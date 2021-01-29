Норвежские экологи бьют тревогу из-за распространения камчатского краба. С тех пор как крабов завезли на Кольский полуостров, они размножились и мешают традиционной рыбной ловле. Хотя для других это настоящий Клондайк. О расселении ракообразных и о том, как они изменили жизнь норвежцев, — в материале «360».

Советский эксперимент

Камчатский краб — это, собственно, не краб, а вид крабовидных раков-отшельников. Они немного отличаются от сородичей по внешнему виду. Переселить камчатского краба с Дальнего Востока в Баренцево море пытались еще в 1930-х годах, но попытки терпели неудачу — крабы очень быстро погибали в неволе. В 1960-х эксперименты наконец увенчались успехом. Ученые завезли тысячи особей, которые акклиматизировались и стали быстро размножаться.

Павел Львов / РИА «Новости»

В конце 1970-х первых камчатских крабов поймали у берегов Норвегии. В 1990-х морские хищники распространились на юго-запад, вдоль норвежского побережья. И на север, где популяция уже достигла Шпицбергена.

Камчатский краб — всеядный хищник, который поедает местных ракообразных, моллюсков и морских ежей. В отличие от Камчатки, в Баренцевом море у него практически нет природных врагов. Кроме того, краб занял места нереста промысловых рыб, из-за чего их численность снижается.

Все это привело к тому, что в начале 2000-х камчатского краба начали вылавливать и в России, и в Норвегии.

Промысел краба

Квоты на добычу страны определяют самостоятельно, обсуждая их на межгосударственной комиссии по рыболовству.

В России разрешается добывать только самцов камчатского краба, ширина панциря которых превышает 15 сантиметров. Добыча разрешена в промысловый сезон, который длится с середины августа до середины декабря. И вдали от береговой линии.

Александр Пирагис / РИА «Новости»

В Норвегии правила не такие жесткие. Вылов краба (там его называют королевским) запрещен только в северных регионах. Добыча по квотам идет на юге, где нерестится треска и пикша, которым краб мешает размножаться.

Норвежский город Киркенес приобрел известность как столица королевского краба. Зимой для туристов там устраивают крабовое сафари с дегустацией блюд из пойманных ракообразных.

Вторжение «красной армии Сталина»

Испанская газета La Vanguardia опубликовала статью, в которой своеобразно описывает историю расселения краба и то, как это изменило жизнь норвежцев. Автор пишет о нашествии на Норвегию «красной армии Сталина».

«Русское вторжение», говорится в статье, кардинально изменило жизнь депрессивной рыбацкой деревушки Бугейнес. Ее жители начали искусственно разводить крабов. К пейзажу деревни добавилось 30 огромных резервуаров, в каждом из которых находится по тысяче крабов. Владельцы бизнеса неплохо зарабатывают, продавая улов по пять долларов за килограмм. В ресторанах мясо краба стоит уже 100 долларов.

Павел Львов / РИА «Новости»

В 2020 году норвежские компании продали крабов за рубеж на 10 миллионов евро. За последние десять лет стоимость краба выросла в мире в три раза. Вначале крабов доставляют в Осло, за 1800 километров от места промысла. А из норвежской столицы самолетами везут в Японию, Великобританию, США и другие страны.

Однако не все остались в плюсе. Рыбаки с Лофотенских островов жалуются на то, что крабы рвут сети своими клешнями. А также поедают промысловую сельдь и треску, сообщила газета.

Зоозащитники обращают внимание на то, что крабы собираются в огромные колонии до десяти тысяч особей. Такая стая хищников нарушает баланс экосистемы, поедая все на своем пути и опустошая морское дно.

Вторжение крабов автор сравнивает с продвижением советской армии во время Второй мировой. Тогда Норвегия была оккупирована немцами, и советские войска, сражаясь с ними, зашли вглубь территории на сотню километров.

«Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, „красной армии Сталина“», — резюмирует автор.