Казахский актер женится на силиконовой кукле для взрослых. Он 8 месяцев делал вид, что встречается с ней

В Казахстане мужчина решил заключить брак со своей возлюбленной. В этой истории не было бы ничего удивительного, если бы девушка не была силиконовой куклой для взрослых.

Юрий Толочко — казахский актер, режиссер, бодибилдер и литератор по его же словам. Вот уже почти год как Юрий встречается с эффектной Марго. Она — силиконовая кукла для взрослых.

Подруге бодибилдера за девять месяцев их отношений пришлось порядком измениться — изначально Марго, так Юрий Толочко называет свою возлюбленную, была манекеном.

Через два месяца после того, как Марго впервые появилась в Instagram Юрия, он написал, что девушка хочет сделать себе пластическую операцию. «После ваших критических комментариев она начала комплексовать и закрываться в себе. Говорит: люди считают меня „не живой“, с „отсутствующим“ взглядом, „подуставшей“. Говорит: „Я так больше не могу!“. Собралась кардинально изменить внешность», — написал он.

Внешность Марго действительно изменила — из манекена с подвижными конечностями она стала силиконовой куклой. В ее социальных сетях даже появилось видео с фрагментом «пластической операции» и реакция Толочко на ее преображение. «Не могу ее принять пока что такой. Будто другой человек», — написал он.

Тили-тили-тесто

Идея узаконить отношения со своей силиконовой дамой сердца пришла Юрию Толочко несколько месяцев назад. С тех пор он, видимо, подробно изучил вопрос и понял, что возможность бракосочетаться с любимой у него действительно есть.

Свадьбу Толочко решил назначить на 27 марта — всемирный день театра. «Для меня как для режиссера и человека, который более 15 лет причастен к театру, это знаковый праздник», — написал он у себя в Instagram.

Брак будет заключен в Алма-Ате или Астане. У Марго, кстати, тоже есть свой Instagram в котором и она рассказала о предстоящей свадьбе. Правда, посты у будущих супругов получились почти идентичными.

При этом Instagram Марго освоила еще в августе 2018-го, то есть за год до встречи со своим будущим мужем.