Катар отказал Германии в выгодных ценах на газ. Провальные переговоры стали ударом для правительства ФРГ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Катар не предоставил Германии наиболее выгодного предложения по сжиженному газу. Власти страны уверены, что найдут других поставщиков с приемлемой стоимостью. По мнению специалиста, особого выбора у Германии нет — она может купить газ только по долгосрочным контрактам.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объяснил срыв переговоров с Катаром ценами на газ. По его словам, ближневосточная страна не предоставила Германии наиболее выгодного предложения. При этом Хабек отметил, что на рынке полно предложений от других поставщиков. По его словам, компании всегда ищут самое выгодное предложение, так функционирует рынок.

«Если Катар не предоставляет самое выгодное предложение [по сжиженному природному газу], то компании, в том числе и в контексте [интересов] потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили», — рассказал Хабек.

Источник фото: РИА «Новости»

Министр экономики отметил, что переговоры с Катаром завершены. По его словам, через четыре-пять лет на рынке появится большое количество сжиженного газа. Поэтому перед Германией стоит широкий выбор.

Ранее издание Focus опубликовало расследование. Журналисты заявили, что немецкие компании так и не заключили контракты на поставку газа с Катаром. Хотя Роберт Хабек и анонсировал выгодную сделку после поездки на Ближний Восток. Выяснилось, что Катар будет поставлять сжиженный газ в Италию вместо ФРГ.

Последствия для Германии

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов «Акра» Василий Танурков объяснил «360», что цены на сжиженный газ (СПГ) почти не отличаются от цен на трубопроводный энергоноситель. Обычно СПГ стоит немного дороже из-за логистики.

«Ценовая политика у всех примерно одинаковая, и так или иначе все привязано либо к ценам на нефть, либо к ценам на спот (контракты, предусматривающие немедленную поставку — прим. ред.). Сейчас, скорее, все-таки так или иначе есть привязка к спотовым ценам — ценам на срочном рынке. Поэтому нельзя ожидать того, что будет для кого-то стоимость равняться 300-400 долларов, а для кого-то будет больше тысячи долларов», — рассказал Танурков.

Источник фото: РИА «Новости»

Специалист отметил, что европейцы долгое время предъявляли претензии к «Газпрому» из-за того, что у компании цена для долгосрочных контрактов была выше, чем цена для спотовых. Однако Катар сейчас готов рассчитывать только на долгий срок. По словам Тануркова, страна идет на такой шаг из-за того, что всегда предполагается расширение мощностей при поставке сжиженного газа.

По словам специалиста, если страны и продают газ по ценам для немедленного приобретения, то только из-за того, что есть лишние мощности. Танурков отметил, что сейчас Германия сможет купить газ только по долгосрочным обязательствам, поэтому с Катаром договориться у нее не получится.

Специалист при этом не исключил, что ФРГ обратится к другим странам, например, к Египту или Мозамбику, для покупки СПГ. При этом и Германии, и всей Европе придется отойти от энергетической политики, которой они придерживались 10 лет.