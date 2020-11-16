Миротворцы в Карабахе, расстрел под Воронежем, умер Армен Джигарханян. Неделя в фотогалерее

Российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Пять российских министерств получили новых начальников. Солдат-срочник устроил стрельбу на аэродроме под Воронежем. Москва отменила новогодние гуляния. Фильм Андрея Кончаловского выдвинули на «Оскар». Не стало Народного артиста Армена Джигарханяна.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 9 по 15 ноября в фотогалерее «360».

Миротворцы в Карабахе

Боестолкновения в Нагорном Карабахе продолжались почти два месяца. Они остановились после того, как президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение по разрешению ситуации в регионе.

Стороны договорились, что войска останавливаются на занимаемых ими позициях. Россия ввела миротворцев, которые встанут на линии разграничения и будут охранять Лачинский коридор, соединяющий непризнанную республику с Арменией.

Участники конфликта меняются военнопленными и пропускают беженцев, которые покинули свои дома после начала боевых действий.

Армения передаст под контроль Азербайджана три района, которые раньше входили в состав Баку. Местные жители начали сжигать свои дома у езжать в Армению.

Подписанное соглашение вызвало массовые протесты в Ереване. Оппозиционные политики призвали Пашиняна и все правительство Армении уйти в отставку. Документ о мире в Нагорном Карабахе они сочли предательством интересов республики.

Пашинян записал видеообращение к нации, в котором заявил, что Армения не могла изменить ход военных действий и дальнейшее продолжение боев привело бы к взятию армией Азербайджана Степанакерта. В плен могли попасть до 20 тысяч армянских военных.

По его словам, подписывая соглашение, он поставил на кон свою жизнь и политическую карьеру, но «пошел на такой шаг ради страны».

В минувшую субботу Служба национальной безопасности Армении сообщила о том, что предотвратила покушение на премьер-министра Пашиняна. По версии спецслужбы, за организацией стоял бывший глава СНБ Артур Ванецян, а также лидеры оппозиционных партий. В ходе обысков в домах фигурантов дела спецслужбы изъяли целые арсеналы оружия. Правда на следующий день суд отпустил Ванецяна, назвав его задержание неправомерным.

Новые министры России

Президент России Владимир Путин отправил в отставку сразу пять министров российского правительства. Со своих постов ушли глава Минстроя Владимир Якушев, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и министр энергетики Александр Новак.

Глава правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новых кандидатов на освободившиеся должности в соответствии с поправкой к Конституции. Депутаты одобрили выбор, а Владимир Путин подписал указ о новых назначениях.

Министром строительства стал Ирек Файзуллин, занимавший до этого должность первого заместителя главы ведомства. В министерство природы перешел глава ведомства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Свое кресло он уступил главе Фонда развития Дальнего Востока Алексею Чекункову.

Министром энергетики стал ушедший с должности руководителя «Русгидро» Николай Шульгинов. Главой Минтранса стал экс-генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Покинувший пост министра Александр Новак стал десятым вице-премьером. Глава правительства Михаил Мишустин поручил ему курирование отрасли энергетики. Кроме того, глава кабмина перераспределил полномочия между другими помощниками.

Татьяна Голикова займется вопросами государственной политики в сфере культуры, а Дмитрий Чернышенко станет ответственным за науку и высшее образование. Росреестр переходит под контроль вице-премьера Алексея Оверчука.

Срочник с топором и огнестрелом

Солдата срочной службы Антона Макаров подозревают в расправе над своими сослуживцами и офицерами. Все произошло в понедельник, 9 ноября на аэродроме Балтимор под Воронежем. 20-летний молодой человек зарубил топором офицера, забрал у него оружие и начал стрелять по сослуживцам. Погибли три человека, еще один получил ранения.

После устроенной бойни Макаров сбежал. На поиски вооруженного солдата отправились более 100 сотрудников СОБР и ОМОН. Задержали беглеца в нескольких десятках километров от аэродрома. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и хищении оружия.

Суд отправил Макарова в СИЗО до 8 января 2021 года. Представляющая интересы арестованного солдата адвокат Яна Горюнова заявила, что ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Знакомые Макарова рассказали, что молодой человек был скрытным и плохо уживался в коллективе, где его не любили за грубость и вспыльчивость. При этом сам он конфликтов обычно не начинал.

Не стало Армена Джигарханяна

Народный артист России Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября в возрасте 85 лет.

В последние годы артист много болел. В последний раз о его госпитализации стало известно в июне. Это был уже шестой раз, когда он попадал к врачам. В 2018 году он пережил кому после инфаркта, после была невралгия и гипертонический криз.

