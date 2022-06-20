Деньги у людей есть, они будут покупать автомобили. Каршеринг не заменит личную машину

Автомобили в России подорожали на 25–30%. Однако паниковать пока рано, уверены эксперты. Дальнейшего роста цен не наблюдается. Более того, возможно, вскоре машины все же станут доступнее. При этом на рынке можно найти практически любые марки, да и особых проблем с запчастями нет. Тем временем спрос на личные авто еще долго будет превышать интерес к такси или каршерингу.

Рост цен на автомобили в России

Стоимость автомобилей в России выросла на 25–30%. В этом виноват рост инфляции, который был в марте–феврале, а также падение курса рубля. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Причин много. В феврале–марте поднялись цены, изменился курс, происходили закупки комплектующих. Естественно, сегодня понесенные предприятиями издержки как-то нужно компенсировать», — пояснил он в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Тем временем президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности призвал обеспечить доступность легковых автомобилей. Он уверен, что этому могут способствовать падение цен на металл и рост курса рубля. Правительство уже утвердило постановление, которое упрощает требования к сертификации машин.

Какие сейчас есть машины на российском рынке

«Живых» автомобилей на рынке сейчас нет. А те, которые есть, продают очень дорого. Об этом «360» рассказал автоэксперт Василий Кисенков.

«Люди прекрасно понимают, что в нынешней ситуации они могут продать машину, но вот что они вместо нее купят. Круг замыкается. Это сразу ответ на вопрос, почему снизилось количество сделок купли-продажи», — подчеркнул он.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр отметил, что в широкой продаже отечественных автомобилей, кроме УАЗ, не заметил.

«Того небольшого количества машинокомплектов, которое собирает „АвтоВАЗ“, примитивных автомобилей, абсолютно точно не будет хватать даже невзыскательной публике, которая хотела бы эти авто купить», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Хайцеэр также подчеркнул, что машины иностранного производства на рынке есть. Они поступают в страну окольными путями. Причем таких авто достаточно много, но цены на них пока запредельные, что сдерживает покупки. Запчасти поступают в страну так же.

Дефицит определенный есть, но он постепенно удовлетворяется. Другое дело — цены Ян Хайцеэр.

По словам Хайцеэра, корейские производители также присутствуют на российском рынке, запчасти к машинам тоже есть. Не стоит забывать и о китайских производителях. Они никуда не делись. Запчасти к таким авто формируются.

«Не могу сказать, что положение с китайскими запчастями идеальное, но они есть. На другие машины тоже детали есть, но не в полном объеме. Основные вещи касаемо эксплуатации автомобилей, по крайней мере неоригинальные, есть. И стоят они, кстати, куда более вменяемых денег, чем оригинальные запчасти. Выбор достаточно широк и зависит от кошелька человека. Чем проще автомобиль, тем проще его обслуживать. Все народные марки доступны», — подчеркнул Хайцеэр.

Что будет с ценами на авто в России в будущем

Хайцеэр пока не видит предпосылок к дальнейшему росту цен на машины в России. Он полагает, что его не будет, если независимые поставщики будут достаточно активны и им не будет мешать государство. Ведь технически пока параллельный импорт не разрешен.

«Любой проверяющий орган может вас прижать. И также вы никогда на юрлицо не купите ни оригинальные запчасти, ни автомобиль. Только на частные лица авто могут приходить, например, из ОАЭ», — пояснил Хайцеэр.

Источник фото: РИА «Новости»

Не советует надеяться на параллельный импорт и Кисенков. Однако при этом, полагает он, количество ввезенных частными лицами авто в этом году вырастет очень серьезно. По его словам, особенно эта тенденция будет заметна, когда пойдет сезонное повышение продаж. Это будет сентябрь, потому что машины начинают заказывать сейчас и везут 1,5-2 месяца.

Сейчас ситуация уже более или менее устаканилась, люди готовы тратить деньги, не просто сидеть и ждать, когда рак на горе свистнет. <…> Кто бы что ни кричал, деньги у людей есть, они готовы тратить, и они будут покупать автомобили Василий Кисенков.

