Детский календарь прививок отследят онлайн. Готовимся к вакцинации

До конца года власти Москвы откроют родителям доступ к электронным прививочным картам детей. С их помощью можно узнать, какие препараты врачи используют для вакцинации, и составить календарь прививок. «360» рассказывает, какие уколы нужны детям и как подготовить их к походу к врачу.

До конца 2019 года родители получат доступ к электронным картам своих детей, сообщается на сайте мэра Москвы. В них будет информация об отказах, противопоказаниях, предстоящих и уже сделанных прививках. Правда, только тех, что ставили в государственных медицинских организациях.

Родители смогут узнавать, какие препараты используют при вакцинации. Позднее горожанам, чьи дети пропустили укол, начнут рассылать смс и электронные напоминания. Медики также получат доступ к прививочным картам и смогут точнее планировать кампании.

Благодаря доступу к карте родители смогут в любой момент заглянуть в календарь прививок и запланировать поход в поликлинику. В России действуют Национальный и Региональные календари профилактической вакцинации. Прививки, по выбору родителей, можно бесплатно сделать в районной поликлинике или платной коммерческой клинике. Предварительно маленьких пациентов осматривает педиатр и, в зависимости от самочувствия и здоровья, разрешает или откладывает прививку.

Календарь прививок

Новорожденным еще в роддоме в первые 24 часа делают прививку от вирусного гепатита В. На третий-седьмой день — от туберкулеза. В месяц малышей ревакцинируют от гепатита В. В два месяца прививают от полиомиелита, а малышей из групп риска, родившихся от матерей-носителей антигена HBsAg, больных или перенесших вирусный гепатит В, наркозависимых и так далее — от гепатита В.

В три месяца нужно сделать первые прививки от дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС) и полиомиелита. Детям из групп риска — против гемофильной инфекции. В 4,5 месяца эти прививки, а также укол от пневмококка повторяют.

В 6 месяцев: третий раз АКДС и гепатит В. Первая прививка от полиомиелита. Группам риска — еще и от гемофильной инфекции. В год — корь-паротит-краснуха (КПК), группам риска — дополнительно от гепатита В. В 15 месяцев — ревакцинация от пневмококка, в 18 — полиомиелит, КПК, а группам риска — от гемофильной инфекции. До 20 месяцев нужно сходить на еще одну ревакцинацию полиомиелита.

В шесть-семь лет: вторая КПК, ревакцинация от дифтерии, столбняка и туберкулеза. В 14 — третья ревакцинация против дифтерии, столбняка и полиомиелита. В Москве девочек в 12-13 лет дополнительно прививают от вируса папилломы человека. Существует еще вакцинация в период эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как подготовить малыша

Большинство детей боятся уколов — это абсолютно нормальная реакция. Увы, 100-процентно действенного способа успокоить их не существует. Кому-то помогают разговоры, кому-то — обещания купить мороженое, а кого-то и в шесть лет вносят в кабинет на руках. Здесь важно помнить, что дети берут пример с родителей. Если обстановка дома нервная, не стоит ждать, что ребенок будет спокойным. Если он падает, а родные начинают причитать и паниковать, наиболее вероятной реакцией будет затяжной плач.

Годовалым малышам трудно что-либо объяснить. Они могут испугаться не самого укола, а незнакомых людей, холодных перчаток, манипуляций с рукой, прохладного и большого помещения, резких звуков. Поэтому лучше принять это как данность, убедить себя, что слезы и крик из-за прививки — не трагедия, а малыша всегда можно успокоить.

Детям от двух лет можно, конечно, рассказать байку «комарик подлетит и укусит». Некоторым, говорят, помогает. Но лучше честно объяснить, что прививка — это укол, который сделает организм сильнее и защитит от тяжелых болезней. Пояснить, что это может быть неприятно, но совсем не так, как когда «ты летом разбил колено» или «наша кошка поцарапала тебе руку». А в шесть-семь лет ребята в подавляющем большинстве случаев спокойно относятся к уколам и истерик в поликлиниках не устраивают.