Карьера Роберта Шлегеля в российской политике закончилась словом LOL. Вспомним законы, которые он предлагал

Бывший депутат Государственной думы Роберт Шлегель подтвердил, что переехал в Германию и имеет немецкий паспорт. Еще недавно он участвовал в съемках антизападных роликов и представлял молодежное движение «Наши». А еще предлагал законы, о которых вы наверняка знаете.

Этнический немец

«Я — этнический немец. Как этнический немец, при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России», — сказал Шлегель в интервью «Коммерсанту». Прежде он предпочитал не акцентировать внимание на своем немецком происхождении.

Шлегелю 34 года, он родился в Ашхабаде — в семье поволжских немцев, сосланных НКВД в Туркмению. В 1998 году он и его родные вернулись в Россию и жили в Московской области. Он получил высшее образование, окончив Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина по специальности тележурналист.

Карьера Шлегеля началась творчески. Работал на MTV и в журнале «Молоток», публиковавшем в нулевые статьи о кумирах молодежи. Политический старт произошел в то же время. В 2005 году Шлегель вступил в молодежную организацию «Наши» и до 2007 года занимал там пост пресс-секретаря.

По информации немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, в 2006–2007 годах Шлегель участвовал в создании антизападных агитационных видеороликов, которые, в частности, были посвящены событиям вокруг переноса Бронзового солдата в Таллине. Сам экс-политик эту часть биографии называет «грехом молодости».

«Может быть, я был наивным и глупым. Но я не сделал ничего противозаконного», — ответил Шлегель немецким журналистам.

А вот другой ролик, снятый студией Шлегеля, посвящен Году молодежи. Он был выпущен в начале 2009-го и вскоре стал вирусным, пользователи пересылали его в сообщениях и мессенджерах. Популярности видео сопутствовало то, что его было якобы запрещено показывать по телевидению: общественность посчитала ролик слишком жестким. В нем молодое поколение упрекают в неправильном образе жизни.

Законодательные инициативы Шлегеля

В 2007 году Шлегель избрался в Государственную думу от «Единой России». В этот момент ему было всего 23 года — и он стал самым молодым российским депутатом. На его счету немало скандальных законов, которые он либо разрабатывал, либо активно поддерживал.

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Например, в октябре этого года бурно обсуждали инициативу наказывать родителей курящих детей. На самом деле попытка наказывать родителей уже предпринималась. В марте 2009 года Шлегель предлагал ввести штраф для тех взрослых, чьи дети были замечены с алкоголем или наркотиками в общественных местах. Размер штрафа должен был составить от одной до двух тысяч рублей.

Другой громкий проект нашего времени, который уходит корнями к Шлегелю, касается наказания СМИ за публикацию фейковой информации. В 2009 году он предложил дополнить закон нормой о недопустимости распространения СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Фактически Шлегель хотел, чтобы за публикацию «клеветы», как он выражался, ответственность несли руководители СМИ.

Годом ранее Шлегель внес в Госдуму законопроект о наказании россиян за чтение эротических журналов в общественных местах. Кроме того, он предлагал наказывать за перевозку эротики без специальной упаковки. Нарушения грозили штрафом в размере одной тысячи рублей. Шлегеля критиковали за то, что он еще за несколько лет до этого предложения работал в журнале «Молоток», известном своим легкомысленным содержанием.

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Работу Шлегеля критиковали не только противники. В 2010-м он самостоятельно зарегистрировал в социальной сети «ВКонтакте» 295 своих коллег по партии «Единая Россия». Так он хотел сократить дистанцию между властью и народом. Коллеги обиделись на такие действия и даже призвали для защиты своих прав юристов.

«На первый взгляд ничем, кроме как провокации, назвать я это не могу, потому что я не в курсе дела. Я даже не понимаю, зачем это делается и для чего. Со мной разговора не было, и развивать это направление я не собираюсь», — сказал тогда РИА «Новости» бывший первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Александр Москалец.

Космополит, постгуманист, бывший депутат

После 2016 года Шлегель не был активен в российской политике. И теперь проявился в Германии. Насколько сильно изменился бывший депутат, можно судить хотя бы его профилю в Twitter. Из депутата Госдумы он стал толерантным космополитом и постгуманистом.

Источник фото: Twitter

Сейчас Шлегель работает в Acronis — компании, которая занимается кибербезопасностью. Правда, по последней информации, после общения с журналистами Шлегель лишился места. Об этом он сообщил РБК.

«Теперь я обычный человек с необыкновенным жизненным опытом. Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии», — сказал Шлегель в недавнем интервью немецким журналистам.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что Шлегель занимался молодежной политикой и не знает государственных секретов, которые представляли бы интерес для иностранных спецслужб. По его словам, карьера экс-депутата началась в столь молодом возрасте, что, возможно, с его покровителями что-то не сложилось в дальнейшем.

Пользователи не оценили резкой смены курса и мышления Шлегеля. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко даже не нашел слов, чтобы описать свою реакцию.

А вот как ответил Шлегель на ироничные комментарии пользователей.

И это не шутка, Шлегель действительно ответил на вопрос аббревиатурой, которая расшифровывается как «очень громкий смех».