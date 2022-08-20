Кандидат в думу Асбеста назвал горожан «грязью». Извиняться перед избирателями он не стал

Сын депутата городской думы Асбеста Егор Александрин оказался в центре скандала после того, как назвал «грязью» волонтеров из местного автоклуба. Одна из девушек, которую оскорбил молодой человек, рассказала «360», что им никто не принес извинений.

По словам девушки, мужчина, который устроил перепалку с волонтерами, — 21-летний Егор, сын депутата Дмитрия Александрина. Они не сразу поняли, кто это, а потом узнали по фото на предвыборном плакате. Как оказалось, молодой человек собирается идти в гордуму депутатом-самовыдвиженцем, пояснила собеседница «360».

Перепалка между ними произошла, когда волонтеры делали фото люка на дороге.

«Александрин подошел к нашему автомобилю и упорно его рассматривал. Когда мы вернулись к своему авто, этот парень стоял около двери нашего автомобиля. Стоял — смотрел. Так как этого человека мы увидели впервые, не сразу поняли кто это. Потом узнали лицо, так как фотография висит на предвыборном плакате», — рассказала она.

Источник фото: Telegram-канал «Подъем»

По ее словам, молодой человек так долго смотрел на их машину, что они в шутку предложили ему покататься.

«На что понеслось: „Я в это ведро не сяду, и вообще вы грязь“, — и так далее. После этих слов я включила видеозапись. В конце обоюдно друг друга послали и разошлись. Точнее, мы уехали, а эти ребята ушли обратно на скамейку. Вот и все», — добавила она.

Девушка подчеркнула, что они уже несколько лет занимаются проблемами дорог, освещения, разбирают другие жалобы, которые поступают в автоклуб.

«Мы занимаемся этими проблемами не один год, нас знают многие. А Александрин, видимо, узрел в нас конкурентов либо агитаторов чего-либо. Кстати, он когда увидел надписи на наших жилетках „АвтоКлуб АГО“, задался вопросом, что это. В общем, жаль, что я сразу не додумалась включить камеру, было бы понятнее и вопросов было бы меньше», — заключила волонтер.

На кадрах записи видно, как молодой человек грубит девушкам. Парень называет их машины «ведрами» и подчеркивает, что общение с «простыми людьми» ниже его достоинства.

«Садись в свое ведро и у*** н*** отсюда», — говорит он.

Никаких извинений даже после огласки этой истории молодой человек никому не принес. По словам собеседницы «360», ни она, ни администраторы автоклуба его больше не видели.

Волонтер добавила, что не собирается привлекать сына депутата к ответственности.

«Не вижу смысла в этом», — коротко пояснила она.

«В думе ему делать нечего»

Скандальный ролик с с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным посмотрел и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он, вообще-то, должен защищать интересы людей, а не хамить им», — написал губернатор в своем Telegram.

Куйвашев посоветовал Александрину записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться.

«Мне, как отцу молодого парня, было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца — действующего депутата думы Дмитрия Александрина», — заключил он.

Спикер городского парламента Сергей Ларионов заявил изданию «Подъем», что не намерен вмешиваться в эту историю.

«Каждый поступает в соответствии со своими ценностями и в соответствии со своей культурой. Быть ему депутатом или нет, решат избиратели», — сказал Ларионов.

Никаких заявлений ни Александрин-младший, ни его отец пока так и не сделали. Только удалили свои аккаунты в соцсетях.