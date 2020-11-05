Популярный современный артист и исполнитель Моргенштерн дал скандальное интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. В почти трехчасовом выпуске исполнитель сказал много сомнительных и лишних слов. Сам он считает себя «главным шоуменом страны» и уверен, что его слушает вся Россия. Но на самом деле музыканта-пустышку может ждать будущее некоторых его коллег — авторов одного хита, ушедших в небытие.

Кумир-однодневка

Алишер Валеев, больше известный как Моргенштерн, — кумир многих школьников. Татуировки на лице, вызывающая и часто меняющаяся внешность, тексты, почти полностью состоящие из мата и рассказов об употреблении наркотиков и беспорядочных половых контактах, — его фишки.

Российская сцена уже видела таких исполнителей. Еще недавно те же Face и Feduk брали первые места всех чартов и тоже давали интервью Юрию Дудю. Но теперь они отошли на задний план: аудитория успела либо перерасти их творчество, либо разочароваться в нем. Таких музыкантов можно назвать однодневками или исполнителями одной песни, которые ненадолго цепляют зрителя смешным сравнением или псевдокрутым образом.

За текстами и битами Моргенштерна нет никакого посыла. Он сам неоднократно признавался в том, что свою псевдомузыкальную карьеру строит исключительно ради денег и славы. Такое «творчество», не подкрепленное мыслительной деятельностью, не может долго возглавлять все хит-парады, потому что дети, которые сегодня слушают и любят его треки, завтра захотят смыслов.

Три часа мата

В разговоре с Юрием Дудем Моргенштерн сам признается, что главное — это хайп и эпатаж, которых у него не отнять. Свою популярность он поддерживает за счет совместных треков с известными и популярными у молодежи исполнителями. Но его тактика — держать фанатов в вечном напряжении и все, даже собственное творчество, ставить под сомнение — вскоре надоест людям.

К тому же в большом интервью Дудю исполнитель позволил себе много странных и сомнительных высказываний, которые могут негативно сказаться на его карьере. Большая часть комментариев к этому выпуску на канале журналиста отрицательные: зрители недоумевают, почему им предлагают потратить почти три часа своей жизни на мысли такого поверхностного и неумного персонажа.

Стоит отметить, что значительную часть своих мыслей Моргенштерн выражает исключительно матом. В разговоре с «360» известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что при взгляде на таких кумиров, которые не просто ругаются, но именно выражаются матершиной, становится страшно за поколение — не деградирует ли оно под влиянием такого «искусства»?

Деньги превыше всего

В ответ на вопрос Юрия Дудя о том, что важнее — деньги или принципы, исполнитель однозначно выбирает первое.

«У меня вообще нет принципов. Это, опять же, какие-то просто правила, ограничения для себя. Главное — против себя не идти, а принципы — это какая-то [глупость]», — уверен он.

Также Алишер заявил, что в его понимании петь о том, чтобы «ударить телку в бит», — «музыкально очень интересно», а главное, это провокация, которая заставит людей больше говорить об исполнителе. А для него хайп и деньги — главное.

В разговоре о деньгах тоже проявилась червоточинка: среди прочего оказалось, что Моргенштерн рекламировал соцсети родственников непопулярного среди молодежи политика Рамзана Кадырова. Ничего зазорного в этом музыкант не увидел.

Очень жестко Моргенштерн высказался и о работниках социальной сферы. Он заявил, что каждый сам виноват в том, что оказался в неблагополучном положении. Например, врачи и учителя, которые спасают жизни, но получают за это небольшие деньги, пока он получает миллионы за сомнительные тексты.

«Можно сделать [отличную] частную школу или частную клинику. Главное — любить свое дело. А если ты всю свою жизнь работаешь учителем за 20 тысяч и тебя все устраивает, ты не хочешь развиваться и дальше делать — окей, это твоя жизнь», — уверен исполнитель.

Такое непостоянство и готовность на все ради хороших денег рано или поздно разочаровывают — особенно молодежь.