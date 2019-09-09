Караваны беспилотных фур хотят пустить по России. Дороги к этому не готовы
Рабочая группа «Автонет», подведомственная «ГЛОНАСС» и Минпромторгу, предложила запустить в России платунинг — это движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам страны. Идея в том, чтобы группа из восьми-25 фур разных автопроизводителей двигалась в колонне по дороге.
«Автонет» уже провела подготовительную работу, чтобы запустить схему с беспилотными грузовиками в тестовом режиме. Изначально эксперимент должен был состояться еще в 2018 году, но сроки сдвинули. В прошлом году «Автонет» получила подпись на проведение такого же эксперимента на дорогах Москвы и Татарствана. Платунинг планируется запустить также на территориях Московской области, Чувашии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.
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Первые тесты проведут на трассе М-11, на участке длиной 15 километров — это обход Вышнего Волочка. Однако для этого требуется одобрение Минтранса. На инициативу уже подписались российские офисы грузовых производителей Scania и Volvo.
Россия — не первая страна, где появилась идея запустить платунинг. В Финляндии, например, больше всего продвинулись в экспериментах с караванным движением беспилотных фур. В стране даже есть специальные участки дороги, где разрешено автономное движение грузовиков.
Помимо Финляндии платунинг активно тестируется и в других странах Евросоюза, а также в США и Китае. Конечно, это не выглядит как кадр из фильма, где в кабине грузовика нет водителя, а компьютер сам управляет машиной, считывает знаки, перестраивается и вообще «думает». В салоне фуры, даже в Западных странах, все равно сидит дальнобойщик, а грузовик едет при помощи адаптивного круиз-контроля. Водитель лишь в чрезвычайной ситуации берет управление на себя.
Преимущество платунинга в том, что это, во-первых, экономия топлива — грузовики в плотной колонне меньше подвержены сопротивлению воздуха. В кругах гонщиков это называется слипстрим. Второй плюс — снижение пробок за счет плотности грузовых караванов, а также отсутствие водителей на магистральных маршрутах, которым нужно выдавать зарплату.
Предполагается, что с развитием беспилотного вождения автономные системы должны полностью заменить собой профессиональных водителей-дальнобойщиков.
А Россия точно готова к таким нововведениям?
Дороги не готовы
Пока мысль о беспилотных грузовиках, несущихся по трассам России, сложно воспринимать реально. Координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов в беседе с «360» обратил внимание на состояние российских дорог, которые необходимы для безопасного движения беспилотного транспорта.
Тут есть очень высокое требование к качеству дорог. У нас нет ни одной федеральной дороги, которая бы позволяла в таком режиме двигаться. Даже платные дороги нуждаются в частичной реконструкцииПетр Шкуматов.
По данным Шкуматова, в России ежегодно строят около 400 тысяч километров дорог. В рамках страны это не очень много, поэтому инициатива «Автонета» может остаться проектом еще очень надолго.
В международном профсоюзе водителей-профессионалов посчитали идею платунинга пустой тратой денег. Руководитель организации Александр Котов объяснил «Известиям», что инициатива невыполнима.
«Выезжает на дорогу дорожный трактор, который едет со скоростью 30 километров в час, ему надо проехать свои 15 километров и свернуть. Как вы представляете, конвой из 25 фур пойдет на обгон, о какой безопасности тут можно говорить? А таких „подарков“ у нас на дорогах море», — сказал Котов, отметив, что в этом случае необходимо вмешательство водителя.
Задача уровня технологий
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Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с «360» отметил, что предложение «Автонета» — «задача уровня технологий», а не грандиозных прорывных решений. Рано или поздно, считает специалист, Россия придет к высокоавтоматизированному транспорту, но не сейчас. Пока остается конфликт между пилотируемым автомобилем и беспилотным автомобилем, который касается тех случаев, когда техника работает нештатно.
Ведь при ДТП всегда есть виновник, а участники аварии могут оценить степень своей «неправоты». А что делать при отсутствии водителя, когда автоматизированные системы ошибутся и спровоцируют ДТП? Не будет ясно, кто виноват и кто должен возмещать ущерб.
Вероятность безотказной работы — единица. Всегда мы говорим, что есть какое-то количество девяток перед запятойДмитрий Попов.
В любом случае, даже сейчас есть техника, которая способна ездить без пилота. Например, самосвалы, вывозящие камни, песок, щебень или уголь. Такие транспортные средства можно пустить по закрытым территориям заводов.
История с беспилотными фурами «позитивная, положительная, перспективная», и может быть использована сейчас там, где не ставится под угрозу жизнь других людей.