Новая камера не даст водителям заснуть. Число критичных нарушений у тех, кто с ней ездил, снизилось на 26%

Сервис такси стал первым видом пассажирских перевозок, где внедрили разработку «Яндекса» SignalQ2 — камеру безопасности, которая следит за поведением водителя и распознает критические ситуации. Если водитель отвлекся, вот-вот заснет или забыл пристегнуться, система привлечет его внимание и разбудит, а также отправит сигнал диспетчеру и позволит заглянуть в салон. А в случае ДТП камера работает как видеорегистратор. Поставщик песка и щебня Greenline два месяца тестировал SignalQ2 на большегрузах и приобрел камеры безопасности для своего автопарка. Мы отправились на базу компании в Рузский городской округ и рассказываем о результатах.

Уважение к водителям

Геннадий Волчек считает себя предельно ответственным водителем, у него 22 года стажа и все категории.

«Я что днем, что ночью за рулем не сплю. И не засыпаю даже. Что она (камера — прим. ред.) есть, что ее нет — мне все равно», — заявил Волчек.

Но как только он переводит глаза на навигатор и перестает следить за дорогой, голосовой помощник Алиса издает сигнал: «Пристегните ремень! Не отвлекайтесь!».

Greenline — компания по оптовой поставке нерудных материалов — щебня, гравия, песка. Большегрузы перевозят их с карьеров на московские бетонные заводы. Вес полной машины — около 20 тонн. Дорога требует предельной концентрации.

«Камера эта — хорошая вещь. Потому что, я считаю, машина у нас тяжелая, большая. В такси людей везут, например, но на этой машине можно в этих людей въехать. То есть риск есть», — добавил Геннадий Волчек.

Источник фото: телеканал «360»

Видео с нарушением моментально появляется на экране в диспетчерской, и ответственный сотрудник должен принять решение — узнать у водителя о его состоянии или сразу отправить на отдых.

«Прежде, без камеры, невозможно было контролировать, что происходит, стоит водителю покинуть территорию парка. Разве что соблюдение режима труда и отдыха: если, допустим, водитель простоял в пробке, на карьере, мы его выдергиваем — он дальше не работать едет, а отдыхать. Контроль был всегда. Но сейчас для этого контроля открывается больше возможностей», — рассказала старший диспетчер Ольга Смирнова.

Источник фото: телеканал «360»

По словам диспетчера, главная польза от камер — это безопасность. Программа позволяет выставлять фильтр, например, «Сонливость» или «Закрытые глаза».

Видит, что-то непонятное происходит, может остановить водителя, сказать ему: «Ты засыпаешь, остановись, отдохни». Потому что мы работаем на тяжелой технике, и если водитель где-нибудь уснет на дороге, то это будут страшные последствия — для других людей и, соответственно, для нашей компании Ольга Смирнова.

У диспетчеров есть возможность наблюдать за водителем постоянно, но они стараются попусту коллег не тревожить.

«Первое время, когда установили камеры, водители были не очень-то довольны. Они воспринимали эту систему так, что теперь я могу в любой момент посмотреть, чем занят водитель. Но, как правило, мы (компания — прим. ред.) этим не пользуемся. Да, мы можем заглянуть в кабину и посмотреть, что происходит в данный момент, но только если возникнет какой-то вопрос», — отметил инженер по эксплуатации автомобильного транспорта Дмитрий Караваев.

Он пояснил, что диспетчеры на следят за водителями круглосуточно. Они подключаются, только если камера зафиксировала нарушение, например, сонливость и отсутствие внимания у водителя, превышение скорости, непристегнутый ремень, внезапную остановку. В таком случае диспетчеры, как только получают сигнал об опасной ситуации, начинают разбираться, что происходит в кабине.

Принцип работы

Камера безопасности устанавливается на лобовое стекло и реагирует на поведение водителя. Она отслеживает положение лица: куда направлен взгляд и повернута голова, как часто и как долго человек моргает. Определив, что водителю хочется спать, SignalQ2 включает запись и в течение 10-15 секунд фиксирует это состояние. Видео отправляется в облачный сервис SignalQ. Потом этот фрагмент можно будет использовать, чтобы установить причину, если произошло ДТП, или как аргумент в спорах: было нарушение или водитель отвернулся, чтобы сдать назад. Каждый может скачать собственные записи.

Источник фото: телеканал «360»

Система умеет анализировать частоту нарушений и отправлять отчеты о состоянии водителей. В парке видят, кто однократно отвлекся или потер глаза, а кто действительно хочет спать и нуждается в отдыхе.

«Я знаю весь наш парк, диспетчеры, соответственно, тоже весь штат водительский знают. Но мы не можем быть уверены наверняка, как они переносят ночные вахты. Теперь мы можем увидеть, кто как себя чувствует. Планируем адаптировать рабочий график под каждого водителя», — объяснил Дмитрий Караваев.

Кроме того, программа сопоставляет данные из разных машин, анализирует качество вождения, сохраняет данные с GPS. Она знает, какая у водителей манера вождения, как часто они превышают скорость.

Зачем устанавливать

Источник фото: телеканал «360»

Оборудование подходит для любого общественного, грузового и специального транспорта. Компания Greenline первой использовала SignalQ2 на большегрузах. Камеры установлены во всем парке грузовиков — 24 машины. В итоге за два месяца число критичных нарушений снизилось на 26%. Еще на 8,6% — число некритичных.

Устройства могут фиксировать ДТП: дополнительные камеры на них работают как видеорегистраторы.

Камеры SignalQ2 уже установлены в таксопарках «Яндекс.Такси» и автобусных парках в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Сочи и Самаре.