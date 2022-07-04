Каракалпакия не отделится от Узбекистана. Богатая газом территория неспособна жить самостоятельно

В Узбекистане впервые за многие годы прошли массовые протесты. Это случилось из-за новых поправок к Конституции — они должны были лишить Республику Каракалпакию статуса автономии и права выхода из страны через референдум. Нищий регион не пытался отделиться раньше, но и теперь у него не получится стать независимым государством. «360» разобрался почему.

Протесты в Каракалпакии

С 1 июля в Каракалпакии, районе Узбекистана, идут протесты из-за поправок к Конституции, которые решил ввести действующий президент Шавкат Мирзиеев. Среди изменений были положения об обнулении сроков действующего главы страны, увеличении президентского срока до семи лет и отмене суверенитета Каракалпакии, у которой на законодательном уровне было право выйти из состава страны через проведение референдума.

Население Каракалпакии, которая занимает порядка 40% территории всего Узбекистана, взбунтовалось против таких поправок. Причиной массовых беспорядков послужило задержание местного оппозиционера и лидера движения «Вперед, Каракалпакстан» Даулетмурата Тажимуратова. Он призывал население региона выйти на мирные протесты 5 июля.

С 1 июля на улицы крупнейших городов Каракалпакии выходили сотни тысяч протестующих. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайного положения до 2 августа: границу региона закрыли, ограничили въезд и выезд из автономии, усилили охрану правопорядка, запретили все массовые собрания, а также стянули в республику дополнительные силы Нацгвардии и ввели комендантский час с 21:00 до 07:00.

В эти дни в Каракалпакии были перебои с сотовой связью и интернетом, а железнодорожное сообщение республики со столицей Узбекистана Ташкентом временно приостановили. По данным Reuters, полиция применяла для разгона митингующих дымовые шашки и газ. В ходе жестких столкновений протестующих с силовиками погибли 18 человек, 243 были ранены.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в столицу Каракалпакии Нукус 2 июля, где пообещал, что регион не лишат права на самоопределение. Президент также поручил создать в Каракалпакии комендатуру во главе с начальником Национальной гвардии, а у населения приказал изъять оружие и боеприпасы. Тем не менее протесты продолжились.

Богатый нищий регион

Каракалпакия всегда была сложным регионом, уверен шеф-редактор редакции ИА Regnum «Ближний Восток — Кавказ», директор исследовательского центра Станислав Тарасов. По его словам, территориально-административное устройство республики всегда было взрывоопасным вопросом.

«В ранние годы советской власти они были в составе России, потом Казахстана, потом Киргизии, потом опять перевелись в состав Узбекистана. По нынешней действующей Конституции Каракалпакия имеет неавтономный республиканский статус», — объяснил он.

Причем в 2013 году в Узбекистане закончило действовать соглашение, по которому Каракалпакия вошла в состав страны. После того население региона могло провести референдум и отделиться от Узбекистана, однако это, по мнению политолога, директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, трудновыполнимо. Прежде всего потому, что Каракалпакия занимает порядка 40% современного Узбекистана и именно на ее территории находятся самые богатые в стране месторождения газа.

Каракалпакия — это 40% территории Узбекистана, республика с маленьким населением, меньше двух миллионов человек. Это пустыни Каракум и Аралкум на месте Аральского моря — зона экономического и экологического бедствия. В советское время там размещали военные, химические объекты и прочее. При этом территории очень богаты газом Семен Багдасаров.



Источник фото: Пустыня на месте Аральского моряИсточник фото: commons.wikimedia.org

Станислав Тарасов добавил, что, несмотря на большие залежи полезных ископаемых, представляющие стратегическое значение для Узбекистана, Каракалпакия остается довольно неразвитым регионом.

«Каракалпакия развивалась на дотационной основе, капиталы даже в условиях нынешней экономики туда поступали медленно. То есть Ташкент больше занимался развитием своей метрополии, но это обычное дело, когда на постсоветском пространстве формируются так называемые мини-империи», — объяснил он.

При этом Тарасов подчеркнул, что каракалпаки достаточно широко представлены среди узбекистанских элит: они есть и в правительстве, и в силовых структурах. Так что конфликта было не избежать, если власти хотели протолкнуть поправки к Конституции, которые бы ущемляли права Каракалпакии.

«Ташкент должен был понимать, что на Западе в специальной литературе в последнее время стало увеличиваться количество публикаций, посвященных так называемому каракалпакскому сепаратизму. То есть там предвидели потрясения, которые мы еще недавно наблюдали в Казахстане», — подчеркнул Тарасов.

Узбекистан не отпустит Каракалпакию

Станислав Тарасов уверен, что власти Узбекистана смогут урегулировать конфликт в Каракалпакии, однако просчет Ташкента, допущенный в случае с поправками к Конституции, может сильно осложнить ситуацию в будущем.

«Раньше каракалпаки не проявляли такой активности. Видимо, Ташкент начинает чувствовать опасность. В условиях глобализации у этнических меньшинств выросло чувство национального самосознания, они требуют создания своей государственности. И Узбекистан должен был предвидеть такое развитие событий», — подчеркнул он.



Источник фото: Пустыня Аралкум, Узбекистан, КаракалпакияИсточник фото: commons.wikimedia.org

Однако Семен Багдасаров заявил в беседе с «360», что регион никогда не сможет получить независимость и существовать отдельно от Узбекистана — как раз из-за своей экономической несамостоятельности, отсутствия необходимой инфраструктуры и малонаселенных территорий, которые плохо приспособлены для жизни.

Несмотря на то, что президент Узбекистана пообещал снять с рассмотрения поправку, отнимавшую у Каракалпакии суверенитет, статус-кво в стране не изменится, уверены эксперты.