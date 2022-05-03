Американская академия киноискусства, которая ежегодно присуждает одну из самых престижных в мире кинопремий — «Оскар», была создана 95 лет назад — 4 мая 1927 года. В первый раз премию вручили два года спустя, и до сих пор церемония проводится ежегодно, неизменно приковывая внимание зрителей и кинокритиков. «Оскар» получали и советские, и российские картины. «360» разобрался, благодаря чему они заслужили награды.

Отечественные лауреаты

За все время лауреатами «Оскара» — это название появилось только через пять лет после первой церемонии — стали шесть фильмов из СССР и России. Это документальная лента «Разгром немецких войск под Москвой», снятая в 1943 году по указу Сталина, экранизация романа-эпопеи «Война и мир» (1969), советско-японский фильм «Дерсу Узала» (1976), известная всем «Москва слезам не верит» (1981), а также «Утомленные солнцем» (1995) и короткометражный мультфильм «Старик и море» (2000), снятый по повести Эрнеста Хемингуэя.

Киновед и кинокритик Александр Шпагин в беседе с «360» отметил, что все эти фильмы были в мировом прокате.

«В СССР на „Оскар“ выдвигали не камерные фильмы, а те, которые ближе к блокбастерам: постановочные, с массовкой, зрелищные. У нас всегда существовал определенный стереотип о том, что американское кино — со стрелялками, фантастикой, навороченные боевики. Хотя там немереное количество других режиссеров: и Вуди Аллен, и Дэвид Линч», — рассказал Шпагин.

В основном советские и российские «камерные» фильмы оставались за кадром, а зря. Небольшим исключением стала картина «Утомленные солнцем», где действие происходит на даче, но там сыграла роль сложность, неоднозначность, психологичность ленты, а также то, что ее снимал известный режиссер — Никита Михалков.

Успех за рубежом

Самый большой успех имела «Война и мир» — фильм закупили для международного проката. Киноэпопея стала одной из самых высокобюджетных картин мирового кинематографа XX века.

Благосклонно в Америке встретили и картину «Москва слезам не верит». Интересно, что ее режиссер Владимир Меньшов смог забрать свою статуэтку лишь через восемь лет после присуждения «Оскара» — в 1989 году. На награждение его просто не отпустили.

«Меньшов был невыездной. Потому что открытый, жесткий, честный, режет правду-матку всегда, как такого выпускать? Боялись, потому его оставили здесь. Ему просто сказали, что он получил „Оскар“, и это был полный шок. Ну, написали об этом, его везде поздравили», — рассказал Шпагин.

Фильм Георгия Данелии «Афоня» (1975) полюбился иностранцам и был номинирован на «Оскар», но не получил его. По мнению Шпагина, эта картина честно демонстрировала жизнь людей на окраине Москвы, и в ней «присутствовало социальное беспокойство». По его словам, таких картин в СССР снимали много, но на рассмотрение киноакадемии их не отправляли: старались выбрать те, которые покажут Союз в наилучшем свете.

Какие еще русские фильмы могли бы получить «Оскар»

Отечественные фильмы не получали «Оскар» уже больше 20 лет. Последними на данный момент номинантами среди российских картин становились фильмы Андрея Звягинцева «Левиафан» (в 2015 году) и «Нелюбовь» (в 2017-м), однако премии они не завоевали.

Шпагин считает, что многие советские фильмы в свое время стоило бы выдвинуть на премию.

«Та же „Ирония судьбы“ могла бы взять „Оскар“, но ее просто не отправили. Сочли слишком камерной», — отметил кинокритик.

По его мнению, в современном мире, в условиях конфронтации с США, премию может получить разве что фильм «очень противленческого направления», вроде «Левиафана». Но не артхаусный, потому что «Оскар» получают картины, любимые зрителями.

А в советское время получение «Оскара» не было таким событием, как сейчас, по крайней мере в СССР. Небольшая новость в СМИ и поздравление режиссера — только так и отмечали это грандиозное по современным меркам достижение.