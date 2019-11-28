Канабис против токсикоза. Британке намекнули на последствия употребления наркотиков для ребенка

Сэмми услышала где-то, что курение травы снимает тошноту, и после этого женщина каждые три недели начала тратить десять фунтов стерлингов на марихуану.

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Однако британский гинеколог Шри Датта утверждает, что курение каннабиса может увеличить риск появления различных осложнений, таких как мертворожденный ребенок, преждевременные роды или низкий вес малыша.

При этом доктор отметила, что на данный момент не доказано что плод пострадает от абстиненции, из-за слишком малого количества проведенных следований.

Справка

Абстинентный синдром — синдром физических и/или психических расстройств, развивающийся у больных наркоманией спустя некоторое время после прекращения приема наркотика или уменьшения его дозы.

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Тем не менее, врачи настоятельно не советуют курить траву во время беременности, так как это может повлиять на ребенка и косвенно. У матери может развиться психоз или шизофрения, увеличивающие риск послеродовой депрессии. Также через грудное молоко матери ребенок может получать вредные вещества, которые плохо повлияют на его развитие и вес.

Сама Сэмми заявила, что впервые попробовала каннабис от сильной тошноты во время своей первой беременности. Ее первая дочь, по словам матери, совершенно здорова. При этом Сэмми готова была сделать аборт из-за тяжелой формы токсикоза, однако симптомы исчезли через 25 недель после одной-двух затяжек.

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Сейчас Сэмми снова беременна. Она курит несколько раз в неделю после того, как ее заставили уволиться из-за рвоты.

«Теперь я могу заниматься обычными делами, например ходить по магазинам, брать с собой дочь и просто быть мамой. Раньше я чувствовала себя ужасно. Я было просто измотана», — рассказала Сэмми Уорнс.

Женщинf утверждает, что она не наркоманка и курит не ради удовольствия, а ради медицинских целей, не злоупотребляя наркотиками. Раньше ей в больнице назначили специальные препарат, но он помогал только в течение 20 минут.

Так или иначе, врачи настоятельно рекомендуют беременным женщинам при болезненных симптомах немедленно обращаться в больницы, а не заниматься самолечением и тем более употреблять наркотики.