Представители США и Франции обсудят Карабах в Москве. Их пригласили с важной целью

Представители Франции и США прилетят в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции. Активными участниками ситуации Париж и Вашингтон вряд ли станут, когда дело уже сделано без их участия. Однако привлечь внимание общественности к Карабаху все еще важно.

«Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что безопасности в регионе может способствовать ООН, а на следующей неделе Москву посетит президент международного комитета Красного Креста.

Зачем нужно участие США и Франции?

Дело в Карабахе уже сделано без участия США и Франции. Прийти на все готовое эти страны не смогут. Однако со стороны России важна попытка диалога с ними как с участниками ООН, тем более в контексте избрания нового президента США. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Сергей Федоров.

«Это желание России все-таки не выставлять за дверь своих партнеров, а продолжить диалог. Хотя, по большому счету, и США, и Франция вряд ли могут быть в данной ситуации какими-то активными игроками, которые могут что-то изменить», — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что Франция не очень рада попыткам Турции вмешаться в конфликт с Карабахом, который никогда не относился к сфере влияния Анкары. Парижу невыгодно влияние турок в этом регионе. Этим можно объяснить особый интерес французов к сложившейся ситуации.

«Не сжигать мосты и быть в диалоге — это очень важно. Тем более что все понимают, кто является хозяином ситуации и кто определяет рычаги влияния в регионе. Речь идет не только о Нагорном Карабахе, но и в принципе о решении международных конфликтов. Мы также услышали некоторые заявления Запада, в том числе Германии, о том, что вопросы безопасности ЕС нужно решать вместе с Россией, без которой ничего не получится», — добавил Федоров.

По его словам, соглашение по Карабаху — успех Владимира Путина и российской дипломатии. То, что при этом российская сторона готова к диалогу с другими странами, тоже очень важный момент.

Раньше США и Франции было не до этого?

Россия хочет привлечь внимание международной общественности и обеспечить содействие других стран, в том числе США и Франции. В этом уверен эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Формат Минской группы ОБСЕ должен работать. Россия помогает этому формату приобрести свой статус рабочего органа и приглашает к сотрудничеству. Это очень важно и в геополитическом плане, и в плане выстраивания отношений. Так и должно быть, на мой взгляд. То, что Франция и США ничего не сделали… США было не до этого, а Франция больше думает о роли лидера Европы. Готовность содействовать в трудных ситуациях — наверное, так они хотели бы показать свое участие», — пояснил собеседник «360».

Армения, Азербайджан и Россия договорились о перемирии в Нагорном Карабахе с ночи на 10 ноября. В регион введут российских миротворцев. Подписанное странами соглашение предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. Теперь Армения передаст часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний, в свою очередь, обеспечит коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.