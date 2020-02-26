Карантин как профилактика, но нужна защита. Французский ученый-иммунолог рассказал о способе борьбы с коронавирусом

https://360tv.ru/media/uploads/article_images/2020/02/62795_photo_2020-02-26_14-38-13.jpgКоронавирус стал одной из главных тем начала 2020 года. Вирус поражает все больше стран. К 26 февраля носителями стали 80 994 человека. Умерли от вызванной им пневмонии 2760 человек. Вакцины от возбудителя пока не сделали, но защититься от заражения можно. О том, как появился коронавирус, кто становится его жертвами и как обезопасить себя, — в материале «360».

Китайский продукт

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Впервые о новом коронавирусе заговорили в конце прошлого года. В китайском городе Ухань началась вспышка тяжелой пневмонии. Первыми пациентами стали посетители местного рынка, но количество зараженных увеличивалось очень быстро. При анализе мазка из горла одного из заболевших врачи и выявили тот самый коронавирус.

Уже 10 января китайцы передали во Всемирную организацию здравоохранения полную расшифровку генома вируса. А к концу месяца генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил международную чрезвычайную ситуацию из-за глобальной вспышки коронавируса.

Откуда взялся возбудитель?

О коронавирусах ученые знают уже много лет. Всего их порядка 40, и они делятся на разные подгруппы. В основном распространены у птиц и зверей. При поражении клеток организма животных вирус может мутировать, формируя новый возбудитель, обладающий новыми свойствами.

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Когда последний попадает в организм человека, история повторяется и появляется вирус, способный заражать людей. Достаточно вспомнить пандемии свиного и птичьего гриппов.

С коронавирусом ситуация идентичная. Но мутирует он сильнее. Коронавирусы уже поражали человечество, вызывая вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2002–2003 годах и ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2012 году.

Во всех случаях страдала дыхательная система человека, различия были только в количестве тяжело заболевших. При поражении SARS погибал каждый десятый, при MERS — каждый третий.

Симптомы и способы защиты

Инкубационный период нового коронавируса составляет около двух недель. Все это время носитель может заражать окружающих его людей. При этом никаких симптомов у него может не быть. Именно для этого страны мира, где начали появляться зараженные люди или которых подозревают в наличии у них вируса, оставляют их на карантине. Это позволяет остановить распространение инфекции.

Шансы заразиться при общении с носителем возбудителя очень велики. Коронавирус распространяется воздушно-капельным и контактным путем. Для того, чтобы обезопасить себя, лучше всего носить маску, очки, тщательно мыть руки и дезинфицировать предметы, которыми часто пользуетесь.

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Симптомы, которые вызывает коронавирус, очень похожи на признаки гриппа. Повышается температура, начинается кашель, одышка и сильная утомляемость. При первых же проявлениях лучше обратиться к врачу для сдачи анализов и постановки диагноза. Пока лекарства от инфекции, вызванной коронавирусом, нет. Медики используют комплексы лекарственных средств, применяемые ранее для лечения атипичной пневмонии: рибавирин в комбинации с лопинавиром и ритонавиром.

Французский ученый-иммунолог и гематолог, профессор Жан-Франсуа Росси из Университета Монпелье и Института Рака святой Екатерины в Авиньоне в интервью «Коммерсанту» отметил, что в основной группе риска находятся те, чья иммунная система истощена или работает не очень хорошо из-за различных заболеваний.

Для того, чтобы снизить риски, иммунную систему нужно постоянно укреплять. Для этого есть специальные препараты. К примеру, российская разработка «Полиоксидоний» (МНН: азоксимера бромид). По словам французского специалиста, лекарственное средство известно тем, что оказывает положительное воздействие на активацию клеток врожденной иммунной системы, которые особенно активны в отношении вирусов.

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«Благодаря высокому профилю безопасности его можно использовать в комбинации с любым препаратом у пациентов с вирусной инфекцией, включая инфекцию COVID-19, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, особенно у пациентов в группе высокого риска», — пояснил Жан-Франсуа Росси.

Пока над разработкой вакцины работают ученые всего мира, можно защитить себя при помощи крепкого иммунитета и принимаемых мер предосторожности. При поражении организма вирусом лучше действовать сразу, пока иммунная система еще не поражена, ей нужна помощь и дополнительные силы, чтобы дать сильный отпор.