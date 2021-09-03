Карпин критиковал судей-русофобов и не ушел от жесткого разговора с фанатами. Что надо знать о тренере сборной России

Сборная Россия по футболу начала играть под руководством Валерия Карпина. За долгие годы в футболе у многих игроков и болельщиков сложилось хорошее отношение к специалисту, поэтому многие с радостью встретили это назначение. Теперь, как и в случае с Черчесовым на том же посту, медийность Карпина выходит за пределы футбола. Вот что стоит о нем знать.

«Судьи предвзято относятся к нам, русским»

Большую часть своей карьеры Валерий Карпин провел в Испании. Он переехал туда еще в 1994 году — после трех чемпионств в России со «Спартаком». И в Европе россиянина запомнили как очень талантливого футболиста.

Его первой заграничной командой стал «Реал Сосьедад». Там он сразу стал проходить в основной состав. На второй год в команде из Сан-Себастьяна Карпин забил 14 голов и отправился в новый клуб — «Валенсию». Там он продержался только год.

Больше всего сезонов Валерий Карпин провел в «Сельте». Двое россиян, тогда с Карпиным там играл Александр Мостовой, делали все, чтобы с командой в чемпионате считались. На закате своей карьеры, будучи все равно в отличной форме, Карпин вернулся в «Реал Сосьедад». С ним он даже чуть не стал чемпионом — «Реал Мадрид» опередил команду россиянина всего на два очка.

Испанцам Валерий Карпин запомнился не только своей игрой, но и характером. Так, однажды он прямо заявил, что один из судей предвзято относился к россиянам и называл их «русскими клоунами» еще до матча. После этого поднялась шумиха, но Карпин не стал отказываться от своих слов.

«Я всегда стою за правду. Судьи предвзято относятся к нам, русским. Не только [Перес] Бурруль — все судьи. Я понимаю опасения своего товарища, который не хочет открыто подтвердить слова Бурруля, сказанные ему. Человек боится попасть в черный список судей, в котором русские игроки уже занимают первые места. Никому не нравится, когда его публично критикуют. Я говорю для того, чтобы сделать футбол лучше. Если мы все замолчим, будет только хуже», — сказал Валерий Карпин.

Деньги платят за победы, а не за тренировки

Характер Валерия Карпина и его стремление говорить прямо о том, что думает, сделало ему славу и в России. Особенно, когда он стал футбольным тренером. Многие его фразы уже давно попали в словарь футбольных афоризмов.

Так, когда «Спартак» под руководством Карпина столкнулся с жесткой критикой фанатов, тренер после провальной игры не побоялся подойти к болельщикам, которые кричали: «Валера, иди сюда, ***». На понятном им языке недовольным объяснили, почему легионеры в команде не самого высокого уровня («Фалькао к нам не поедет») и указал, что у других российских команд тоже проблемы в Европе. Завершилась спонтанная встреча криками: «Валера, верим!».

Простым и доступным языком, без избитых фраз Карпин общается и с журналистами. Так, например, в «Ростове» он объяснял, что странно пытаться мотивировать футболистов, о чем часто говорят наставники.

«Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, чтобы он вышел на игру и принес победу? Это звучит смешно, согласитесь. Ему за это платят деньги — за то, чтобы он выиграл, а не за то, чтобы он тренировался. Тренироваться и я могу до сих пор. Играть не могу, а тренироваться могу. Чтобы смотивировать игрока обыграть другую команду, для этого нужен мотиватор? Это смешно», — приводил слова Карпина «Советский спорт».

В команде характер Карпина тоже помогает держать атмосферу. Мемом, например, стали его подшучивания над своими игроками. Форвард Эльдор Шомуродов перебрался в «Дженоа» и решил поблагодарить тренера за совместную работу. «Не за что, кривоногий», — получил он сообщение в ответ.

А когда тренер решил уйти из команды ради сборной России, футболисты устроили ему сюрприз.

Карпин в сборной

Прямой подход Валерий Карпин сразу стал применять и в сборной России. После назначения он лично встретился с игроками, на которых рассчитывает или рассматривает как кандидатов на попадание в команду. И его сборная немного, но отличается по составу от команды Черчесова.

Перед тренером сейчас стоит задача вывести команду на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Ситуация в группе напряженная, но в дебютной игре состав Карпина сыграл вничью с сильнейшим из конкурентов — хорватами.

«Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк», — сказал Карпин после матча, пишет Sport24.

Специалисты согласны, что результат первой игры неплохой.

«Но я, если честно, ожидал большего с точки зрения вклада каждого игрока в достижение результата. И мне не понравилась реакция некоторых футболистов в послематчевых интервью сказали, что ничья хороший результат», — сказал «360» журналист Георгий Черданцев.

По его словам, настрой в каждой встрече должен быть на победу. В оценке результата с комментатором согласился и экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт.

«Нас ничья, в принципе, устраивает. Похоже, что хорватов она тоже устраивала. Карпин выстраивает игру атакующую, пытается по крайней мере. <…> Нам нельзя было проигрывать, и мы не проиграли», — подчеркнул он в разговоре с «360».

К игре с Хорватией болельщики подготовили баннер, а перед стадионом по 900 рублей продавались шарфы с изображением тренера. После матча Карпин, как это часто бывает, с шуткой ответил на вопрос о «культивировании образа».

«По 900 рублей? По соточке мне бы отстегивали — тогда вообще нормально было, тогда пусть культивируют. А так не надо ничего такого. Игра сборной должна культивировать любовь к ней, к футболистам <…> Мне лично надо думать по поводу футбола сборной, чтобы за нее болели. <…> Атмосфера на стадионе — обалденная, спасибо огромное болельщикам», — отметил Валерий Карпин.