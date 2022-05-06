Американцы остались недовольны новым пресс-секретарем Байдена. Это темнокожая лесбиянка с суицидальным прошлым

Новым пресс-секретарем Белого дома станет Карин Жан-Пьер — первая темнокожая лесбиянка на этой должности. Именно так ее называет зарубежная пресса. Правда, американцы уже намекнули, что хотят слышать не о расе или сексуальных предпочтениях, а о профессиональных качествах пресс-секретаря. Есть и другие моменты ее прошлого, которые не понравились избирателям в США.

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки 13 мая покинет свой пост. Вместо нее должность займет ее заместитель Карин Жан-Пьер. Президент Джо Байден поблагодарил Псаки за проделанную работу и подчеркнул, что она «прямо и откровенно говорила с американцами и при этом сохраняла чувство юмора».

«Джен Псаки установила стандарт для возвращения порядочности, уважения и этикета в конференц-зал Белого дома. Я хочу сказать спасибо Джен за то, что подняла планку», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Кто такая Карин Жан-Пьер?

О новом пресс-секретаре Белого дома Джо Байден говорил с большим энтузиазмом. Он заявил, что Жан-Пьер «не только привнесет опыт, талант и честность», но и удержит установленную Джен Псаки планку высоких стандартов работы.

«Она будет сильным голосом, говорящим от моего имени и от имени этой администрации», — сказал Байден.

Сейчас Карин Жан-Пьер является главным заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента. Она давний советник Байдена — занимала руководящие должности в области коммуникации и политики в администрации действующего президента, а также участвовала в его предвыборных кампаниях.

Карин Жан-Пьер 44 года, она уроженка французского острова Мартиника, однако выросла в Нью-Йорке, где окончила Колумбийский университет. До прихода в Белый дом она работала директором по связям с общественностью в правозащитной организации MoveOn.org, а также была политическим аналитиком NBC и MSNBC.

Толерантный выбор

Несмотря на свои достижения, в западной прессе Жан-Пьер фигурирует прежде всего как первая темнокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома. Даже Джен Псаки не удержалась и отметила это в своем аккаунте Twitter. Она не стала скрывать, что ориентация и цвет кожи ее преемницы играют не последнюю роль в том, что должность получила именно Жан-Пьер.

«Она станет первой чернокожей женщиной и первым представителем сообщества ЛГБТК+ на посту пресс-секретаря Белого дома. Ее принадлежность к сообществу имеет значение, она даст голос многим и заставит многих мечтать о том, что действительно возможно», — написала Псаки.

Источник фото: Twitter / Jen Psaki

Это возмутило пользователей Сети, которые тут же отметили, что хотели бы слышать непосредственно о профессиональных успехах будущего пресс-секретаря, а не о ее цвете кожи или пристрастиях в личной жизни.

«Сексуальные предпочтения и прошлые дружеские отношения не являются достоинствами при приеме на работу. Использовать это для оправдания ее назначения просто неправильно», — подчеркнул пользователь STERO.

«Что чернокожая женщина и ЛГБТК должны значить как первые слова о квалификации пресс-секретаря Белого дома? Я думала, что компетентность, честность, правдивость, этичность и так далее должны быть на первом месте», — написала ana m morgan.

На одной из пресс-конференций Жан-Пьер в первую очередь напомнили, что сейчас происходит исторический момент: впервые темнокожая женщина становится пресс-секретарем Белого дома США. На это она ответила, что ценит свою историческую роль, но не зацикливается на собственной важности на этом посту как личности.

Связи со СМИ

Тем временем в США вызвала вопросы личная жизнь нового пресс-секретаря Белого дома. Партнерша Жан-Пьер — 55-летняя журналистка CNN Сюзанна Мальво. Они познакомились в 2012 году на Национальном съезде Демократической партии в городе Шарлотт, Северная Каролина. У пары есть дочь, ей семь лет.

Источник фото: Breitbart

Такое сожительство может стать причиной конфликта интересов, написало издание Daily Mail. Многие начали задаваться вопросом, сможет ли и без того известный этическими скандалами телеканал CNN обеспечить беспристрастное освещение событий, если его сотрудница состоит в отношениях с государственным служащим.

«Это один из многих примеров того, как СМИ буквально находятся в одной постели с правительством, деятельность которого они освещают», — написал в Twitter Алекс Марлоу, главный редактор издания Breitbart.

Нестабильное прошлое

Вопросы у общественности вызвало и психическое состояние нового пресс-секретаря Белого дома США. В своей книге 2019 года Жан-Пьер рассказала, что проваленные ей экзамены в сочетании с непринятием себя как лесбиянки привели ее к депрессии и попытке самоубийства.

Жан-Пьер рассказала о своей ориентации семье, когда ей было 16 лет. Мать восприняла это с отвращением. После этого Карин долгое время скрывала свои отношения с женщинами. Однако сегодня, по ее словам, семья гордится ей, а мать рада появлению внучки.

Источник фото: Twitter / Suzanne Malveaux

Трудности подросткового возраста закалили Жан-Пьер настолько, что теперь она не боится постоять за себя и за других видных политических деятелей. В 2019 году в Сети набрало популярность видео, на котором она буквально заблокировала протестующего и не дала ему подойти к вице-президенту США Камале Харрис во время ее выступления на сцене.

Мужчина схватил микрофон Харрис на форуме в Сан-Франциско, когда политик обсуждала реализацию своего плана по устранению гендерного разрыва в оплате труда. Поведение мужчины возмутило Жан-Пьер — на тот момент еще главного специалиста по связям с общественностью фонда MoveOn.

«Три цветные женщины на сцене — они ведут этот действительно проницательный разговор. <…> И вот приходит этот парень со всеми своими мужскими привилегиями, прыгает на сцену и говорит: „Мне есть о чем поговорить поважнее. У меня есть кое-что, что я хочу сказать“», — процитировало Жан-Пьер издание The Hill.

Протестующим оказался один из избирателей Харрис — Эйдан Кук. Мужчина состоит в группе защиты прав животных Direct Action Everywhere и решил попросить политика «поддержать обычных граждан, спасающих животных», отметило издание Politico.