Камеры в России объединят в одну систему. Так регионы станут безопаснее

Правительство хочет создать единую систему видеонаблюдения, которая объединит умные камеры в городах России. Устройства смогут распознавать лица и номера машин. Проект поможет оперативно реагировать на преступления, а в некоторых случаях и предотвращать их. Персональные данные обычных людей обещают надежно охранять.

В России могут создать единую систему «Национальная платформа видеонаблюдения». Она объединит умные камеры, которые работают в городах страны. Разработка проекта и установка камер оценивается в 250 миллиардов рублей, а на реализацию может уйти пять лет. Ранее проект оценивался в 97 миллиардов рублей.

Финансировать проект может ВЭБ.РФ, который выделит каждому региону до трех миллиардов рублей для закупки.

Созданием системы займется структура «Ростелекома» и Ростеха, ООО «Национальные технологии». Компании «Ростелеком» будет отдана софтверная часть проекта, а Ростеху — его аппаратная часть.

Генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк рассказала «Коммерсанту», что ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения» будет основной частью нового АПК «Безопасный город».

При создании проекта будет использоваться московский опыт. Разработчики придумают и другой подход. Сейчас камеры в Москве отправляют видео в Центр обработки данных, а в новой системе они сами будут распознавать подозрительные ситуации и только потом отправлять в ЦОД видео. Некоторые производители камер также предлагают функцию распознавания лиц и номеров.

Ожидается, что в зависимости от задач в городах установят разные камеры. Где-то понадобится система распознавания лиц и будут стоять камеры с мощными вычислительными модулями. В других же местах будет достаточно камер с датчиками движения.

Во избежание разрозненности

Житель или гость столицы не мог не заметить большое число камер на улицах, и установка дополнительной системы видеонаблюдения может вызвать вопросы. По словам основателя «Дизайна государственных систем» Артема Геллера, такая система нужна для централизованной работы с большими данными.

Сейчас есть разрозненность между такими системами, а объем, который они охватывают, незначительный. Чтобы принимать стратегически правильные решения, нужно анализировать большие данные. В этом поможет объединение в одну систему Артем Геллер.

Благодаря этой системе могут появиться федеральные центры или службы, которые реагируют на преступления. Эксперт отметил, что система позволит лучше выявлять нарушения, оперативно на них реагировать, а в некоторых случаях даже предсказывать их.

Защита персональных данных

Появление единой системы видеонаблюдения может вызвать опасения, что персональные данные попадут на умные камеры. Артем Геллер объяснил, что такой исход неизбежен, ведь камеры нацелены на фиксацию физических данных людей.

«Безусловно, они будут обрабатывать физиологический аспект — лицо, походку, одежду, номер машины. Но не надо забывать, что все это делают камеры уже сейчас», — добавил Геллер.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин отметил, что у сбора камерами персональных данных есть несколько нюансов. Он напомнил про опыт систем видеонаблюдения в Китае, где также есть функция распознавания лиц, но при этом каждому человеку присуждается свой идентификационный номер. И уже в дальнейшем данные шифруют, но даже при таком процессе есть уязвимости.

«Самая большая проблема — это когда данных много и они хранятся и передаются с помощью глобальной сети. А устройства, подключенные к глобальной сети, более уязвимы», — добавил Вакулин.

По словам Вакулина, волноваться из-за возможного взлома и утечки данных пока что рано. Он объяснил, что у каждой системы есть специалисты по кибербезопасности, тестировщики, которые обнаруживают баги.

«Есть небольшой риск, что данные сольют, но зачастую это происходит не из-за взлома, а по вине самих сотрудников», — добавил эксперт.