У всех, кроме главы семейства, была легкая форма.

«У ковида есть специфический привкус, слегка металлический и острый, — он жжет носоглотку, тяжелое состояние наступает очень внезапно. Самостоятельно это контролировать очень тяжело, не знаешь, во что это может вылиться», — заключил он.