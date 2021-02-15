Сторонники независимости Каталонии взяли большинство на выборах в местный парламент. Они намерены вновь провести референдум о независимости. Тем временем в Шотландии уже через несколько недель будет принят закон о проведении аналогичного референдума, но уже с целью выхода из Великобритании. Но обе попытки обречены на провал.

Каталония

Как сообщил «Би-би-си», на парламентских выборах в Каталонии победили сторонники независимости полуавтономного региона. Они взяли 74 места из 135 в парламенте, что укрепило их позиции. Это первые выборы, прошедшие в Каталонии после проведения референдума о независимости в 2017 году.

Явка на воскресных выборах составила чуть более 53%, что является самым низким показателем за последнее время.

Лидером из трех партий, выступающих за независимость, стала Левая республиканская партия Каталонии (ERC). Предполагается, что ее лидер Пере Арагонес станет следующим главой Каталонии. Он уже исполняет обязанности регионального лидера с тех пор, как Ким Торра был снят с должности за отказ убрать символ сторонников независимости с правительственного здания.

Арагонес заявил, что результаты выборов говорят о том, что каталонский народ высказался и пришло время провести новый референдум о независимости. Он призвал людей принять в нем участие.

Последний подобный референдум прошел в Каталонии в 2017 году и вверг Испанию в самый большой политический кризис за 40 лет. Центральное правительство запретило его проведение, но каталонские власти проигнорировали это. После этого власти Испании приостановили автономию региона почти на семь месяцев.

В 2019 году Верховный суд Испании приговорил девять каталонских политиков и активистов к тюремному заключению на срок от девяти до 13 лет за это заявление о независимости.

Каталония — богатый регион на северо-востоке Испании с населением около 7,5 миллиона человек.

Шотландия

Шотландия вошла в состав Великобритании еще в 1707 году, но с тех пор не оставляет попыток вернуть былую независимость. Последний референдум о независимости в стране прошел в 2014 году. В голосовании приняли участие 3 619 915 человек. Из них 55,6% людей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Теперь страна вновь вернулась к идее независимости. Через несколько недель должен быть принят закон о проведении второго референдума о независимости Шотландии. Об этом сообщил Daily Record.

Об этом говорилось в программе правительства страны на 2020–2021 года. Власти намерены опубликовать проект закона о референдуме, в котором народу будет предоставлен четкий выбор. И именно люди решат судьбу Шотландии.

Предполагается, что центральные власти Великобритании попытаются помешать проведению референдума. Впрочем, шотландское правительство уже столкнулось с критикой на местном уровне.

Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс сказал, что заниматься планами по проведению референдума во время пандемии просто безрассудно. Это будет сдерживать восстановление экономики и поставит под угрозу борьбу с коронавирусом.

Исполнительный директор Scotland in Union Памела Нэш отметила, что в такое время все внимание должно быть сосредоточено на восстановлении и объединении общества. Новый референдум лишь вызовет разногласия и очередной раскол среди людей.

Почему гарантирован провал?

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, оба региона не найдут успеха в своей борьбе за независимость. Это стремление к отделению никто не поддерживает кроме местных активистов.

В Испании уже можно было наблюдать, как центральные власти применяли все средства давления на каталонцев, включая суд над политическими деятелями. Не исключено, что и при новой попытке проведения референдума повторится данный сценарий.

Если говорить о Шотландии, то на проведение повторного референдума регион явно сподвиг Brexit. Сможет ли страна действительно отделиться от Великобритании и зажить самостоятельно — это большой вопрос. Центральные власти, как и в Испании, могут задействовать ресурсы давления на шотландские власти. Тем более в 2014 году сам народ не поддержал выход.

Тот факт, что богатые регионы стремятся разыграть карту независимости не удивителен. В большинстве своем они входили в состав других государств не по собственной воле. Они уверены, что их обкрадывают и считают, что сами заживут гораздо лучше. Однако, это так не работает.

«Попытки в независимость проваливаются, потому что эти регионы худо-бедно вросли в ткань государства, в котором они существуют. У них есть множество экономических и даже родственных связей, которые оборвать не так-то просто», — сказал эксперт.

Не стоит забывать и об общей инфраструктуре, таможне, границах и торгово-экономических связях. Осознать, что процесс разделения сложен довольно просто — достаточно взглянуть на Великобританию. Ее попытки выйти из ЕС затянулись на несколько лет. Моментально возникли проблемы с тем, как обеспечить границу между Ирландией и Северной Ирландией. Пришлось по новой выстраивать и торговые отношения с другими странами.

В их независимости не заинтересованы не только центральные власти, которым не нужно дробление государства, но и Евросоюз. В 2014 году, когда Британия еще была в составе, именно власти ЕС давили на Шотландию, пытавшуюся стать независимой. Евросоюз постоянно напоминал властям, что если Шотландия станет независимой, то и в ЕС придется вступать по новой. Аналогичная ситуация будет и с Каталонией. Это никому не нужно.