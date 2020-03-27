Карантинный трафик. Может ли домашний интернет пострадать от удаленки и длинных выходных

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. У некоторых впереди девять внеплановых выходных. Кто-то проведет их за просмотром фильмов. С учетом тех, кому придется работать из дома, нагрузка на интернет-сети резко вырастет. «360» узнал, готовы ли провайдеры к ощутимому увеличению трафика и не будут ли снижать скорость обмена данными.

В Европе крупнейшие стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, Facebook, Instagram и YоuTubе временно снизили качество видео. Компании пошли на это, чтобы справиться с резко выросшей после начала пандемии посещаемостью. «360» узнал у российских провайдеров, как они подготовились к «карантину».

Рост трафика

За последние 11 дней, как только россиян стали отправлять на удаленку, трафик в столице и области подскочил на 30%, рассказал коммерческий директор «МТС Московский регион» Алексей Назаров. Пиковая нагрузка наблюдается не только во внерабочее время — с восьми вечера, но и с полудня до четырех часов дня.

«Экстраординарный рост трафика — в четыре раза — в социальных сетях и мессенджерах, его доля в объем объеме переданных данных за последние дни увеличилась почти двое — до 18%. С 16 марта видеотрафик увеличился на 40%. Игровой трафик удвоился, но его доля в общем объеме по-прежнему пока небольшая — порядка 7%», — уточнил он.

Нагрузка выросла на 15%, но запасы сетей огромные. Их хватит на пару лет вперед, заверил директор по эксплуатации SkyNet Кирилл Кит. Поэтому снижать скорость компания не планирует.

«Если увидим, что сеть не справляется, оперативно это устраним. У нас есть система мониторинга, которая прогнозирует нагрузку на несколько месяцев вперед. Если ожидается перегруз, мы заранее модернизируем оборудование и сети. К тому моменту, когда скорости приближаются к критическим, мы их поднимаем в 10 раз», — сообщил он.

Справиться с нагрузкой

Российские сети должны выдержать нагрузку, поскольку практически везде используется оптоволокно, сообщил руководитель компании Yota System Евгений Абрамов. Задела пропускной способности как по оптике, так и по воздуху хватит для резкого увеличения числа пользователей и потребляемого трафика. В каждом районе и округе стоят мощные серверные. А для загородных домов и дач москвичи массово скупают усилители сигнала.

«Думаю, порог по скорости введут все провайдеры. Это будет необходимо. Иначе может встать и дом, и весь район. Ограничения в рамках тарифов и сейчас есть. Если будет наблюдаться перегрузка, будет введена квота, понижение скоростей или ограничение по скачиванию и передаче файлов», — не исключил эксперт.

Нагрузка на сеть растет, причем как мобильного, так и фиксированного интернета, на 20–30% в зависимости от региона, подтвердила руководитель пресс-службы «Билайна» Анна Айбашева. Россияне активнее смотрят фильмы и видео, играют в онлайн-игры. Сейчас сеть справляется с увеличившейся нагрузкой.

«Мы это все учитываем в своей работе. Для нас важно обеспечить бесперебойность работы услуг нашей связи и сервисов. И все сотрудники, задействованные в том, чтобы сеть работала непрерывно, продолжат работать так, чтобы клиенты даже в условиях роста трафика не почувствовали ухудшение связи», — добавила она.

Как улучшить качество интернета

Усилитель

Поставить усилитель беспроводного сигнала, который может ослабевать в определенных местах квартиры из-за ее конфигурации. Устройство позволит увеличить скорость по Wi-Fi-соединению. А еще нельзя прятать роутеры в шкафы и тумбочки — это ухудшает качество Wi-Fi-сигнала.

Резервный канал

Для дома, офиса или дачи нелишним будет приобрести резервный канал — устройство, работающее в сетях беспроводного интернета. Если связь отключится из-за перегрузки, останется запасной вариант. Стоит обратить внимание на характеристики роутера и заменить его при необходимости. Некоторые «съедают» часть скорости — получают, например, 100 мегабит, а выдают 70.

Место и скорость роутера

Часто в многоквартирных домах роутеры мешают работе друг друга. Можно перейти на другой стандарт связи — пять гигагерц. Это увеличит пропускную способность канала, а значит, и скорость. Второе — правильно расположить роутер. Некоторые не хотят тащить кабель по квартире и размещают его в прихожей. Но чем больше комнат, тем хуже будет связь. В такой ситуации на помощь придет репитер сигнала.