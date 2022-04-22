Каратели Херсона. Украинские спецслужбы открыли охоту на своих мирных жителей

Пока под контролем российских военных Херсон возвращается к нормальной, мирной жизни, диверсанты СБУ запугивают население. Уже убиты два пророссийских активиста, еще одному блогеру поступают угрозы расправой. Такие методы не редкость для террористических режимов, где люди в любом случае оказываются заложниками интересов власти.

СБУ убивает своих

Официально СБУ оставила Херсон еще в конце февраля, так что российские военные вошли в город без боя. Однако перед бегством СБУ завербовала для диверсий членов местной территориальной обороны. Об этом со ссылкой на данные российского Министерства обороны рассказало РИА «Новости».

В Херсоне постоянно идут операции по раскрытию и ликвидации проукраинских диверсантов, однако пока сторонникам ВСУ удается время от времени совершать преступления. Население города начали запугивать, расклеивая листовки с угрозами убийством тем, кто будет сотрудничать с российскими военными.

Одну из таких угроз уже претворили в жизнь: 20 апреля стало известно, что диверсанты убили херсонского блогера Валерия Кулешова, который высказывался с пророссийской позиции. Его расстреляли в собственной машине во дворе дома. По данным Telegram-канала Readovka, убийство Кулешова курировали Главное управление разведки и СБУ.

Украинские спецслужбы обвиняли его в сотрудничестве с Россией и угрожали расправой за то, что он освещал происходящее в Херсоне, работал волонтером и помогал российским военным, охранявшим порядок в городе.

Позднее в Сети появились угрозы другому местному блогеру Сергею Морозу. Под рассказами Мороза о мирной жизни Херсона неизвестные предупреждали, что он следующий, а также что ему стоит «бронировать окна машины», намекая на расстрел Кулешова.

С тех пор, как в город вошли российские военные, Мороз опровергал украинские фейки о ситуации в Херсоне и рассказывал о том, как восстанавливается мирная жизнь города. В частности, он говорил о нормализации цен на бензин и отсутствии продовольственного кризиса благодаря действиям российской стороны.

Российские журналисты даже попросили Министерство обороны выделить охрану Морозу, а также другим пророссийским блогерам Херсона и Запорожья.

В марте в Херсоне убили пророссийского активиста и предпринимателя Павла Слободчикова. Его машину расстреляли возле дома бывшего мэра города Владимира Сальдо — он сейчас работает в Комитете спасения «За мир и порядок», который ориентирован на налаживание отношений с Россией.

Источник фото: соцсети

По законам террористического государства

На Украине не скрывают, что это их спецслужбы расправляются с пророссийскими активистами и блогерами. Проукраинский Telegram-канал «Легитимный» подтвердил, что убийство Кулешова курировали ГУР и СБУ, а осуществила одна из их диверсионных групп, «задача которых убивать всех, кто будет сотрудничать и помогать россиянам налаживать общественно-политическую жизнь».

«Это кейс запугивания, как и убийство мэра Кременной, когда он хотел сохранить город, сдав его, но вместо этого его просто расстреляли», — говорится в публикации.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснил «360», что подобные расправы над нелояльным населением — не редкость для таких режимов, как действующий сейчас на Украине.

Мы прекрасно понимаем, что Украина — террористическое государство. Соответственно, все, кто не разделяет их идеологию, рассматриваются как политические враги. В отношении них ведут политику запугивания и карательных действий, не брезгуя даже физическим устранением своих противников Владимир Орлов.

Он также напомнил, что ранее ВСУ уже прибегали к таким методам даже в отношении собственных высокопоставленных чиновников. В конце марта мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора сообщал, что украинские спецслужбы похитили его дочь и угрожали ей расправой — за то, что сдал город.

«Как еще можно это назвать, кроме как террористической бандой? Поэтому единственный адекватный ответ, который может дать наше государство, в том числе и для защиты населения, которое разделяет ценности русского мира, — призвать их к ответу по всей строгости нашего закона», — заключил Орлов.