Шоу «Голос.Дети» выходит на Первом канале уже не первый год, и каждый раз находит новых талантливых исполнителей среди подрастающего поколения. Программа дает им возможность выступить перед всей страной, исполнив понравившуюся песню. Однако даже у фаворитов зрителей и жюри могут возникнуть непредвиденные препятствия. Именно это произошло сейчас — ролик, на котором Валерия Базыкина и Манижа Аминова исполнили песню «Трава у дома» заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав. Однако пользователи уверены — девочек травят. Такое уже было в прошлом сезоне, когда дочь Алсу победила вопреки результатам голосования.

Валерия Базыкина и Манижа Аминова выступили на шоу «голос.Дети» во время слепых прослушиваний 21 февраля. Они исполнили песню «Трава у дома» советской поп-группы «Земляне». Всего за пять дней ролик собрал больше 2,5 миллионов просмотров — но сейчас видео уже недоступно. Вместо ролика в окне воспроизведения появляется надпись о том, что его заблокировали за нарушения авторских прав.

Источник фото: YouTube

Однако пользователи сети уверены — авторские права тут не при чем. Участники «Голоса» часто исполняют песни других композиторов, но их выступления за это не блокируют. Кроме того, на сайте компании «Креатив Медиа» в списке запрещенных к использованию материалов нет ни группы «Земляне», ни композитора Владимира Мигули — именно он написал «Траву у дома».

В официальном Instagram Валерии Базыкиной указано, что видео можно посмотреть на официальном сайте Первого канала. В комментариях к посту указана та же причина блокировки ролика.

«По правилам YouTube наше видео со слепых прослушиваний было временно удалено из-за возникших проблем с правообладателем. Этот вопрос решается», — написано там.

Таинственная блокировка

«360» связался с фронтменом группы «Земляне» Сергем Скачковым. Он сказал, что видел выступление девочек — оно ему очень понравилось. Однако он никуда не жаловался и не заявлял о нарушении авторских прав.

«У меня у единственного есть письменное разрешение исполнять эту песню до скончания века. Больше ни у кого такого разрешения нет. Но мои права не эксклюзивные, я не могу что-то запрещать и на кого-то наезжать. Это может сделать только Марина Мигуля (правообщалатель)», — рассказал он.

Супруга покойного композитора Валерия Мигули Марина рассказала «360», что тоже не имеет никакого отношения к блокировке видео. Она отметила, что сейчас находится заграницей. Ролик увидела в интернете — ей прислали его друзья.

Марина подчеркнула, что шоу уже не в первый раз использует песни ее супруга без согласования с ней — единственной правообладательницей.

«Вообще, мне так объяснили, что они не очищают права на этой программе. Собственно говоря, это касается и произведений других авторов тоже. Поэтому я не стала с этим бороться, хотя авторское право никто не отменял, но почему-то на Первом канале в „Голосе“ это происходит», — пояснила она.

Марина подчеркнула, что не имела никаких контактов с компанией «Креатив Медиа». Она отметила, что девочки выступили хорошо. Супруга композитора порадовалась, что его песни продолжают исполнять.

Я очень рада, что используют произведения Мигули — это приятно, что они живут до сих пор. Тем более, что ему в этом году должно исполнится 75 лет (со дня рождения, недавно было 25 лет со дня смерти — прим. ред.), юбилейный год. Для меня очень приятно, что песни используются — неприятно, что не очищаются авторские права, но кому это понравится Марина Мигуля

Сергей Скачков предположил, с чем может быть связана блокировка ролика. Он заметил, что девочки изменили стандартное звучание композиции.

«Там в аранжировке изменено вступление и кода. Это нарушение, в общем-то. Для того, чтобы сделать это изменение, должно быть согласие правообладателя. Возможно, заблокировать могли из-за этого. <…> Я причем сразу подумал, когда она начала на пианино играть, чем это закончится. И так оно и случилось», — пояснил он.

Тот факт, что исполнитель и правообладатель «Травы у дома» не просили заблокировать ролик с выступлением девочек еще больше убедил зрителей в том, что исчезновение видео с YouTube канала не связано с нарушением авторских прав. Пользователи вспомнили скандальную историю, связанную с прошлым выпуском шоу «Голос.Дети». Тогда, вопреки результатам голосования, победу в конкурсе отдали дочери Алсу Микелле Абрамовой.

Однако «360» удалось выяснить, что это не так — видеохостинг удалил ролик исключительно по требованию правообладателей.

Скандал отменяется

Знаменитый российский композитор Эдуард Артемьев объяснил «360» причину блокировки. Оказалось, что фронтмен группы «Земляне» был прав — все дело в исправленной аранжировке вначале и в конце песни.

Я попросил своего менеджера и он заблокировал. Потому что так не делается. Что это такое — взяли без спроса. Это надо прекращать такое отношение к авторам. На Первом канале безобразие какое-то происходит. Эдуард Артемьев

Он признался, что сам случайно открыл шоу и услышал знакомую музыку. Его разозлило воровство.

«Меня возмутило — со мной на столько часто это бывает. Воруют музыку. Это стало уже просто нетерпимо. Пусть люди отвечают за свои поступки — я денег не требую, ничего», — подвел итог Артемьев.

Пока Первый канал не прокомментировал ситуацию, поэтому неизвестно, вернется ли видео девочек в открытый доступ.