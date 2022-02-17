Катастрофа в Бразилии. Сильнейшие паводки затопили города

Стихия нанесла сокрушительный удар по Бразилии. Почти две недели в стране не прекращались проливные дожди. Это привело к наводнениям и оползням в горных районах. По предварительным данным, жертвами стали уже более 100 человек.

Особенно сильно пострадал город Петрополис в штате Рио-де-Жанейро. Там, по данным местного издания G1, оказалось разрушено или полностью уничтожено 80 жилых домов. Число погибших достигло 104 человек.

Во время паводка улицы заполнила вода, которая сносила все на своем пути: людей, автомобили, автобусы, обломки зданий и деревьев, мусор. Местным жителям приходилось бороться за свою жизнь. На одном из видео, опубликованных в Сети, видно, как несколько человек пытаются выбраться из потока воды.

«Это был самый сильный дождь с 1932 года. Действительно, за два часа выпало 240 миллиметров осадков <…>. У нас также есть 372 человека, оставшихся без крова», — заявил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.

Из-за того, что стихия очень сильно повредила инфраструктуру города, жителям стало небезопасно находиться в домах. Происходят обвалы, спасатели проводят поисковые операции и извлекают пострадавших. Пока пропавшими без вести числятся около 35 человек. В ликвидации последствий потопа принимают участие и военнослужащие.

По данным местного телеканала Globo, в горных районах штата Рио-де-Жанейро зафиксировали почти 190 оползней. Стихия полностью разрушила 54 здания, частично пострадало еще 80 домов.

В минувший вторник в Бразилии за шесть часов выпало 260 миллиметров осадков. Это больше месячной нормы. При этом синоптики предупреждают о новых дождях.

Президент Бразилии Жаир Болсонару собирается посетить Петрополис в пятницу, 18 февраля.

По данным департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ, в результате схода селей и наводнения россияне не пострадали. В ведомстве отметили, что на дорогах из-за ЧП образовались проводы, происходят обрушения зданий. В связи с этим власти рекомендуют воздерживаться от посещения пострадавших районов.

Сильные осадки выпадают на севере, в центре и юго-востоке Бразилии, как правило, с конца декабря до начала апреля. Они отличаются по своей интенсивности. Сильные дожди вызывает движение теплого воздуха из экваториальных лесов Амазонии в сторону Атлантического океана.

В начале 2020 года во время сезона дождей погибли 66 человек. В прошлом году наводнения из-за ливней произошли штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Баия и Минас-Жерайс. Тогда погибли 150 человек.

Разрушительными были последствия осадков в январе 2011 года, когда ливни также вызвали оползни и паводки в горных районах Рио-де-Жанейро. Жертвами стали более 900 человек.