За свою карьеру он сыграл более 300 ролей. Это мировой рекорд, который зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса и получил по-настоящему народную любовь.

Прощание с Арменом Джигарханяном пройдет в ближайший вторник, 17 ноября, в его театре. Церемония будет открытой, но посетителей попросили приходить в масках и перчатках, а также обязательно соблюдать социальную дистанцию.

«360» собрал воспоминания родных и коллег об Армене Джигарханяне и вспомнил его лучшие роли, по которым артист навсегда останется в памяти многих.

Сбитый вертолет в Армении

Военный вертолет Ми-24 упал в ущелье в Армении во время сопровождения автоколонны с российской военной базы. Погибли два члена экипажа. Еще один пилот пострадал. Его срочно доставили на аэродром базирования. В Минобороны России отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий.

Вину за крушение российского вертолета взял на себя Азербайджан. В министерстве иностранных дел страны заявили, что в него по ошибке выпустили ракету. В ведомстве пояснили, что вертолет близко подлетел к границе в темное время суток. При этом ранее российской военной авиации здесь не наблюдали. В итоге по цели ударили из ПЗРК.

Баку принес официальные извинения России и предложил выплатить компенсацию. Ильхам Алиев в беседе с Владимиром Путиным заявил, что организует расследование и виновных в крушении российского вертолета привлекут к ответственности.

Баку действительно начал расследование, но посол Азербайджана в Москве заявил, что для окончательных выводов потребуется время. Само крушение он прокомментировал фразой: «на войне, как на войне». Министерство иностранных дел России обратилось к президенту Азербайджана и потребовало, чтобы он не позволял своим чиновникам делать двусмысленные заявления.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в подбитом Ми-24 погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Своим указом он посмертно наградил пилотов орденами Мужества.

Кома Мити Хрусталева

Практически все выходные в России следили за госпитализацией телеведущего Дмитрия Хрусталева. О том, что он попал в больницу подтвердил его коллега Иван Ургант. При этом СМИ сообщали о том, что причиной срочной медицинской помощи могла стать коронавирусная инфекция.

Единственное, что было известно точно, это место куда попал Хрусталев. Его увезли в больницу Сестрорецка, где ввели в кому. Журналисты выяснили, что у телеведущего выявили интоксикацию и назначили ему процедуру очистки организма для чего ввели его в искуственную кому.

В итоге ситуацию объяснил сам шоумен. Он рассказал, что потерял сознание в такси, когда ехал из Санкт-Петербурга в Репино. Очнулся уже в больнице, куда его привез водитель.

По словам Хрусталева, диагноз врачей звучит как «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Телеведущий пояснил, что в последнее время ему действительно приходилось тяжело: к ненормированному графику добавились диеты и физические нагрузки, а увлечение самосовершенствованием вышло из-под контроля и превратилось в самоистязание.

Несмотря на то, что врачи отпустили его домой, Хрусталев намерен пройти полный цикл обследования в ближайшие несколько недель.

«Дорогих товарищей» отправили за «Оскаром»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинули на «Оскар» от России. В картине представлена история о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Тогда в стране повысили цены. Недовольные этим решением рабочие местного завода устроили забастовку. На протяжении нескольких десятков лет информация об этом событии была засекречена.

Главной героиней стала заведующая сектором городского комитета Людмила Семина в исполнении Юлии Высоцкой. Во время митинга она потеряла свою дочь. При этом за несколько часов до этого она сама призывала расправиться с протестующими рабочими.

Андрей Кончаловский заявил, что не слишком рассчитывает на понимание сюжета западной публикой. По его словам, для него ценнее признание тех, кто вырос в Советском Союзе и может понять дух того времени.

Кинокритик Сергей Кудрявцев не согласился и отметил, что сюжет с разгоном мирной демонстрации сейчас наиболее актуален для США. В стране продолжаются протесты сторонников движения Black Lives Matters, поэтому фильм там точно поймут.



Новогодние ограничения

Новые ограничения в связи с коронавирусом в Москве будут действовать до 15 января. Всем развлекательным заведениям, а также ресторанам и кафе запретили работать с 23:00 до 6:00.

После власти объявили, что все праздничные гуляния в столице, включая традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» проводить не будут.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отсутствие массовых мероприятий не ограничивает людей в прогулках, на которые они могут отправиться в новогоднюю ночь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что массовых мероприятий в дни новогодних каникул в регионе тоже будет. Он подчеркнул, что встретить Новый год лучше в кругу семьи. Также он обратился к подмосковным организациям и попросил отказаться от проведения корпоративов.