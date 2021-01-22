Вкус на 10 рублей дешевле. Картошка «экономкласса» поможет покупателям и фермерам

Торговым сетям предложили ввести новый вид картошки, чтобы потребители платили за нее меньше. Ее размер будет соответствовать цене, хотя сами упаковки будут по массе такими же, как сейчас.

Эконом-картошка

С идеей сделать продукт «экономкласса» выступил Картофельный союз. Он обратился к торговым сетям с предложением ввести в ассортимент корнеплоды от 35 до 55 миллиметров, упакованные в сетку по 2,5, три и пять килограммов. Сейчас в магазинах присутствуют упаковки такой же массы, но размер картофеля в них от 50 до 70 миллиметров.

Предложение союз отправил в Ассоциацию компаний розничной торговли, который объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, «Ленту», и в Союз независимых сетей (СНС), передает «Коммерсантъ».

Сейчас ретейлеры требуют от производителей сортировать картофель по размерам. Если фасовать несортированный корнеплод, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%. Это, по мнению руководителя аппарата союза Татьяны Губиной, позволит стабилизировать цены. Ведь их повышение возможно — это обсуждал Минсельхоз на заседании 20 января.

Цены на картофель уже повысились в среднем на 40% за год. Это случилось в том числе из-за снижения объема урожая на 10% (до 6,8 миллиона тонн) в 2020 году по сравнению с 2019-м.

Повышение цены замечается не первый год. За последние 10 лет оптовая цена в целом увеличилась на 11%, а инфляция за это время составила 91%, отметила Губина. Если такая тенденция сохранится, то есть вероятность сокращения производства картофеля в будущем.

Крупный производитель картофеля и овощей «АФГ Националь» поддержал идею Картофельного союза. Если к инициативе прислушаются, это позволит ввести в оборот значительные объемы качественного картофеля, которые сейчас выпадают из-за его нестандартного размера.

В то же время некоторые торговые сети уже реализуют картофель меньшего калибра. Например, в сети «Верный» корнеплоды размером 35-55 миллиметров пользуются спросом у покупателей.

Какая выгода?

В беседе с «360» руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что идея появилась по двум причинам: первая заключается в урожае картофеля — в прошлом году было больше корнеплода меньшего калибра из-за погодных условий; вторая причина — союз хочет поучаствовать в стабилизации цен, опустив их на 10-15%.

Сети предъявляют строгие требования, например, 55 плюс. То есть мы должны картофель определенного калибра им предлагать, чтобы они выкладывали на полки. Это влияет на приемку картофеля, на его цену Татьяна Губина.

В 2020 году поставщики жили в условиях низкой цены на продукт. Кажется, будто сейчас базовая цена высокая, но, по словам Губиной, это не так. Цена справедливая и отвечает заданной себестоимости. Нынешние цены выше, чем в прошлом году, но не настолько, чтобы снизить спрос на картофель или ударить по кошельку потребителей.

Картофель «экономкласса», который хочет внедрить союз, не будет отличаться от стандартного по качеству. По словам Губиной, в упаковках не будет мелкого картофеля, потому что даже калибр 35 миллиметров соответствует ГОСТу. То есть потребителя такой формат никак не будет ущемлять.

У нас сегодня на полках предоставлено все что угодно. В коробе лежит немытый, грязный, где копошатся все, на верхней полке стоит для жарки, варки, запекания, мытый. Пожалуйста, потребитель может выбрать все, что ему угодно. И мы предлагаем ввести эту категорию «экономкласса». В конце концов, потребитель голосует рублем — будет он брать или нет Татьяна Губина.

Губина объяснила, что может быть с ценами на картофель в будущем. Во-первых, увеличиваются затраты на хранение и уменьшается его количество. Во-вторых, импорт «задает новую планку», и он «дешевым не бывает». По оценкам союза, цена на отечественный картофель расти не будет.

Картофельная выгода

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Новгородской области Иван Пиреев считает идею с картофелем «экономкласса» удобной и для производителей, и для покупателей. По его оценкам, такой формат корнеплода удешевляет его на 25%. Причем нет разницы с обычной картошкой — она такого же цвета, вкуса и качества.

Многие торговые сети не берут эту картошку, потому что их не устраивает ее размер — она чуть меньше стандартной. Из-за этого происходят возвраты. У Пиреева есть своя небольшая торговая сеть, где картошка «экономкласса» хорошо продается.

Не хватает, к сожалению, картофеля, а эта категория большое место занимает на рынке, или по крайней мере у производителей она имеется, но сдать ее по тем критериям, которые сети предъявляют, невозможно Иван Пиреев.

По мнению Пиреева, если ввести в оборот такой картофель, то это не только поможет поставщикам разгрузить склады, но и расширит ассортимент в магазинах и положительно скажется на покупателях.

Тем более никто не говорит, что стандартный картофель исчезнет. Он так же останется на прилавках, поэтому покупатель сможет выбрать, что ему больше нравится — классический 55-70-миллиметровый картофель или 35-50-миллиметровый.

На потребителе это не скажется. Есть цена. Если человек может сэкономить 10 рублей, это нормально. 10 рублей — это деньги: купит не три килограмма, а пять на эти же деньги Иван Пиреев.

Все зависит от возможностей покупателя. Оба вида картошки ничем не отличаются друг от друга, кроме размера и цены, уверяют специалисты. Если клиенту не жалко отдать дополнительные 10 рублей — отлично, можно брать привычный продукт. Но если 10 рублей — принципиальная разница, то можно попробовать что-то новенькое. Единственное, чистить маленькую картошку не очень удобно.