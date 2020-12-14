Каникулы на Камчатке оказались под угрозой. Там горы снега, задержка самолетов и опасность лавин

Снежный циклон принес непогоду на Камчатку. В регионе объявлены штормовое предупреждение и лавинная опасность в горах. В аэропорту задерживают рейсы. Летевшие в Петропавловск-Камчатский самолеты уходят на запасные аэродромы или возвращаются обратно.

В ночь на 14 декабря снежный циклон со стороны Тихого океана обрушился на Камчатку. В зону вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и другие населенные пункты. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду, на побережье — до 50 метров в секунду. Они сопровождаются мощными снегопадами и метелями, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В понедельник в аэропорту Елизово успел приземлиться и вылететь обратно во Владивосток только один самолет S7. Остальные, в том числе и рейсы «Аэрофлота» из Москвы, отправились на запасной аэродром в Хабаровск, вернулись в места вылетов или задержаны до 15 декабря. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Из-за непогоды в регионе объявили штормовое предупреждение. В горных районах края 15–17 декабря возможны сходы лавин. Кроме того, вблизи берегов Камчатки ожидаются волны высотой 8-10 метров, они сохранятся вплоть до 17 декабря.

«Туристам, охотникам и рыбакам необходимо воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы», — рекомендовали в МЧС.

Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили. Родителей попросили проконтролировать, чтобы дети оставались дома. Правительство края обратилось к работодателям с просьбой перевести, по возможности, сотрудников на удаленку или сдвинуть начало рабочего дня, чтобы еще больше не ухудшать ситуацию на дорогах. Из-за циклона власти запретили движение грузового транспорта на некоторых городских улицах.

Коммунальщики в усиленном режиме расчищают от снега дороги и прилегающие к социальным объектам территории. Автомобилистам рекомендовали не выезжать из дома без крайней необходимости.

Камчатский шторм

Сильные снегопады на Камчатке 14 декабря будут чередоваться со снегом, рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Хуже всего ситуация будет складываться на юге региона, где непогоду осложнят мощнейшие порывы ветра и метели.

«В ближайшие два дня непогода продолжится, циклон там будет оставаться. Он выйдет из Охотского моря и окажется в Беринговом море. Юг Камчатки окажется в тыловой его части, поэтому там будет идти снег. И только во второй части недели погода начнет существенно улучшаться», — пояснила Позднякова.

Из-за пандемии в 2020 году россияне начали больше путешествовать внутри страны. На Камчатку многие, особенно лыжники и сноубордисты, ездят на Новый год, чтобы вдоволь накататься в каникулы. Какой будет погода в праздники, пока сказать затруднительно, отметила метеоролог. Но первая половина зимы традиционно сложное для авиасообщения с Камчаткой, Курилами и Сахалином время.

«Океан и моря еще теплые, там формируются достаточно глубокие циклоны, который выходят как раз вдоль восточного побережья Азии, затрагивая Курильские острова и Камчатку. Сказать, что там погоду будет определять антициклон и будет устойчиво хорошая погода в декабре, — сложно. Как правило, это бывает к концу зимы», — заключила Позднякова.