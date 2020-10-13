Вред здоровью по кругу. Почему кальянные клубы не стоит открывать в пандемию

Омбудсмен Борис Титов предложил открыть кальянные клубы. Иначе бизнес уйдет в тень, говорят в аппарате уполномоченного. В Госдуме возражают: так одной рукой мы будем бороться с потреблением табака, а другой — легализовать курение.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову легализовать кальянные, сообщили РИА «Новости». Они могут выглядеть как отдельные клубы рядом с ресторанами и кафе. Но для официальной работы заведений придется ввести отдельный код в «Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности» (ОКВЭД).

Курение в заведениях общепита запретили еще в 2014 году. С 30 октября 2020 года в помещениях ресторанах и кафе нельзя будет использовать кальяны, электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака. Поэтому, разделить залы на курящие и обычные не получится. В то же время рестораторы уверяют, что наличие кальянов в заведениях позитивно влияет на бизнес и увеличивает средний чек.

Контролировать, а не бороться

В аппарате Бориса Титова считают, что запрет на кальяны в кафе переведет услугу в теневое поле. Проще легализовать, отрегламентировать и контролировать, чем бороться с их подпольным использованием. Бороться с курением нужно, пояснила представитель аппарата, бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова, но не прямыми запретами, а с помощью разъяснительной работы.

«Если дать возможность как-то регулировать эту деятельность, это смогут делать общество, граждане, государство, омбудсмены. Можно будет проверить, что услуги безопасны для тех, кто ими пользуется. Что предлагаемые услуги с точки зрения Роспотребнадзора соответствуют санитарным правилам, помещение оборудовано вытяжкой», — добавила Гнетова.

Законопроект, приравнивающий снюсы, вейпы и кальяны к сигаретам, приняли в июле 2020 года. Поэтому с конца октября их нельзя будет использовать там, где подают еду или хотя бы напитки. Обе эти услуги входят в код 56 ОКВЭД. Кальянные, отметила Гнетова, не закроются. Предприниматели переходят на коды 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» и 93.29.9 «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки». Но что это означает, не знают даже бизнес-омбудсмены.

«Если мы внесем изменения, разрешим в том же общепите, но в отдельном помещении, чтобы вход до 18 лет туда был запрещен, чтобы там была определенная вентиляция. Чтобы учитывались санитарные нормы и правила, тогда их можно контролировать. В ином случае они уйдут в какие-то зрелищные и персональные услуги и выйдут за пределы регулирования», — заключила Гнетова.

Там запретить, тут разрешить

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, курение кальянов в пандемию повышает риски распространения вируса. В поиске баланса между сохранением экономики и противоэпидемическими мерами не стоит выносить на первый план поддержки бизнеса создание кальянных клубов. Иначе получается, одной рукой страна борется с курением, а другой — потворствует ему.

«Что касается кальянов, снюсов, мне кажется, это тот суррогат, который при всей своей „легкости“ хуже и нетрадиционнее обычного табака. Ощущение „меньшего вреда“ со стороны кальянов, мнение о практически безвредном таком досуге, формирует большие проблемы, которые охватывают не только молодежь», — сказал парламентарий.

В состав курительных смесей для кальянов входит никотин, напомнил врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев. Только попадает в легкие он не через фильтр, а через воду или другую жидкость. Поэтому утверждения, что кальяны безвредны или менее вредны, чем сигареты — миф.

«Разница между сигаретами и кальяном — очень небольшая. Даже не в два раза, на 10-20% максимум. Людям некурящим в ресторанах это доставляет много неудобств и вред здоровью достаточно значительный. А для курильщиков это сопоставимо с обычной сигаретой. Зачастую там содержатся добавки, их отдельное множество. Мы не можем их все проверить с точки зрения сертификации, чистоты и так далее», — пояснил «360» Исаев.

Самовредительство в законе

Закон 15-ФЗ не запрещает организацию отдельных клубов, сообщил «360» соавтор запрета на курение кальянов в кафе, сенатор Валерий Рязанский. Однако политику не нравится идея появления заведений, где люди будут вредить своему здоровью. К тому же нельзя забывать, подчеркнул Рязанский, что сигару, например, курит один человек, в то время как кальян — многие. И если в больницах ингаляторы тщательно дезинфицируют после каждого пациента, то в кальянных просто меняют мундштуки и моют колбы.

«Но это выбор каждого. Закон не запрещает человеку портить себе здоровье. Что касается формы проведения времени, то это на любителя. Наверное, раз есть клубы любителей сигар, наверное, будут и такие. Бог с ним. Вопрос в том, чтобы это не стало местом открытого доступа для всех желающих. Это не должно быть местом общепита», — отметил сенатор.