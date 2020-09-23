Карманный банк для «Яндекса». Зачем IT-компании понадобился «Тинькофф»

«Яндекс» покупает «Тинькофф» и другие активы Олега Тинькова. И теперь финансовые эксперты гадают, что изменится в работе первого виртуального банка России. Одни уверены, что обе компании привнесут друг в друга лучшие технологии. Другие считают, что стремление к мегаломании неизбежно снизит качество сервиса.

«Яндекс» приобретет кипрский TCS Group Holding за 5,48 миллиарда долларов. В активы холдинга входят Тинькофф банк, «Тинькофф Страхование» и другие компании. По словам основателя бизнеса Олега Тинькова, он достиг желаемого на финансовом рынке, а сейчас планирует заняться благотворительностью. Предприниматель покинет пост главы совета директоров, но останется в компании. Правда, пока не ясно, в какой должности.

Причины продажи банка «Тинькофф»

«Тинькофф» стал первым российским онлайн-банком мирового уровня, в чем-то обогнавшим зарубежные аналоги. Но, несмотря на эффективность, убежден эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, его активы переоценены. Олег Тиньков принял разумное решение о продаже детища по завышенной цене. К тому же нельзя забывать о проблемах бизнесмена с американской налоговой. Возможно, средства нужны для урегулирования этого вопроса.

«Ему там светит реальный срок. А американцы умеют доставать людей практически из любой страны мира. Но американцы очень лояльно относятся к досудебному урегулированию. Если он согласится выплатить все, что они считают нужным, те миллиарды долларов, у них претензий к нему не будет. Он правильно выходит из бизнеса, по хорошей цене», — сказал Голубовский.

Здоровье бизнесмена вряд ли позволило бы ему самостоятельно управлять бизнесом. В марте у Тинькова обнаружили лейкемию. Затем он переболел СОVID-19, а в июле перенес трансплантацию костного мозга.

«У него проблемы, которые нужно решать. Его как раз понять можно. Я не очень понимаю Воложа (Аркадий Волож — сооснователь и совладелец „Яндекса“ — прим. ред.) в данной ситуации, зачем это ему нужно. Может, это мания величия, жажда власти. Я бы, как бизнесмен, на такую сделку никогда бы не пошел. Тем более по такой цене», — добавил Голубовский.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов тоже считает, что продажа может быть связана с болезнью предпринимателя. Вероятно, он понимает, что члены семьи не смогут справиться с управлением. Поэтому решил продать находящийся на пике развития бизнес за хорошие деньги.

«Он уже довольно длительный промежуток времени, больше года так точно, бизнес не возглавляет. Он акционер, но ни оперативного, ни стратегического влияния на бизнес не оказывает. Там уже собрана своя хорошая команда, которая этот бизнес развивает. Думаю, что в глобальном смысле ничего не изменится», — пояснил Шабанов.

IT в партнерстве с финансами

По мнению Шабанова, каких-то значительных изменений в модели работы банка не появится. Опыт работы со Сбербанком показал, что «Яндекс» умеет выстраивать партнерские отношения.

«„Яндекс“ и „Тинькофф“ — очень прогрессивные компании, они новаторы сами по себе. А новаторство невозможно с позиции силы, это партнерство с обеих сторон. Думаю, что скорее не „Яндекс“ будет менять „Тинькофф“, а „Тинькофф“ вливаться в „Яндекс“. И менять своими финансовыми технологиями бизнес „Яндекса“», — отметил Шабанов.

Эксперт отметил, что модели работы обеих компаний в чем-то схожи. Упор делается на отсутствие офисов и развитие виртуального бизнеса, высокий уровень услуг. Поэтому сейчас, скорее всего, финансовые вопросы отдадут на откуп банку, а «Яндекс» сосредоточится на IT-составляющей работы.

Мегаломания и качество

Если «Яндекс» попытается интегрировать его в свою систему, считает Голубовский, ничего хорошего из этого не выйдет. Желание объять все неизбежно снизит качество сервисов и услуг. Мегаломания не лучшим образом отражается на компаниях — теряются управляемость и эффективность. Живой пример, напомнил эксперт, — Билл Гейтс, уступивший позиции конкурентам из-за стремления под завязку набить Microsoft функционалом.

«Идея „Яндекса“ — создать карманный банк, после того как они сбагрили „Яндекс.Деньги“ Сбербанку. Чтобы был банк, который раздавал бы карточки, с которых вы бы платили курьерам, за такси и так далее. Замкнуть все на себя. Это называется чеболизация — создание многопрофильных холдингов, в центре экосистемы которых банк, который занимается всем подряд», — сообщил Голубовский.

Эксперт не исключил, что после завершения сделки в сервисах «Яндекса» появятся навязчивые предложения оформить карту в обмен на какие-нибудь бонусные баллы. Программы лояльности компаний объединятся в одну, появятся выгодные предложения, чтобы перетянуть к себе клиентов других банков.