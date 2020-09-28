Территория Нагорного Карабаха вновь оказалась под обстрелом. 27 сентября Азербайджан и Армения допустили эскалацию 30-летнего конфликта, из-за чего пострадали мирные жители. Но, кажется, судьба людей в очередной раз не заботит политические элиты, и вот уже Турция обещает военную помощь Азербайджану. Опрошенные «360» политологи допускают, что за ситуацией следят в Европе, Китае и США, но вмешиваться не собираются.

Кто на чьей стороне?

Глава Турции заявил, что поддерживает в конфликте Азербайджан и продолжит это делать. При этом Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия Армении, назвал их «оккупацией» и потребовал освободить земли.

Остальные государства и представители международных организаций пока придерживаются сбалансированной позиции и призывают стороны максимально быстро начать деэскалацию.

«Турция очевидно поддерживает Азербайджан. США могут поддержать Армению, потому что в том же Лос-Анджелесе у них есть свой район Маленькая Армения. Но политически это совершенно невыгодно Дональду Трампу, поэтому на месте Армении я бы не рассчитывал на американскую поддержку. По идее, Россия должна поддержать Армению», — заявил в разговоре с «360» политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер.

С этим согласен и политолог, главный редактор сайта Научного общества кавказоведов Андрей Арешев. Он полагает, что Россия будет предпринимать все необходимое по политико-дипломатическому разрешению этого вопроса как в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), так и в рамках двухстороннего диалога по линии Москва — Ереван и Москва — Баку.

«России нужно будет предпринимать достаточно серьезные усилия, чтобы сохранить военно-политическую стабильность в регионе, потому что, помимо Турции, есть игроки, которые внимательно наблюдают за происходящим. Думаю, что в Китае тоже достаточно внимательно следят за Кавказом, так что геополитическая игра в этом регионе может усложниться», — добавил собеседник «360».

Вмешательство других стран

Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян считает, что Азербайджан настроен забрать южную часть Нагорного Карабаха. Это позволило бы Баку создать сухопутный путь в Турцию.

«Все зависит от того, чем это закончится. Если каких-то кардинальных перемен на линии соприкосновения не будет, то баланс сил не изменится. Конечно, пострадает переговорный процесс, но в какой-то перспективе он возобновится. Если же произойдут территориальные изменения, <…> в долгосрочной перспективе по результатам этих столкновений геополитика, скорее всего, не изменится», — заключил он.

Неизвестно, что сейчас может сделать ОБСЕ, потому что организация находится в процессе выбора нового генсекретаря. ООН ничего не сделает, как и НАТО, полагает Уорнер. При этом он не считает, что конфликт может вылиться в многостороннюю войну, так как в Нагорном Карабахе фактически нет ни ископаемых, ни нефти, которые могли бы заинтересовать какую-то третью сторону.

Это лишь вопрос гордости между Азербайджаном и Арменией. Но там нет ничего настолько геополитически важного, чтобы другие страны могли влезть в этот конфликт. Думаю, что ни одна из стран не хочет развязывать настоящую войну, иначе они бы сделали это давно Дэниел Уорнер.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Конфликт обострился в июле этого года. Власти обоих государств обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Азербайджан и Армения две недели обменивались ударами, после чего ситуация стабилизировалась.

Однако утром 27 сентября боевые действия возобновились. Каждая из сторон конфликта винит в этом другую. Баку сообщил о масштабных обстрелах населенных пунктов Арменией вдоль границы двух стран. Ереван, в свою очередь, заявил, что Азербайджан первым устроил обстрел в Нагорном Карабахе. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.

В Азербайджане объявили о частичной мобилизации, а МЧС Армении сообщило о закрытии связывающей республику и Карабах трассы. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян ввел на территории военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.