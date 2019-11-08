Жить на горе и с видом на замок. В итальянской Каммарате дома раздают бесплатно, но есть подвох

Власти сицилийского города Каммарата решили раздавать дома бесплатно или за символическую плату. Так они надеются заполнить жилье, которое молодежь покинула в поисках работы. Но удастся ли мэру оживить умирающий город и почему он стал исчезать?

Итальянская идиллия

По последним данным, в Каммарате, которая расположена на самом юге Италии, проживают чуть больше шести тысяч человек. Этот город расположен на Сицилии, в 83 километрах от Палермо — полтора часа на машине.

Каммарату можно назвать одним из самых идиллических уголков Италии. Пока богатый север страны развивает промышленность, которая не только приносит деньги, но и портит окружающую среду, этому городу удалось сохранить по-настоящему здоровый воздух. Очарование придает и то, что Каммарата расположена на склоне одноименной горы, на высоте 989 метров над уровнем моря.

Место для знати

Название города, как предполагают историки, восходит к византийской Камаре — так там называли комнату со сводами.

Впервые Каммарата фигурирует в официальных документах в 1141 году, в акте дарения церкви Святой Марии, которой сейчас не существует. Известно, что в городе в то время была еврейская община. Однако археологические находки свидетельствуют о том, что люди жили на этом месте еще во время Римской империи и даже в доисторические века.

В Средневековье в городе было немало знатных семей. С тех пор в Каммарате остался полуразрушенный замок XIII века, который сейчас уже вписался в обычный жилой квартал.

Считается, что упадок города начался еще в XVIII веке, когда знать покинула Каммарату. К XIX веку там жили четыре тысячи человек, и с тех пор население максимально составляло всего восемь тысяч.

Несмотря на скромные размеры, городу есть чем привлечь туристов. Там хранится великолепная статуя Мадонны делла Катена и картина кисти Пьетро д’Азаро, известного по прозвищу Одноглазый из Ракальмуто. Кроме того, в церкви Аннунциаты XIV века можно найти золотой крест неизвестного сицилийского резчика.

В городе есть свои традиции и праздники. Например, несколько раз в год там устраивается «Кавальката» — конный парад. Самая известная процессия организовывается в последнее воскресенье мая. Другое важное событие происходит 18 августа: это праздник святого Иосифа и Марии Сантиссима ди Качапенсиери.

Увядающая красота

Такое богатство сейчас, увы, пришло в печальное состояние. Газета La Sicilia описала внешний вид города так: «Каммарата занимает обширную территорию, почти полностью заброшенную — таков исторический центр, где дома оставлены на произвол погоды и без какого-либо обслуживания со стороны владельцев».

Источник фото: Wikimedia

Одной из причин заброшенности газета называет неприспособленность города: улицы слишком узкие, дома старые и, что главное, там нет экономических или гастрономических активностей, привлекательных для молодежи. Именно поэтому жители города уезжают в другие места, в том числе и для учебы в школе. Газета пишет, что за последние десятилетия центр города стал не просто пустынным, а даже опасным из-за разрушающихся зданий.

Чтобы сохранить город, его культуру и традиции, нынешний мэр Винченцо Джамброне готов к решительным мерам по возврату населения «великолепный старинный город», сообщил сайт Lonely Planet.

«Владельцы недвижимости не думают об ущербе, который они наносят, когда бросают дома, отказываются реконструировать их. Меняется ландшафт, появляется риск опасных обрушений», — отметил Джамброне.

Переехать в город можно уже сейчас. Переселенцам предложат на выбор одно из 12 зданий, вскоре к ним добавится еще сотня. При переезде будут отдавать приоритет молодым семьям с детьми. Им также подарят приветственные 1000 евро.

Но есть ограничения. Все переезжающие должны выплатить властям пять тысяч евро депозита — эти деньги вернутся, когда переселенцы отремонтируют свой новый дом.