Кисенков считает, что появится несколько крупных организаций, которые будут заниматься ввозом автомобилей. Скорее всего, это будут компании, которые уже имеют опыт ввоза авто из-за границы: США, Канада и Европа. Уже сейчас ввоз машин увеличился с учетом укрепления курса рубля. Из Кореи, из Японии активно ввозят, отметил эксперт.

«Никто не собирается останавливаться», — пояснил Кисенков.

По его словам, если говорить про рынок подержанных автомобилей, то тенденция такая, что стоимость падает — уже как месяц. По чуть-чуть, неспеша, но падает, потому что по завышенным ценам никто не будет покупать автомобили.

«А людям же все равно нужно продавать машины. Их же продают не только для того, чтобы обновиться, но и для того, чтобы приобрести недвижимость, закрыть какие-то вопросы со здоровьем — что угодно, вплоть до того, чтобы пойти учиться, в бизнес вложиться», — отметил Кисенков.

Как санкции повлияли на каршеринг и такси

Хайцеэр отметил, что обновляться нужно не только личным авто, но и каршерингу, и такси. Пополнять автопарк с такими ценами будет сложно, уверен эксперт. Пользователей их услуг все же меньше, чем владельцев личных авто.

«Парк будет стареть, авто будут обновляться достаточно слабо. Есть категория людей, которая пока гораздо более многочисленная, чем категория пользователей каршеринга и такси, которым просто необходим автомобиль. Давайте посмотрим глубинку России. Ну где у вас там каршеринг или такси?» — отметил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Хайцеэр подчеркнул — чтобы человеку доехать куда-либо, нужен личный транспорт или регулярно близко ходящий автобус. Конечно, в первую очередь — личный автомобиль. Тем более что за пределами Москвы расстояния сразу же увеличиваются, а электричка или автобус обычно не доходят до порога дома.

«До моего загородного дома, до ближайшей автобусной остановки шесть километров. Можно пройтись пешочком, проехать на самокате, зимой проползти, гребя санками или еще чем-нибудь. И это 20 километров от Москвы, не 150-200 километров. Автобус в нашу деревню не идет. Даже такси не всегда представляется возможным. Уж каршеринга точно нет возле дома. Личный транспорт по-прежнему будет нужен. Это свобода перемещения — то, к чему мы стремились много лет», — отметил Хайцеэр.

Каршеринг заменит личные авто через 10-15 лет

Бума каршеринга ждать не стоит, уверен Кисенков. Большинство его знакомых используют каршеринг как подменный автомобиль: свою машину, например, отдали в сервис и взяли каршеринг — «покататься по делам».

Это, наверное, произойдет вместе со сменой поколений, когда подрастет новое поколение, которое видело все эти каршеринги с самого детства. Тогда у нас будет хорошая разница между каршеринговыми компаниями, такси и личными автомобилями — лет через 10-15 Василий Кисенков.

Если мы говорим про Москву, МО, Санкт-Петербург и Сочи, куда многие переехали из столиц, там развит и рынок долгосрочной аренды машин, отметил Кисенков.

«У меня есть друзья, которые несколько лет назад инвестировали свободные деньги в организации, которые занимаются сдачей авто в аренду и под выкуп в том числе. То есть для кого-то это достаточно удобный инструмент. В крупных городах это доступно. По стоимости — сейчас эти компании ренты прекрасно понимают, что каршеринг их по ценнику поджимает. Если вы зайдете в каршеринг, вы точно так же можете там арендовать автомобиль за 2400-2500 в сутки. В компаниях ренты цены такие же. Чтобы составить конкуренцию, они чуть ценники опускают — на те же 200-300 рублей», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Хайцеэр же считает, что долгосрочная аренда машин в России только начала развиваться и еще не успела в полной мере заработать. Сегодня все это остановилось, потому что представительства, которые регулировали процесс, ушли из страны. Соответственно, эта программа не работает.

«Ситуация изменится, если заработает параллельный импорт. Но для этого нужно будет изменить технический регламент. Тогда юрлицо сможет ввозить автомобили без разрешения правообладателя. Это необходимо, потому что нам нужно выживать», — заключил Хайцеэр.