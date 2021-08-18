Камчатка привлекает все больше туристов. Но доверчивых новичков там ждет смертельная опасность

Два туриста сорвались с Ключевской Сопки на Камчатке. Оба погибли. Местность в этом регионе очень сложная и враждебная к человеку, так что простым туристам туда ходить не советуют. Но даже если вы решились — нужен не только опыт походов в горы, но и знание главных опасностей, которые подстерегают на вулканах.

Вечером 17 августа спасательным службам поступил сигнал бедствия с вулкана Ключевская Сопка. Туристическая группа сообщила, что при спуске с ледника на высоте около 4100—4200 метров двое мужчин оступились и сорвались вниз.

Депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин и 35-летний турист Александр Филяев пролетели около километра и разбились, сообщили в МЧС. По словам одного из членов туристической группы, один из путешественников спустился вниз, чтобы посмотреть, можно ли помочь сорвавшимся. К тому моменту оба туриста были мертвы. Мужчина всю ночь находился рядом с телами и ждал помощи, однако в итоге к лагерю вышел сам.

Спасательная операция началась утром 18 августа — в ночь отправлять вертолет было нельзя. Поисково-спасательный отряд и сотрудники МЧС работают на месте, тела ищет 21 человек.

Ключевская Сопка

Ключевская Сопка, где произошло ЧП, — самый высокий активный вулкан Евразии, его высота почти 4800 метров. В последний раз извергался он в марте 2021 года. Каждое восхождение на эту вершину чрезвычайно опасно, предупреждают опытные альпинисты и путешественники.

Спасатель и альпинист Александр Гофштейн объяснил «360», что главной причиной несчастных случаев на вулканах Камчатки чаще всего становится банальная безграмотность и невежественность туристов. Перед восхождением прежде всего необходимо изучить район и его особенности, поговорить с опытными альпинистами и оценить степень опасности и свои возможности.

«Когда человек хотя бы поверхностно знаком с опасностями, возникает [вопрос] как на весах — идти или не идти, а если идти, то зачем: это самоутверждение, любопытство, которое переходит через край риска, или это страшная безответственность перед теми, кому вы дороги и за кого вы отвечаете?» — уверен он.

Коварные горы

Самая главная опасность на Ключевской Сопке, по мнению Гофштейна, — это непосредственно извержение, так как вулкан действующий. Предсказать его в теории можно, но гарантировать, что всплеска активности вулкана не будет, не может никто.

Ключевская Сопка. Источник фото: РИА «Новости»

Еще одна опасность Камчатки в том, что любое отступление от тропы может стоить человеку жизни — из-за неустойчивости почвы, оступившись, можно провалиться в горячую грязь, где человек заживо сварится за считаные секунды.

Представляют риск и ядовитые газы, которые выбрасываются из вулкана даже без извержения — их Гофштейн назвал «невидимой смертью», потому что даже обоняние может не подсказать, что скоро наступит отравление. Но одним из самых страшных и коварных врагов человека на вулканах называют пирокластический поток, который способен убить человека еще до начала подъема.

Из жерла вулкана даже во время маленького выброса выбрасывается смесь горячих газов, пыли, пепла — и все это на огромной скорости, как лавина в горах, скатывается по склонам на огромное расстояние. Так что можно пострадать еще на подходах к вулкану, не дойдя до него Александр Гофштейн.

Путешественник Михаил Ярин добавил, что также туристам на Камчатке стоит остерегаться медведей — на полуострове их очень много, а самые молодые могут не бояться людей и даже выстрелов.

Более того, Ярин отметил, что вулканы совсем не похожи на все остальные горы — у них другая структура.

«Вулкан — это шлаковый блок, большая помойка, на которой держатся различные камни. Там пирокластика, пепел, он сам по себе очень скользкий — как подшипник скольжения, так что без „кошек“ улетаешь сразу», — объяснил путешественник.

«Ты здесь на везение не уповай»

С популяризацией Камчатки как туристического направления там стало появляться большое количество частных туров, в которых инструкторы и гиды обещают людям безопасность и нередко берут даже новичков. Это, по мнению альпинистов, одна из самых больших ошибок. Гофштейн таких проводников и вовсе назвал авантюристами, потому что «гарантий даже Бог не дает».

«Есть две категории гидов: люди, совершенно преданные своему делу, квалифицированные, серьезные, очень подготовленные. У таких предусмотрены и курсы ознакомления со снаряжением, и репетиции или тренировки по использованию. И другое дело — это авантюристы, которых, к сожалению, больше. Они обещают золотые горы, но сами оказываются неспособны ни в моральном, ни в организационном, ни в материальном плане», — уверен он.

Корякский вулкан. Источник фото: РИА «Новости»

Здесь, по словам Гофштейна, недостаточно просто правильно дышать и правильно подниматься по осыпным склонам, как на менее сложных вершинах.

Должна быть хорошая горная подготовка, то есть это должны быть не первые горы. Человек должен понимать, как себя вести в горах, как двигаться. Должно быть специальное снаряжение для этого, а не просто ботиночки надел, как мы всегда ходим Михаил Ярин.

Путешественник подчеркнул, что все восхождения — не только на Камчатке — необходимо совершать в касках, хотя россияне часто пренебрегают этим правилом. Между тем из-за сильных и частых камнепадов, от которых негде скрыться при восхождении на вулкан, очень легко пострадать.

«Камушки там очень хорошо летают. Если утром начинаешь восхождение, там холодно на высоте — даже в августе минусовая температура. А днем солнышко склоны разогревает. Держаться камням там не на чем — все на этих катышках пепла держится», — заключил Ярин.

В выборе тургруппы и инструктора важно опираться на рекомендации профессионалов и отзывы других туристов, чтобы не попасть к любителю, выдающему себя за высококлассного специалиста. Но новичкам идти на вулканы Камчатки даже с профессионалом своего дела ни в коем случае нельзя.