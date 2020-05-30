Карантин празднику не помеха. Как в России отметят День защиты детей в условиях самоизоляции

В День защиты детей по всей России проводятся онлайн-мероприятия — спектакли, развлекательные программы. И не только онлайн.

1 июня ежегодно отмечается Международный день защиты детей. Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса с празднованием возникают трудности. Например, большинство парков, где дети любят гулять, все еще закрыты. Но организаторы не унывают и пытаются создать для детей праздничную атмосферу даже в режиме онлайн.

Прогулки по аккаунтам парков Москвы

Так, например, на YouTube-каналах московских парков «Фили» и «Царицыно» покажут спектакли кукольных театров по мотивам детских сказок. Дети постарше смогут послушать лекции в социальных сетях — к примеру, сотрудники парка «Северное Тушино» совместно со студией «Союзмультфильм» расскажут юным зрителям о процессе создания известных и любимых многими детских мультфильмов.

Можно также отправиться на виртуальную прогулку по детскому городку парка «Сокольники», попутно узнав много нового о его истории. Или в целое онлайн-путешествие по достопримечательностям Греции и Норвегии (естественно, с гидом) — такую возможность даст Лианозовский парк.

Тем временем на сайте Парка Горького в течение всего дня будут транслироваться различные мастер-классы — от балета и актерского мастерства до техники живописи и создания игрушек своими руками.

Пожалуй, главный плюс таких мероприятий в том, что теперь необязательно находиться в столице, чтобы поучаствовать в развлекательных программах для москвичей — достаточно иметь доступ в Интернет.

Празднование онлайн в городах России

Организаторы из других городов также собираются устроить праздник для детей, пусть и в дистанционном режиме. Например, городские библиотеки Вологды анонсировали всевозможные викторины, чтения и конкурсы на своих сайтах в честь Дня защиты детей.

Аналогичные мероприятия планируют провести театры, библиотеки и культурные центры Кемерова. Детям из Казани, в свою очередь, обещают встречу с представителями разных профессий, в том числе и с известными личностями.

Из других интересных мероприятий можно выделить онлайн-концерт симфонического оркестра «Таврический». Музыканты отмечают, что это первый в истории оркестра концерт для детей: в эфире будет звучать музыка из советских и диснеевских мультфильмов.

Можно будет отпраздновать и вживую

А вот в Екатеринбурге нашли способ обойти режим самоизоляции и все-таки отметить День защиты детей по-настоящему. Местный массажный салон анонсировал трехчасовую программу с детской анимацией, конкурсами, а также бесплатной ортопедической консультацией. Ограничений по количеству участников нет. При этом организаторы обещают соблюдать необходимые меры предосторожности, поэтому гостям выдадут маски и дезинфектор.

Главное — оставаться трезвым

О том, что День защиты детей — это именно детский праздник, решили лишний раз напомнить в Иркутске, ограничив продажу алкоголя. Сообщается, что спиртное нельзя будет купить на протяжении всего дня — с 8 утра и до 11 вечера. В противном случае — штраф от 20 до 40 тысяч рублей для продавцов и от 100 до 300 тысяч для магазинов.