Каннибализм предрекли в мире из-за кризиса продовольствия. Но «есть соседей» людям не придется

В Европе продолжают говорить, что продовольственный кризис набирает обороты. Бывший ведущий автомобильно шоу Top Gear Джереми Кларксон заявил, что Великобритании и миру грозит каннибализм. «360» разобрался, как на самом деле обстоят дела с продовольствием и придется ли англичанам «есть соседей».

«Голод заставляет есть своих соседей»

Кларксон в колонке для The Times отметил, что на долю Украины и России приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Напомнил он и о поставках растительных масел и удобрений. Под угрозой продовольственного кризиса, по мнению Кларксона, оказался весь мир. Цены на продукты питания выросли не на семь или 10%, а на 37%, заявил автор материала.

«Это глобальное явление, и оно вполне может привести к тому, что в магазинах будет на 20% меньше еды. Политики говорят, что они „мониторят ситуацию“, что в переводе означает „ничего не предпринимают“, но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей», — заключил бывший телеведущий.

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Что думает мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение продовольственного кризиса без России невозможно. Он призвал обеспечить доступ на рынки продуктов питания и удобрений из РФ.

«Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — заявил Гутерриш.

Голод угрожает каждому пятому жителю Африки, заявил на конференции по продовольственной безопасности постпред Египта при ООН Усама Махмуд. При этом он отметил, что такая ситуация возникла не внезапно и не сейчас, все началось с пандемии и усугубилось из-за засухи и наводнений.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что продовольственный кризис в стране может начаться к концу года. Это связано с запретом на вывоз зерна в странах-экспортерах. Он посоветовал властям Молдавии предпринимать экстренные меры, в том числе закупить около 200 тысяч тонн зерна по цене выше рыночной.

Соединенные Штаты планируют дополнительно выделить 300 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом в мире. Общий объем средств на преодоление потенциального голода составит 2,6 миллиарда долларов.

Говорить о каннибализме рано

Насколько критична ситуация с продовольствием в мире и что будет, если поставки пшеницы из России, Украины и Белоруссии не возобновятся, «360» объяснил депутат Государственной Думы, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков. Он отметил, что ситуация, безусловно, тяжелая.

«Вместе с кризисом на Украине есть еще проблемы, оставшиеся от ковида, когда экономическая активность снизилась и площади обрабатываемые сократились. Плюс еще сложности с погодой», — пояснил профессор.

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Однако он заявил, что несмотря на все трудности, ситуацию нельзя назвать критической, а разговоры о каннибализме преждевременны. Новичков признал, что Кларксон весьма успешно «играет на публику», привлекает к себе внимание, и имеет на это право.

Цинизм англосаксов состоит в том, что эта проблема каждый год в странах третьего мира проявляется. И число людей, которые недоедают, по прежнему много, и приближается к миллиарду человек. И за последние тысячу лет англосаксы ничего не сделали для того, чтобы проблему решить Николай Новичков

Ситуация на Украине — это повод во всем обвинить Россию, считает профессор. Он заявил, что англосаксам следует сократить собственное потребление. Мощности и ресурсы, которые от этого высвободятся, направить в страны третьего мира.

«Это будет самый правильный и гуманный поступок», — заявил Новичков.

По поводу приостановки поставок зерна из Украины, России и Белоруссии профессор ответил, что жизнь не стоит на месте: при условии хорошего урожая в текущем году Россия может пересмотреть условия. При этом он напомнил, что Российская Федерация — не единственный поставщик зерна в мире, хотя и важный игрок на этом рынке. Поэтому преждевременно говорить, что «мир сошелся на украинском кризисе и жизнь закончилась», подытожил Новичков.