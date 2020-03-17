Карантин — не повод унывать и трястись от страха перед неизвестной заразой. По крайней мере, так считают некоторые из тех, кто в этом самом карантине оказался. «360» рассказывает, как не дать себе загрустить, если вы вынуждены самоизолироваться.

Солнечная Италия

Экспрессивные и веселые итальянцы, которые сейчас остаются вторыми после Китая по количеству жертв нового коронавируса, даже на карантине не смогли умерить свой темперамент.

Одна из читательниц «360», живущая в Италии, прислала видео самого начала карантина — тогда местные жители поддержали решение перейти к карантину дружными апплодисментами.

Многие выходят на балконы своих домов, чтобы спеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. В результате получается неплохой хор!

Молодые и пожилые, все стараются развлечься, раз уж они вынуждены сидеть в добровольном заточении по домам — все мероприятия и общественные места закрыты до улучшения эпидемиологической обстановки.

Причем веселиться итальянцы не прекращают ни днем, ни ночью.

«Флэшмоб в Италии, в котором люди включают музыку на полную мощность из своих окон и балконов посреди карантина, это хорошее напоминание о том, что даже во времена социальной изоляции мы остаемся социальными существами», — пишет пользовательница Mona Eltahaway.

Итальянцы даже умудряются играть в теннис!

В Англии из-за карантина отменились матчи Английской премьер-лиги по футболу. Но фанатам унывать не дают — вместо футбола команды устроили матчи по «крестикам-ноликам».

«Игра окончена! Спасибо, Манчестер Сити», — написали в официальном аккаунте команды Саутхемптона.

А некоторые не дожидаются матчей в «крестики-нолики» между любимыми командами и начинают играть со своими питомцами.

В Испании даже нашли способ заняться спортом без риска для здоровья.

А вот так в Испании люди решили отблагодарить врачей, которые рискуют больше всех.

Шутки

А некоторые начинают выкладывать ролики, в которых предполагают, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от вируса наверняка.

«Заметка дня по социальному дистанцированию: убедитесь, что всем видны границы вашего „персонального пузыря“ (так называют безопасное расстояние, при котором шанс заразить снижается, — прим. ред.). Теперь никто не подойдет к вам ближе, чем на два метра», — пишет пользователь The Unipiper.

В России в целом положительно отреагировали на введение карантина. Хоть многие и отметили, что карантин… не очень отличается от их повседневной жизни.

Для многих стало проблемой занять детей, которым просто необходимо давать физические нагрузки. Не страшно — в Сети уже полно лайфхаков.

Тем не менее, многие рассматривают это как возможность посмотреть фильм или сериал, который давно уже планировали.

Кстати, стриминговые сервисы даже выяснили самый популярный фильм во время карантина — это «Заражение» 2011 года. Как это видно из названия, картина про страшный вирус, который охватывает всю планету. К слову, онлайн-кинотеатры, образовательные порталы и даже PornHub открывают бесплатный доступ, чтобы скрасить незапланированный «отпуск».

Некоторые особо изобретательные даже додумались до международного онлайн-бара (STFH) для тех, кто на карантине. Теперь для того, чтобы уютно провести время за стоечкой, вам не придется выходить из дома, можно пригласить даже друзей. А нам кажется, что этот сайт станет популярным не только для тех, кто вынужден сидеть дома.

В общем, скучно дома точно не будет, вариантов развлечь себя — масса. Главное, не сходите с ума, как этот попугай.