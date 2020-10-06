facebook_pixel
    06 октября 2020, 19:16

    «Капитан вернулся с разбитой лодкой». Раскрыты подробности исчезновения студентки с катера в Севастополе

    Анастасия Калинина, Мария Бокарева

    Пропавшую в Севастополе студентку уже больше недели не могут найти. Она отправилась на прогулку на катере со своим спутником. Мужчина вернулся, а она нет. Сотрудник местного яхт-клуба рассказал «360», что со всех причалов ведется видеонаблюдение, поэтому вычислить, кто был с девушкой довольно просто.

    Как рассказал сотрудник, спутник студентки сам управлял катером. Также выяснилось, что в бухте Омега не выдают катер в прокат.

    «Капитан сам вышел с девушкой в море. Вернулся с разбитой лодкой», — вспоминает собеседник «360» слова очевидцев.

    Однако погода в тот день действительно была неподходящей для морских прогулок.

    «Была штормовая погода, опасно было выходить. Вышел на свой страх и риск. — рассказал сотрудник яхт-клуба. — Во всех яхт-клубах на причалах есть камеры. С какого причал он бы не выходил — там камеры есть».

    Спутник 20-летней девушки мог выходить из Омеги с нескольких причалов: с № 200, 201 или с причала клуба «Юг». Других причалов, по словам собеседника «360» там нет. Тем не менее эти причалы зарегистрированы, там работают матросы, которые следят за каждым выходом в море. Поэтому, по мнению собеседника, можно легко определить, кто и с кем выходил в море.

    Ранее Следственный комитет РФ по Республике Крым задержал мужчину, которого подозревают в исчезновении студентки в Севастополе. По словам мужчины, она пропала во время купания. Но следователи считают, что в отношении девушки могли совершить преступные действия. Задержанный пока отказывается давать показания.

    Новости SMI.FM