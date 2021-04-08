Каждый 10-й человек на планете не реагирует на вакцину. Он опасен?

Среди населения планеты есть люди, нечувствительные к вакцинам, в том числе к вакцине против коронавируса. Их 10% — но на распространение вируса они не повлияют.

Каждый 10-й житель Земли невосприимчив к любым вакцинам, рассказал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью «Известиям». По его словам, среди населения всегда есть небольшая часть людей, у которых не формируется иммунитет после вакцины. Он добавил, что на выработку антител влияют и другие факторы, например поведение привитого и особенности его иммунной системы.

По его словам, в инструкции к «ЭпиВакКороне», которую разработал центр, и к остальным российским вакцинам сказано, что защитный титр антител и продолжительность иммунитета после прививки неизвестны. Узнать точные данные можно только после пострегистрационных исследований.

Максютов отметил, что после прививки от коронавируса есть шанс заболеть. Зачастую это происходит из-за того, что не прошел нужный период времени для появления полноценного иммунитета.

Толерантность к вакцине

Отсутствие какой-либо реакции на вакцину имеет свои естественные причины. Доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил «360», что у людей бывают разные иммунные статусы.

Надо понимать, что среди оставшихся 10%, которые не реагируют на вакцину, есть не качественные, а количественные различия. Это вопрос того, много антител выработал организм или мало Алексей Аграновский.

Биолог отметил, что если антител мало, то заболевание переносится легче. По его словам, только единицы не дают ответа на вакцину. «Это связано с какими-то нечастыми заболеваниями, приводящими к иммунодефициту», — добавил эксперт.

По его мнению, вакцинирование идет в любом случае на благо. Прививка может защитить тех, у кого проблемы с иммунным статусом, и тех, кто отказывается от вакцинации.

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко рассказал «360», что невосприимчивость к вакцине (по-научному рефрактерность) встречается не только при прививке от коронавируса, но и при других болезнях.

«Единственная опасность, которую могут представлять люди с невосприимчивостью, — это передача вируса другим жителям», — добавил специалист.

Невосприимчивость к вакцине определяется, по словам Алексея Аграновского, с помощью теста на антитела IgG, специфичные к SARS-CoV-2. Но через какое-то время после вакцинации можно померить титр специфичных антител.

Коллективный иммунитет

В борьбе с коронавирусом коллективный иммунитет остается главным оружием. Согласно Всемирной организации здравоохранения, он появляется тогда, когда население получает сопротивляемость к инфекциям благодаря вакцине или ранее перенесенной болезни. Но ученым не известно, какое точное количество людей должно быть привито от коронавируса.

Специалисты считают, что при достижении уровня в 60–65% переболевших и вакцинированных можно говорить о замедлении передачи вируса.

Однако на пути к коллективному иммунитету есть препятствия. По мнению ученых, если появится новый штамм, нечувствительный к существующим вакцинам, то прививку придется повторять.

По мнению специалистов ВОЗ, еще рано говорить о достижении коллективного иммунитета. Главный научный сотрудник организации ранее заявляла, что, несмотря на вакцинацию в ряде стран, популяционного иммунитета мир не достигнет и в 2021 году.