С 9 октября в столице Киргизии ввели режим ЧП. Президент республики ввел в Бишкек войска, установил комендантский час и особый режим для въезда. Однако для жителей никаких серьезных изменений не произошло, люди отметили, что во время карантина из-за пандемии было тяжелее. Подробнее о ситуации в городе — в материале «360».

Режим ЧП начал действовать в столице Киргизии 9 октября. Указ подписал действующий президент республики Сооронбай Жээнбеков.

«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года», — сказано в документе.

В качестве коменданта столицы назначили заместителя министра внутренних дел Киргизии Алмазбека Орозалиева. В Бишкек ввели войска, чтобы обеспечить охрану правопорядка и пресечь вооруженные столкновения. В указе президента также сказано, что в столице установили комендантский час — жителям запретили выходить на улицу с 21:00 до 05:00. На время действия режима ЧП в Бишкеке нельзя проводить массовые мероприятия — в том числе митинги и забастовки.

В своем указе президент велел ограничить в столице Киргизии движение общественного транспорта, а также установить особый режим работы различных предприятий, организаций и учреждений.

По данным РИА «Новости», 10 октября в центр Бишкека прибыли несколько бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовых военных машин. Военные и правоохранители перекрыли движение в центре столицы, недалеко от них расположились машины скорой помощи.

Несмотря на режим ЧП, в Бишкеке продолжаются митинги. В этот раз на площадь возле Дома правительства вышли сторонники кандидата на пост премьера Киргизии Садыра Жапарова. РИА «Новости» сообщило, что они не боятся комендантского часа — митингующие уверены, что эти требования их не коснутся.

«Это мирный митинг. Комендантский час и ЧП — это для мародеров и хулиганов. У нас все мирно и порядочно», — рассказал один из участников.

По данным агентства, сейчас на площади находятся более тысячи человек. Они ждут, когда парламент страны примет решение о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Участники митинга уверены, что их не должны просить разойтись, потому что «тут не происходит ничего плохого». Он подчеркнул, что среди собравшихся нет пьяных или агрессивных людей.

Карантин был хуже

Несмотря на все меры, которые велел принять президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, жители Бишкека не почувствовали особой разницы после введения режима ЧП. Местный житель Бакыт Чермашев рассказал «360», что чрезвычайное положение объявили 9 октября, но действовать оно начало только с 10-го числа.

Он объяснил, что вчера военная техника только въехала в город, а сегодня, в 16:00 по местному времени, на центральной площади провели развод, в котором участвовали в том числе военные. Чермашев отметил, что в это время им дали указания: рассказали, какие задачи они должны выполнять в ближайшее время и где должны будут дислоцироваться на территории Бишкека.

Если сравнить с тем же самым карантином, который вводили из-за пандемии коронавируса, то там было гораздо сложнее Бакыт Чермашев житель Бишкека.

«Потому что многие магазины не работали начиная с 20:00 или туда не пускали без масок, автомобили и общественный транспорт практически не передвигались по городу. Сейчас более спокойная обстановка, более свободное перемещение — общественный транспорт ездит, люди могут передвигаться по городу», — рассказал он.

Бакыт Чермашев пояснил, что часть военных находятся по периметру города. Они разместились на нескольких блокпостах, чтобы отслеживать, какой транспорт въезжает в город, и «контролировать эту ситуацию». Другая часть патрулирует непосредственно в Бишкеке. При этом речь идет о совместных патрулях вместе с сотрудниками милиции и народными дружинниками.

«Они будут перемещаться по городу, будут находиться в самых актуальных стратегических точках, чтобы показать, что в городе есть те, кто может следить за общественным порядком», — пояснил он.

Собеседник рассказал, что все «из ряда вон выходящие» события, которые сейчас происходят, случаются на территории центральной площади Ала-Тоо. Он объяснил, что начиная с 5 октября «там все и концентрировалось», потому что там расположены и здание парламента, и Дом правительства.

«Все происходит именно там. И сторонники оппозиционеров, и митинги, и различного рода столкновения, если они есть, — они в основном там. По городу практически никаких эксцессов нет, и поэтому горожане ведут себя достаточно спокойно и свободно. После 20:00 они не имеют права передвигаться по городу, выходить на улицу, но это такие „ограничения“. Возможно, с сегодняшнего дня все будет несколько жестче, но вот вчера даже в 22:00 спокойно люди передвигались», — заключил Бакыт Чермашев.

Военные уже ушли

Другой житель Бишкека Тайиржан Айсаров рассказал «360», что никакой паники среди жителей нет. Он подчеркнул, что в столице стабильная ситуация, а военные, судя по всему, уже покинули город.

«Ввели армию, они закрыли город на сутки. Сегодня еду — уже убрали их, уже нет. Шлагбаумы поставили вчера. Сегодня, может, комендантский [час] тоже есть. Я выезжал из города — БТР стоял и „Урал“, военные стояли. Обратно еду — их уже нет», — пояснил он.

Сутки побыли они, военные, и, по-моему, уже выехали. Так у нас стабильно все. Партии дерутся между собой, кучка на кучку, постреливают друг в друга — разборки уличные Тайиржан Айсаров житель Бишкека.

При этом в городе в обычном режиме работают супермаркеты, а также другие предприятия и магазины. Люди не закупаются впрок, ходят в магазины по мере необходимости — с этим нет никаких сложностей, «никакого кипиша».

«Все у нас нормально, ничего такого нет, народ спокойно ходит. Если честно, даже не почувствовали военное положение. Сегодня уже нет никого, никаких постов. Они дзоты ставили из песка — все, нет, чисто. Даже шлагбаумами, шлакоблоками дороги не перекрывали. В городе спокойно, они между собой решают, хотят конституционным путем все решить, как бы они договорились», — заключил Айсаров.