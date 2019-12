Черно-белые песни в красивых цветах. Какой запомнят Мари Фредрикссон из Roxette

Вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла 9 декабря в возрасте 61 года. Она 17 лет боролась с онкологическим заболеванием. Временно ей даже удалось победить рак и, научившись заново ходить, вернуться на сцену. Но болезнь вернулась. Какой запомнят Мари Фредрикссон — в материале «360».

Девочка-панк стала певицей

Мари Фредрикссон родилась в маленькой деревне Эссе на юге Швеции. Она была пятым ребенком в семье и, когда родители уезжали на работу, часто устраивала концерты своим братьям и сестрам. Именно тогда ей начали пророчить карьеру будущей звезды. В 17 лет Мари поступила в музыкальный колледж, но учеба ей быстро наскучила. Тогда она переехала в Хальмстад, где присоединилась к женской панк-группе Strul. Особого успеха коллектив не добился, оставив после себя единственный сингл.

После распада группы артистка познакомилась с продюсером Лассе Линдблом, который сначала пригласил ее в свою группу, а потом начал продвигать как сольную певицу. Именно Линдблом познакомил Мари с ее будущим партнером по Roxette Пером Гессле, лидером успешной группы Gyllene Tider.

Мари и Пер решили попробовать объединить свои усилия в надежде, что смогут добиться хотя бы умеренного успеха в Европе. Первый сингл Neverending Love попал на верхушку шведского хит-парада, а критики весьма хорошо отозвались об альбоме Pearls of Passion. Но настоящий успех пришел к группе после второго альбома, перед записью которого Мари и Пер временно разошлись, чтобы продолжить сольные карьеры.

Главные хиты

История второго альбома Look Sharp! оказалась весьма необычной. Пластинка вышла в 1988 году и стала главным альбомом в Швеции. Тогда же диск приобрел американский студент Дин Кушман, который увез его в Миннеаполис. В родном городе он принес запись на радиостанцию KDWB, но никто кроме директора станции Брайана Филипса не послушал ее. Впечатленный песней The look он вывел ее в эфир.

Трек оказался настолько популярным, что копию попросили другие радиостанции. 8 апреля 1989 года The look достигла первого места в чартах. Roxette стала третьей шведской группой после Blue Swede и ABBA, которым удалось возглавить американских хит-парад. В тот же год MTV вручила Roxette приз International Music Award за лучший клип по мнению зрителей. Образ Мари из этого видео остался с ней навсегда: блондинка с короткой стрижкой.

Американский ромком «Красотка» с Джулией Робертс ассоциируется у всех исключительно с песней Pretty Woman. Но баллада Roxette It Must Have Been Love известна не меньше. Ирония заключается в том, что группа записала эту песню за три года до выхода фильма. И это была просто рождественская баллада о расставании пары. Услышав эту композицию режиссер Гэри Маршалл перемонтировал картину, чтобы никакой диалог не перекрывал исполнения.

Написанная за три года до выхода фильма, после премьеры «Красотки» песня две недели не сходила с первых строчек чарта Billboard.

Болезнь и восстановление

В начале 90-х Мари решила сосредоточиться на семейной жизни. В 1993 году у нее родилась дочь Инес Жозефин, а через три года сын Оскар Микаэль. В 2002 году Мари упала в обморок в ванной. Тогда врачи диагностировали у певицы злокачественную опухоль мозга. После операции и курса химиотерапии Мари заново училась читать и говорить. Она практически ослепла на левый глаз.

Все лечение заняло почти три года. В 2005 году она вернулась. При помощи мужа она записала сольный альбом, а после снова воссоединилась с Пером. С 2009 по 2016 год группа гастролировала и выпускала новые альбомы. На последних концертах Мари выступала только сидя. Всего у нее было более 200 выступлений по всему миру.

Последней пластинкой стала Good Karma. Из-за нового обострения болезни тур в честь 30-летия группы и в поддержку последнего альбома отменили. Весной 2016 года в одном из редких интервью Мари сказала: «У меня никогда не будет страха старости». В минувший понедельник ее не стало.

«Время идет так быстро. Не так давно мы провели дни и ночи в моей крошечной квартире в Хальмстаде, слушая любимую музыку, делясь несбыточными мечтами. И что за мечту мы в итоге разделили. Спасибо, Мари, за то, что нарисовала мои черно-белые песни в самых красивых цветах», — написал Пер Гессле.