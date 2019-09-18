Какого ежа тебе здесь надо? Браконьеры со всего мира идут в российские воды за ценной наживой

Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся в Японском море браконьерством на двух шхунах. Это послужило причиной для вызова временного поверенного в делах КНДР в России Зин Чжон Хепа в МИД РФ. За последние несколько лет в Японском море и северных частях Тихого океана были задержаны сотни людей, незаконного добывающих ценные и особо ценные виды рыб. «360» разбирался, чем богато Японское море, и что именно привлекает туда браконьеров.

«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», — такое сообщение ФСБ РФ процитировали все СМИ России во вторник, 17 сентября. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато, исключительной экономической зоне Российской Федерации, отмечали в ФСБ.

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Задержанные рыбаки осуществляли браконьерский промысел на двух шхунах и 11 мотоботах.

Экипаж первой шхуны удалось задержать сразу, а моряки второго судна напали на российских пограничников с оружием и ранили троих человек. После задержания оба северокорейских судна конвоировали в порт Находки.

Эти события послужили причиной для вызова временного поверенного в делах КНДР в России Зин Чжон Хепа в МИД России.

Источник фото: Pixabay

За последние несколько лет в Японском море и северных частях Тихого океана были задержаны сотни людей, незаконного добывающих ценные и особо ценные виды рыб. Браконьеров привлекают крабы, ежи, креветки, гребешки и прочие дары моря.

Источник фото: Pixabay

Так в апреле погрануправление ФСБ по Приморскому краю уже задерживало в российских водах Японского моря иностранное судно за незаконную ловлю краба. Тогда судно попыталось скрыться, но пограничникам удалось его задержать, высадившись на борт с вертолета.

Проблема браконьерства в водах у российских границ все еще сохраняется. В 2018 году за браконьерство сотрудниками береговой охраны были задержаны 324 человека и 234 маломерных плавсредства, писало РИА «Новости», были изъяты 108 тонн водных биоресурсов. Свыше 77 тысяч экземпляров ценных и особо ценных видов рыб и крабов были выпущены в естественную среду обитания.

Источник фото: Pixabay

Кроме того, за прошлый год сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений законодательства о государственной границе, рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов.

Вместе с тем в ФСБ отметили значительное снижение «подфлажников» — браконьерских судов с российскими экипажами, но под флагами других стран.