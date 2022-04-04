«Каков поп, таков и приход». Выступление Зеленского на Grammy объяснилось его бессилием как президента

Владимир Зеленский предпочитает поддерживать свою активность в медиа, как в случае с выступлением на премии Grammy, вместо реальных усилий для разрешения ситуации на Украине, потому что он сам медийный персонаж, а не президент. Такое мнение «360» высказал политолог, журналист Юрий Светов.

«Он сам по существу медийный человек, а не президент. Он появился достаточно неожиданно в политике из медийного пространства и продолжает жить по законам этого медийного пространства. Ему кажется, что у него здесь хорошо получается, гораздо лучше, чем в политических отношениях», — отметил Светов.

Зеленский не может проявить себя как лидер государства. Он просит у Запада помощи, но выходит неудачно. Зато в том, чтобы приткнуться к какой-нибудь зарубежной площадке, особенно американской, у президента Украины не возникает сложностей.

«Он просит от американцев боевые самолеты, требует, чтобы они закрыли небо, поставили еще больше оружия, с этим сложности. А вот выступить на „Оскаре“, на Grammy, в Конгрессе США — это пожалуйста», — указал политолог.

Зеленский беспомощен в ситуации, когда по украинским военным объектам наносят удары. И договориться с американцами получается только о выступлениях на таких мероприятиях, как музыкальная премия.

«Вот эта вся игра, когда у тебя разбиты база топливные, с которых надо снабжать армию, когда у тебя поражают центр управления воздушным движением и ПВО, то что этому можно противопоставить? Ну, выслать нидерландского журналиста, который сфотографировал результат этого удара под Одессой. Так и здесь — раз не получается договориться об оружии, договоримся хотя бы о Grammy», — объяснил Светов.

Многие современные политики ведут себя как поп-звезды, обратил внимание политолог.

«Мы же видели много людей, для которых самое главное — что-то сказать, что-то продемонстрировать, а содержательная сторона не важна. Взгляните на Бориса Джонсона, допустим. Он же в первую очередь шоумен, а только потом — премьер-министр Великобритании», — указал Светов.

Политолог предрек, что наступит время, когда мировые политики начнут отпираться от своих высказываний в поддержку Украины. В качестве примера он напомнил, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен закончила свое выступление в начале марта лозунгом националистов «Слава Украине».

«Когда встают и хлопают депутаты бундестага, или Японии. Все эти истории они замажут. Вы видите, какие они мастера делать вид, что каких-то вещей в истории вообще не было. Вот война во Вьетнаме, заметьте, как стерта, ее просто не вспоминают», — отметил Светов.

Сейчас на Западе подхватили украинский фейк о якобы жертвах среди мирных жителей в Буче. Но никто не вспоминает, как американские военные убивали по 150 человек на свадьбах в Афганистане и объясняли это ошибкой.

«Таков стиль. Каков поп, таков и приход. Какая власть у Зеленского, так он себя и ведет», — констатировал Светов.