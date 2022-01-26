Катастрофа в тысячу градусов. 55 лет назад погиб «Аполлон-1»

Двадцать седьмое января — черная дата в истории американской космонавтики. 55 лет назад произошла авария, которая унесла жизни троих астронавтов. Тогда проводились тестовые испытания по программе «Аполлон», которые привели к трагедии. Горько известный «Челленджер» сгорит в воздухе намного позже, а это была первая катастрофа в космонавтике США, которая привела к человеческим жертвам. Произошедшее заставило специалистов пересмотреть свои подходы к конструированию. Кроме того, из-за случившегося планировавшаяся миссия на Луну была отложена на полтора года.

История катастрофы

Все произошло в 1967 году, причем даже не в космосе - во время наземных испытаний. Еще на стартовом комплексе разгорелся пожар. Погиб весь экипаж корабля «Аполлон-1», который состоял из трех астронавтов.

Миссия должна была стать первым пилотируемым полетом перед тем, как высадиться на Луну Но кораблю так и не удалось стартовать с земной поверхности. Он вспыхнул на стартовой площадке примерно за месяц до пуска. Запустить миссию в космическое пространство хотели 21 февраля того же года.

Запланированный полет должен был продлиться примерно две недели, в зависимости от поведения космического корабля.27 января в модуль зашли три члена экипажа — Вирджил Гриссом, совершивший второй американский суборбитальный полет, Эдвард Уайт, первый американец, совершивший выход в открытый космос, и Роджер Чаффи. На этот день были запланированы новые для США испытания — корабль должны были обеспечить внутренние источники питания.

Как все произошло

Весь предыдущий день экипаж из троих человек провел в космической капсуле. Членам команды приходилось решать технические вопросы — например, проблемы со связью. «Как вы собираетесь лететь на Луну, если мы не слышим друг друга, находясь в соседних зданиях?» — прокричал Гриссом, когда высунулся из капсулы наружу. Как сообщили коллеги, Гриссом был крайне недоволен тем, что аппарат был во многом недоделан. Все члены экипажа неоднократно жаловались на то, что корабль не готов к полету.

Они не ошиблись — корабль действительно не подготовили как надо. Внутри модуля внезапно вспыхнуло пламя. Возгорание спровоцировало рост давления, и люк для выхода людей стало просто невозможно открыть. Пламя стало крайне быстро распространяться по кабине, температура внутри корабля достигла отметки в тысячу градусов. Внутри выгорел весь кислород.

Ход аварии

Позже следствие восстановило, как именно все происходило. Примерно в 18:30 произошел скачок напряжения. Через восемь секунд после этого кто-то из членов экипажа крикнул: «Огонь, эй!».

Очень скоро связь с астронавтами пропала. Это произошло после фразы «У нас сильный огонь — давайте выбираться, мы горим! Ааа…» После этого голосов не было. Связь пропала буквально через 17 секунд после первых сообщений о возгорании.

Те, кто находился рядом с кораблем, пытались вытащить наружу астронавтов. Но спасти их не удалось — все трое погибли. Расследование решило, что первая искра возникла в связке проводов, но проблема явно заключалась не только в этом. Много вопросов впоследствии вызвало и то, что внутри корабля было множество элементов, которые могли слишком легко воспламениться.

Ошибки при тренировке

Как выяснилось позже, основной ошибкой стало то, что было решено заполнить корабль чистым кислородом, а не смесью кислорода с азотом. Кислород содействует активному горению веществ, которые не так легко воспламеняются на открытом воздухе.

Некоторые историки отмечают, что в руководстве NASA могли знать о рисках за два года до случившегося. Некоторые специалисты уверены, что в то время была гонка между США и СССР, а потому американская сторона мало заботилась о проблемах безопасности. «В 1960-е годы NASA было новым брендом, и ставить целью высадку на Луну менее чем за девять лет было амбициозно», - заявил астронавт NASA.

Результаты аварии

После этой аварии пилотируемые полеты по программе «Аполлон» задержались примерно на полтора года. Первый пилотируемый полет был произведен в октябре 1968 года. Знаменитая американская высадка на Луну произошла только в 1969 году.