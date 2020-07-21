Карусели ужаса: топ-5 жутких поломок аттракционов во всем мире
Страшные горки
В местном парке отдыха в Набережных Челнах дети вместе с родителями катались на карусели «Веселые горки». Суть развлечения в том, что отдыхающие едут по рельсам на длинном паровозике, состоящим из отдельных вагончиков. Каждый вагончик — это кабина, рассчитанная на двоих человек. Паровозик то поднимается вверх, то спускает своих пассажиров вниз по рельсам.
В разгар поездки первый вагончик начал буквально разваливаться на ходу — от него отлетела одна запчасть. На карусели в этот момент находились не только взрослые, но и дети. К счастью, ранений при инциденте никто не получил, все пассажиры паровозика отделались только сильным испугом.
Очевидцы сняли произошедшее на видео и ролик быстро распространился в социальных сетях. Им заинтересовались и в прокуратуре. Сейчас сотрудникам ведомства предстоит выяснить все детали происшествия.
«Экстремальный отдых» на карусели
В одном из парков Нальчика поездка на аттракционе закончилась для посетителей висением вниз головой. Все из-за внезапной поломки карусели прямо во время ее движения. Видеозапись происшествия очевидцы выложили в Сеть.
На кадрах видно, что на аттракционе застряли и взрослые, и дети. Все они закреплены на своих местах специальными держателями, которые не дают им упасть, но из-за них же у посетителей нет возможности и спуститься. Из разговора женщин за кадром можно услышать, что в таком положении люди висят минут 10.
Всех застрявших на карусели в итоге все-таки сняли, никто из посетителей не получил никакие ранения, опасность никому не угрожает.
Застрявшие на американских горках
А вот посетители парка развлечений Чессингтон в Британии прождали спасателей не 10 минут, а больше получаса. Из-за внезапной поломки аттракциона дети застряли на высоте порядка 10 метров.
Пассажирам застрявшего вагончика помог спуститься на землю сотрудник безопасности. Весь процесс также занял около 30 минут. Детей спускали с помощью тросов и по одному. При этом, по словам представителя парка развлечений, это «нормальная процедура».
Аттракцион «Летающая тарелка»
В июне 2019 года в парке Джизака (областной центр Узбекистана) прямо во время движения развалился аттракцион «Летающая тарелка». Момент поломки попал на видео.
На кадрах видно, как аттракцион на подъеме буквально разламывается на две части, и та часть, где были люди, рухнула на землю с семиметровой высоты.
Жертвой происшествия стала девушка. По данным администрации региона, ее смерть наступила из-за телесных повреждений, полученных от падения аттракциона. В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что причина ЧП — сломавшаяся рукоятка аттракциона. Полиция возбудила уголовное дело.
«Пиратская» карусель в Таиланде
В таиландской провинции Лопбури в декабре 2019 года посетители «пиратской» карусели начали вылетать со своих мест из-за поломки металлической загородки, которая должна была удерживать их в креслах. Очевидцы засняли происшествие на видео и позже выложили его в Сеть.
На кадрах видно, как карусель начинает крутиться и в один момент несколько человек слетают с сидений. По словам очевидцев, среди пострадавших были дети.
* * * * *
В 2020 году из-за пандемии коронавируса сезон развлечений открылся поздно, и многие аттракционы могли из-за простоя покрыться ржавчиной. Поэтому перед их пуском в эксплуатацию они проходят обязательную проверку на соответствие техническому паспорту, инструкциям по эксплуатации и обслуживанию. Эксперт рассказал, что мелкие дефекты не должны стать поводом для сомнений при их выборе аттракционов, а также отметил, на каких аттракционах лучше все же не кататься.