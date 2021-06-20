Карьера МакSим снова оказалась под угрозой. Проблемы со здоровьем уже давно преследуют певицу

Певица МакSим (Марина Максимова) в медикаментозной коме и пробудет в ней еще как минимум несколько дней. Артистку госпитализировали после того, как ей стало плохо после выступления в родной Казани. Поклонники певицы переживают, что она может покинуть сцену, ведь такое уже происходило.

Последний концерт

МакSим попала в больницу с 40% поражения легких. Это произошло после выступления в Казани на концерте, приуроченном ко Дню России. Певица призналась, что почувствовала симптомы простуды еще накануне, но не стала отменять выступление.

На сцену она вышла уже с температурой 39 градусов. В СМИ писали, что МакSим после концерта выглядела уставшей, а со сцены ее под руки выводили охранники. На следующий день ее состояние ухудшилось. Певица проверилась на коронавирус, но тест показал отрицательный результат. Однако певицу госпитализировали с пневмонией. Сейчас она подключена к ИВЛ. Есть подозрение на ковид, но тесты пока так и не выявили коронавируса. Врачи решили ввести ее в искусственную кому.

Абонент не доступен

В апреле 2019 года МакSим попала в автомобильную катастрофу. Певица спешила на такси в аэропорт, чтобы отправиться на съемки клипа «Абонент не доступен». По пути у машины пробило колесо. На скользкой дороге автомобиль сильно занесло и он врезался в бордюр. МакSим попала в больницу. Фотографиями певицы с множественными синяками и ссадинами поделилась у себя в Instagram ее концертный менеджер Маргарита Соколова.

Клип «Абонент не доступен» вышел через месяц, но вместо МакSим в нем по понятным причинам снялась другая актриса, а тему автомобильной аварии обыграли в сюжете.

О состоянии здоровья певицы все это время можно было узнать только со слов ее концертного директора. Соколова писала, что из-за аварии МакSим на какое-то время потеряла память, а от гематом начался очень сильный воспалительный процесс.

В феврале 2020 года Соколова заявила, что из-за проблем со здоровьем врачи рекомендовали МакSим отказаться от концертной деятельности. Тогда СМИ писали, что певицу якобы экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии с адскими болями, но ее пиар-директор заявляла, что речь идет о плановом обследовании.

Соколова при этом рассказывала, что МакSим постоянно мучают головные боли, из-за которых она не может спать. После аварии возникли и другие осложнения. Проснулись старые травмы и болезнь сосудов.

Алкоголизм и потеря ребенка

В ноябре певица в передаче «Судьба человека» уже сама рассказала о том, что с ней произошло. После аварии она два месяца пролежала в больнице. Поначалу она лечилась за границей, а потом продолжила курс в России. МакSим сказала, что у нее не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения. Без поддержки посторонних она не могла даже самостоятельно встать с кровати.

Переживая неудачи в личной жизни и уход со сцены, МакSим пристрастилась к алкоголю. Она пыталась найти в этом утешение. Выпивка не добавляла ей настроения, но помогала отпустить тяжелые мысли. Но все привело к тому, что из-за алкоголизма певица дважды попадала в реанимацию.

Когда МакSим оправилась от аварии и пришла в хорошую форму, то вернулась к работе в студии и готовилась снова давать концерты. Однако планам артистки помешала коронавирусная пандемия.

Тогда же МакSим впервые призналась, что за несколько лет до аварии потеряла ребенка. Певица рассказала, что забеременела в третий раз в 2016 году, когда ее второй дочери было два года. Певица скрывала беременность. Тогда она сильно похудела и весила 39 килограммов. МакSим ложилась в больницу на сохранение, но потеряла ребенка на позднем сроке. Она призналась, что после этого больше не могла могла видеть детей, из-за этого ей даже пришлось закрыть свою школу искусств.

Свой последний альбом «Полигамность» МакSим выпустила в 2018 году. С тех пор она записала только четыре новых песни: «Бессонница», «Преданным», «Забывай» и «Спасибо».