Карусели ужаса: топ-5 жутких поломок аттракционов во всем мире

Парки аттракционов во всем мире постоянно собирают много посетителей. И дети, и взрослые не прочь прокатиться на колесе обозрения, всевозможных горках или даже подняться на карусели над самим парком. Но не всегда катание на аттракционах оставляет после себя приятное впечатление. Во всем мире были случаи, когда карусель ломалась прямо во время работы. «360» собрал топ-5 самых жутких поломок аттракционов.

Страшные горки

В местном парке отдыха в Набережных Челнах дети вместе с родителями катались на карусели «Веселые горки». Суть развлечения в том, что отдыхающие едут по рельсам на длинном паровозике, состоящим из отдельных вагончиков. Каждый вагончик — это кабина, рассчитанная на двоих человек. Паровозик то поднимается вверх, то спускает своих пассажиров вниз по рельсам.

В разгар поездки первый вагончик начал буквально разваливаться на ходу — от него отлетела одна запчасть. На карусели в этот момент находились не только взрослые, но и дети. К счастью, ранений при инциденте никто не получил, все пассажиры паровозика отделались только сильным испугом.

Очевидцы сняли произошедшее на видео и ролик быстро распространился в социальных сетях. Им заинтересовались и в прокуратуре. Сейчас сотрудникам ведомства предстоит выяснить все детали происшествия.

«Экстремальный отдых» на карусели

В одном из парков Нальчика поездка на аттракционе закончилась для посетителей висением вниз головой. Все из-за внезапной поломки карусели прямо во время ее движения. Видеозапись происшествия очевидцы выложили в Сеть.

На кадрах видно, что на аттракционе застряли и взрослые, и дети. Все они закреплены на своих местах специальными держателями, которые не дают им упасть, но из-за них же у посетителей нет возможности и спуститься. Из разговора женщин за кадром можно услышать, что в таком положении люди висят минут 10.

Всех застрявших на карусели в итоге все-таки сняли, никто из посетителей не получил никакие ранения, опасность никому не угрожает.

Застрявшие на американских горках

А вот посетители парка развлечений Чессингтон в Британии прождали спасателей не 10 минут, а больше получаса. Из-за внезапной поломки аттракциона дети застряли на высоте порядка 10 метров.

Пассажирам застрявшего вагончика помог спуститься на землю сотрудник безопасности. Весь процесс также занял около 30 минут. Детей спускали с помощью тросов и по одному. При этом, по словам представителя парка развлечений, это «нормальная процедура».

Аттракцион «Летающая тарелка»

В июне 2019 года в парке Джизака (областной центр Узбекистана) прямо во время движения развалился аттракцион «Летающая тарелка». Момент поломки попал на видео.

На кадрах видно, как аттракцион на подъеме буквально разламывается на две части, и та часть, где были люди, рухнула на землю с семиметровой высоты.

Жертвой происшествия стала девушка. По данным администрации региона, ее смерть наступила из-за телесных повреждений, полученных от падения аттракциона. В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что причина ЧП — сломавшаяся рукоятка аттракциона. Полиция возбудила уголовное дело.

«Пиратская» карусель в Таиланде

В таиландской провинции Лопбури в декабре 2019 года посетители «пиратской» карусели начали вылетать со своих мест из-за поломки металлической загородки, которая должна была удерживать их в креслах. Очевидцы засняли происшествие на видео и позже выложили его в Сеть.

На кадрах видно, как карусель начинает крутиться и в один момент несколько человек слетают с сидений. По словам очевидцев, среди пострадавших были дети.

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В 2020 году из-за пандемии коронавируса сезон развлечений открылся поздно, и многие аттракционы могли из-за простоя покрыться ржавчиной. Поэтому перед их пуском в эксплуатацию они проходят обязательную проверку на соответствие техническому паспорту, инструкциям по эксплуатации и обслуживанию. Эксперт рассказал, что мелкие дефекты не должны стать поводом для сомнений при их выборе аттракционов, а также отметил, на каких аттракционах лучше все же не кататься.