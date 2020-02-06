Кашин назвал фанатов ММА быдлом. Кажется, он спутал спорт с уличной дракой

Журналист Олег Кашин назвал успехи России в ММА и популярность боев большой опасностью. Он прошелся по спортсменам и фанатам смешанных единоборств. Они, мол, быдло и мерзкие люди, раз смотрят, как дерутся два человека. Так ли ужасны бои в октагоне, как их пытается выставить Кашин, — размышлял колумнист «360».

Олег Кашин резко высказался о смешанных единоборствах в эфире радио «КП». Там решили обсудить массовую драку на турнире ММА в Москве. Кашин в итоге пришел к тому, что Россия сейчас стала мировым лидером в этом спорте и «вот это самая большая опасность». Он пояснил, что это «драки дикарей», а если людям нравится смотреть, «когда один другому разбил голову», то это мерзко. В одном ряду с ММА журналист упомянул даже бои животных.

Смешанные единоборства, какими их видит Кашин, ужасны — что хорошего, когда избивают до смерти. Но с профессиональным спортом этот образ все-таки имеет мало общего. В октагоне всегда есть судья, который нужен как раз, чтобы бой можно было отличить от уличной драки.

Без врачей турниры тоже не обходятся — спортсменам всегда готовы помочь. Ну а драки, которые иногда случаются на региональных соревнованиях, — это плохо. Но избежать их, наверное, нельзя. Не потому, что на ММА ходит агрессивное быдло, а потому что спорт — это эмоции.

Это касается и Великобритании — страны с «джентльменскими традициями», — откуда Кашин рассуждает об угрозе ММА для России. Там, по его словам, в почете «серьезные игры»: крикет, поло, регби. Но и на них случаются конфликты, вот один из примеров.

Еще один упрек Кашина в адрес ММА — вокруг всегда бандитизм. «Всегда, где смешанные единоборства, там бандитизм, потому что в свободное от выступлений время этих бандитов, этих боевиков используют как реальных бандитов и боевиков в криминальных разборках, во всякой гадости», — считает он.

Тут с журналистом тоже можно не согласиться. Если человек проводит время в зале, в длительных тренировках, как бойцы ММА, то на преступность его уже не хватит. Нельзя отрицать, что и среди бойцов есть криминальные личности. Но смешанные единоборства, скорее делают мир безопаснее. Не зря даже в ООН обсуждают, что молодежь надо отвлечь от улицы, и помочь с этим может как раз спорт.

Сейчас, как справедливо отметил Кашин, смешанные единоборства крайне популярны в России. Это хорошо, потому профессиональный спорт, как бы его ни пытались выставить уличной дракой, несет в себе больше пользы, чем негатива.

В том, чтобы посмотреть хороший поединок, нет ничего плохого. Никто не стравливает бойцов, в случае реальной опасности судья сразу останавливает спортсменов — это контролируемый процесс. Пристрастие к профессиональному спорту, в котором не обходится без рассечений и крови, не означает, что с человеком что-то не так. Кашин, если хочет, может смотреть «джентельменские» игры в Великобритании, но называть фанатов ММА быдлом и смешивать эти бои с уличными драками было неправильно. На деле фанаты смешанных единоборств — люди, которые любят точно такой же профессиональный спорт.