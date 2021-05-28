Камертоны тела. Врач рассказала, как безопасно принимать гормоны

Любители похудеть или набрать мышечную массу часто пользуются препаратами, содержащими гормоны. Вот только желаемый эффект может стоить здоровья. Восстановить его если и удастся, то с большим трудом. Но опасности «гормонального удара» могут поджидать и во вполне невинных продуктах вроде молока или курицы.

Камертон тела

Эндокринолог Екатерина Янг в разговоре с «360» пояснила что гормоны — один из древнейших способов биорегуляции нашего организма. Это очень четко настроенная система, мощнейший и очень чуткий инструмент управления здоровьем и всей биохимией внутри. Но топорное использование их может привести к необратимым последствиям.

«Использование гормонов для восполнения их дефицита, который не подтвержден врачом, довольно опасно. Грубое вмешательство в биохимические процессы нашего организма в краткосрочной перспективе, может быть, и даст желаемый эффект, но цена вопроса будет слишком высока», — сказала Екатерина Янг.

Она пояснила, что необходимо вдумчивое отношение к своему организму. Даже подверженный гипотиреоз не повод срочно назначать гормонотерапию. Это сигнал для того, чтобы разобраться, почему организм замедлил свой обмен веществ? Возможно, это связано с дефицитом тех или иных нутриентов, биологически значимых элементов пищи.

Эксперт пояснила, что когда человек пытается похудеть, он ограничивает себя в калориях и ограничивает в пище, соблюдая диеты. Но все биологические процессы внутри нас требуют витаминов и микроэлементов. А из-за скудного рациона этих микроэлементов может не хватать, что приводит к сбою в организме.

Строительный материал

«Восполнять их нужно с помощью полноценного питания, или же совмещать диеты и нутрицевтическую коррекцию витаминами и микроэлементами, которые у нас называются БАД. Они могут наладить дело таким образом, что либо потребность организма в гормонах будет уменьшена, либо будет дан строительный материал для них», — сказала Екатерина Янг.

Например, гормоны щитовидной железы — белковой структуры, они состоят из аминокислоты тирозина и йода. И употребляя достаточное количество белковой пищи и продуктов, богатых йодом, или дополнительно в виде нутрицевтиков, вы дадите материал для производства гормонов, пояснила эндокринолог.

Цена вопроса

Эксперт отметила, что люди, которые самостоятельно решают принимать гормоны или нутрицевтики, не тратят времени на разбирательство, что их привело к этому состоянию. Это может быть неправильный образ жизни, нарушение режима сна, неполноценное питание или работа на износ.

Тот же гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы — может являться не болезнью, а лишь адаптацией к тому образу жизни, который ведет человек. Ему организм уже просто кричит, что нужно замедлиться и остановиться. И в этой ситуации использование гормонов часто неоправданно и может лишь навредить, если не исправить образ жизни.

Гормоны не нужно демонизировать или возводить на пьедестал как единственно возможный инструмент управления здоровьем. Нужно более вдумчиво оценивать свое состояние и работать в тандеме с доктором, который в этом разбирается. И очень важно помнить, что в данном случае цена вопроса — здоровье.

Опасность извне

По словам Екатерины Янг, в нашем организме есть механизм отрицательной обратной связи. И если гормоны поступают извне, то собственные железы внутренней секреции продукцию этих гормонов снижают. То есть, получая гормон в виде таблетки, вы даете повод органу, вырабатывающему такой же гормон, начать лениться.

И если подобную терапию использовать не по показаниям, это может привести к пожизненному приему заместительной гормональной терапии, отметила эндокринолог.

Есть понятие биоидентичных гормонов — они идентичны по строению с теми, которые вырабатываются человеческим организмом. В спорте же, например, довольно часто используются вещества, которые похожи на биоидентичные гормоны, но на самом деле это синтетические вещества, побочный эффект которых очень и очень серьезный, например бесплодие.

Но встреча с опасными препаратами может произойти и без ведома человека, сказала Екатерина Янг. Например, некоторые производители БАД не пишут о гормональной составляющей своих продуктов. Для того чтобы увеличить надои, некоторые производители пользуются инсулиноподобным фактором роста, и этот компонент может остаточно присутствовать в молоке.

«Кстати, молоко и само по себе стимулирует выработку инсулина в нашем организме. Также иногда гормоны встречаются в курином мясе, и это может повлиять на девочек, вызвав у них раннее взросление. Много эстрогенов в бытовой химии и пластиковых бутылках, со стенок которых они попадают в жидкость», — сказала эндокринолог.

Доктор подчеркнула, что уберечься от опасности можно лишь одним путем. Нужно тщательно следить за своим здоровьем, внимательно относиться к своему телу, регулярно посещать врачей и следовать именно их советам и показаниям.