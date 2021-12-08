Хакеры взломали камеры гинекологии и выложили кадры операции. Теперь их могут посадить

В приморском городе Артем хакеры взломали камеры частной гинекологии. Злоумышленники требовали выкуп. Видео с операцией одной из пациенток попало в Сеть. Теперь делом занимаются правоохранительные органы. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Тем временем в клинике планируют улучшить систему безопасности.

Прямой эфир из гинекологии

В Артеме хакеры 4 декабря взломали камеры частной гинекологической клиники. Из медучреждения «Пятая точка» велась видеотрансляция в прямом эфире. Кадры из процедурных и операционных могли видеть все желающие. В открытом доступе оказалось видео операции одной из пациенток. Длилось это, правда, всего несколько минут. Но увидеть запись успели многие. А позже ролик появился и в Сети.

Руководство клиники исключает, что прямой эфир устроили их сотрудники. Они написали заявление в полицию, чтобы наказать того, кто подпортил им репутацию. Так как видео нарушает неприкосновенность частной жизни, управление Следственного комитета по Приморскому краю начало проверку. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, нарушивших права граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили следователи.

На данный момент следователи выяснили, что занимавшееся распространением кадров лицо находилось за пределами России.

За видео хотели получить выкуп

Когда стало известно, что хакеры взломали камеры в медицинском учреждении, за ролик потребовали выкуп. Об этом «360» рассказал директор клиники «Пятая точка» Константин Модин.

«Дали номер телефона, предложили за это видео выкуп. Но ни сумму, ничего не обсуждали. Когда я перезвонил по этому номеру телефона, никто трубку не брал. <…> Мы написали заявление. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы. Вместе, думаю, мы докопаемся до истины», — отметил Модин.

Он также подчеркнул, что не понимает, как хакеры могли взломать камеры. Ведь в медицинском учреждении была хорошая система защиты. Сейчас в клинике абсолютно все камеры отключены.

«Естественно, потом их включат. И вся система будет многократно усилена. Это будет сделано, когда мы поймем, что произошло проникновение в систему», — пояснил директор клиники.

Обеспечить 100% безопасности от хакеров

Взломать можно любую систему, неважно, камера это или нет. Об этом «360» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Как сложно, как легко — зависит от ситуации. Зависит от того, насколько специалисты, которые занимаются безопасностью, уделяют внимание необходимым аспектам. Например, меняют они пароли или оставляют те, которые достались с завода», — отметил Ульянов.

По его словам, далеко не факт, что конкретное медицинское учреждение было под пристальным наблюдением хакеров. Возможно, просто злоумышленники искали плохо защищенную систему. При этом Ульянов подчеркнул, что на 100% обеспечить безопасность в современных условиях нереально, но максимально затруднить работу хакеров так, чтобы они не захотели взламывать систему, можно.

Почему в операционной были камеры?

Главврач медучреждения пояснил, что камеры в кабинетах и операционных нужны на случай врачебной ошибки или других спорных моментов. Кроме того, они помогают следить за самочувствием пациентов после операций. По словам врача, в комнатах есть наклейки, которые предупреждают о ведущейся записи.

Прямого запрета на камеры в медицинских учреждениях нет. В некоторых случаях это даже полезно. Об этом «360» рассказал партнер адвокатского бюро «Человек и Закон» Сергей Коломиец.

«Ссылаясь на объяснения главного врача клиники, [могу предположить, что] в будущем это может помочь доказать или опровергнуть врачебную ошибку. Закон в таких случаях говорит, что сотрудников и посетителей без их согласия можно снимать, осуществлять видеозапись для обеспечения безопасности», — пояснил Коломиец.

Правда, он подчеркнул, что обрабатывать персональные данные может только специальное лицо — врач. И в отношении него должен быть издан приказ главного врача. А вот в том, что ролик оказался в Сети, действительно есть состав преступления. Коломиец напомнил, что за это предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа в размере 200 тысяч до пяти лет лишения свободы.

«Можно реально оказаться в местах лишения свободы», — подчеркнул Коломиец.