Картины Эрмитажа под защитой. Искусственный интеллект поможет музею ловить воров и вандалов

В четверг, 12 декабря, в одном из залов Эрмитажа умную систему наблюдения запустили в тестовом режиме. «Автоматизированная интеллектуальная система обнаружения девиантного поведения в музеях», по словам руководителя проектной команды компании-разработчика «Открытый код» Михаила Милюткина, уже была опробована — с апреля она стоит в самарском Музее Модерна, и отзывы у сотрудников об инновации самые благоприятные.

В ноябре в Санкт-Петербурге проходил ежегодный культурный форум, на котором была представлена секция безопасности музеев. Там программисты из «Открытого кода» познакомились с представителями Эрмитажа и предложили попробовать свою разработку в действии.

«Виртуальный глаз»

По заявлению разработчиков, называть их систему «охранной» некорректно, потому что она является не альтернативой существующим системам, а важным дополнением к ним. К действующей сети камер видеонаблюдения в здании подключается программное обеспечение, которое использует изображение с камер, а искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует поступающую информацию.

Это такой «виртуальный глаз» или «компьютерный глаз», который помогает охраннику обнаружить какие-то вещи, которые, допустим, обнаружить человеческим глазом трудно Михаил Милюткин руководитель проектной команды компании «Открытый код».

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Принципиально ново в этой технологии для российских музеев то, что наблюдение осуществляется непосредственно компьютером, у которого не рассеивается внимание, в отличие от человека.

«Компьютер может видеть одновременно, что на каждой камере происходит, и может засечь те моменты, которые охранник глазом пропустит», — добавил Милюткин.

Выявить нарушителя

Самарская IТ-компания «Открытый код» занимается разработкой алгоритмов так называемого компьютерного зрения с 2001 года. 15 ноября 2019-го проект интеллектуальной системы компьютерного наблюдения, адаптированный для охраны музейных объектов, был представлен на заседании рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура».

Система «без перерыва на обед и сон со стабильно высокой точностью» может производить мониторинг музейных объектов, распознавать и даже предугадывать подозрительное поведение людей, выявлять подозрительные вещи, оставленные в залах, оповещать службу охраны в режиме реального времени о потенциальной опасности и еще многое другое. Об этом сообщается на официальном сайте компании-разработчика «Открытый код».

«Мы можем зафиксировать случаи, когда человек подошел слишком близко [к экспонату] или начинает его трогать, то есть делает то, чего делать нельзя. Мы фиксируем опасную близость, столкновение, внезапное исчезновение экспоната — в тот момент, когда [экспонат] со своего места переместился, делается фотография сразу, никуда никто не успеет убежать, так сказать», — объяснил Милюткин «360».

В обычных же системах видеонаблюдения камера только передает картинку на экраны, за которыми должны следить сотрудники охранных организаций.

«Мы заменяем человеческий глаз в плане обнаружения предметов, тревог, девиантного поведения и так далее», — добавил разработчик.

Важным преимуществом этой системы перед любыми другими инновациями является то, что установка программного обеспечения «компьютерного глаза» не требует вмешательства в музейное пространство. Для музеев, находящихся в зданиях-памятниках культуры и архитектуры, как Эрмитаж, это очень важная деталь. К тому же технология «Открытого кода» создана под лицензией, которая позволяет свободно распространять ее среди государственных музеев страны.