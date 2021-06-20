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    20 июня 2021, 15:49

    Карьера МакSим снова оказалась под угрозой. Проблемы со здоровьем уже давно преследуют певицу

    Александр Блинов

    Певица МакSим (Марина Максимова) в медикаментозной коме и пробудет в ней еще как минимум несколько дней. Артистку госпитализировали после того, как ей стало плохо после выступления в родной Казани. Поклонники певицы переживают, что она может покинуть сцену, ведь такое уже происходило.

    Карьера МакSим снова оказалась под угрозой. Проблемы со здоровьем уже давно преследуют певицу

    Последний концерт

    МакSим попала в больницу с 40% поражения легких. Это произошло после выступления в Казани на концерте, приуроченном ко Дню России. Певица призналась, что почувствовала симптомы простуды еще накануне, но не стала отменять выступление.

    На сцену она вышла уже с температурой 39 градусов. В СМИ писали, что МакSим после концерта выглядела уставшей, а со сцены ее под руки выводили охранники. На следующий день ее состояние ухудшилось. Певица проверилась на коронавирус, но тест показал отрицательный результат. Однако певицу госпитализировали с пневмонией. Сейчас она подключена к ИВЛ. Есть подозрение на ковид, но тесты пока так и не выявили коронавируса. Врачи решили ввести ее в искусственную кому.

    Абонент не доступен

    В апреле 2019 года МакSим попала в автомобильную катастрофу. Певица спешила на такси в аэропорт, чтобы отправиться на съемки клипа «Абонент не доступен». По пути у машины пробило колесо. На скользкой дороге автомобиль сильно занесло и он врезался в бордюр. МакSим попала в больницу. Фотографиями певицы с множественными синяками и ссадинами поделилась у себя в Instagram ее концертный менеджер Маргарита Соколова.

    Клип «Абонент не доступен» вышел через месяц, но вместо МакSим в нем по понятным причинам снялась другая актриса, а тему автомобильной аварии обыграли в сюжете.

    О состоянии здоровья певицы все это время можно было узнать только со слов ее концертного директора. Соколова писала, что из-за аварии МакSим на какое-то время потеряла память, а от гематом начался очень сильный воспалительный процесс.

    В феврале 2020 года Соколова заявила, что из-за проблем со здоровьем врачи рекомендовали МакSим отказаться от концертной деятельности. Тогда СМИ писали, что певицу якобы экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии с адскими болями, но ее пиар-директор заявляла, что речь идет о плановом обследовании.

    Соколова при этом рассказывала, что МакSим постоянно мучают головные боли, из-за которых она не может спать. После аварии возникли и другие осложнения. Проснулись старые травмы и болезнь сосудов.

    Алкоголизм и потеря ребенка

    В ноябре певица в передаче «Судьба человека» уже сама рассказала о том, что с ней произошло. После аварии она два месяца пролежала в больнице. Поначалу она лечилась за границей, а потом продолжила курс в России. МакSим сказала, что у нее не было переломов, но возникли множественные внутренние повреждения. Без поддержки посторонних она не могла даже самостоятельно встать с кровати.

    Переживая неудачи в личной жизни и уход со сцены, МакSим пристрастилась к алкоголю. Она пыталась найти в этом утешение. Выпивка не добавляла ей настроения, но помогала отпустить тяжелые мысли. Но все привело к тому, что из-за алкоголизма певица дважды попадала в реанимацию.

    Когда МакSим оправилась от аварии и пришла в хорошую форму, то вернулась к работе в студии и готовилась снова давать концерты. Однако планам артистки помешала коронавирусная пандемия.

    Тогда же МакSим впервые призналась, что за несколько лет до аварии потеряла ребенка. Певица рассказала, что забеременела в третий раз в 2016 году, когда ее второй дочери было два года. Певица скрывала беременность. Тогда она сильно похудела и весила 39 килограммов. МакSим ложилась в больницу на сохранение, но потеряла ребенка на позднем сроке. Она призналась, что после этого больше не могла могла видеть детей, из-за этого ей даже пришлось закрыть свою школу искусств.

    Свой последний альбом «Полигамность» МакSим выпустила в 2018 году. С тех пор она записала только четыре новых песни: «Бессонница», «Преданным», «Забывай» и «Спасибо».