В России стали выпускать ПК на отечественном процессоре Baikal-M. Какое у них будущее?

Компания iRU совместно с Baikal Electronics начала серийный выпуск компьютеров на отечественном процессоре Baikal-M. Разноплановые гаджеты будут работать на операционной системе Astra Linux Special Edition.

В модельный ряд войдут персональные компьютеры «Опал» в двух форм-факторах — SFF (Small Form Factor) и MT (Microtower), моноблоки «Агат» с предустановленным пакетом программ, в том числе и отечественной операционной системой, редакторов «Мой Офис», браузера и другого ПО из реестра Минкомсвязи, говорится на сайте Baikal Electronics.

Компания обещает до 32 гигабайт памяти DDR4 и дисковые накопители — до одного терабайта SSD и до трех терабайтов HDD. Экран моноблока планируют сделать с диагональю в 23,8 дюйма с разрешением Full HD.

Гарантия безопасности

К 2023 году весь госсектор должны перевести на отчественные процессоры. А у техники, работающей на Baikal-M, уже сложится репутация. Генеральный директор Baikal Electronics Андрей Евдокимов заявил, что со временем, когда российские процессору зарекомендуют себя, их можно будет использовать для «внедрения в общую IT-структуру» и масштабного импортозамещения.

Эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод в беседе с «360» напомнил, что подобную политику проводят в том числе в сфере электроники. Отечественное производство гарантирует, прежде всего, безопасность.

«Электронная компонентная база должна <…> том числе обеспечить отсутствие закладок в процессоре, которые бы позволили иностранным спецслужбам, производителям и кому угодно контролировать работу компьютера», — пояснил Корогод.

С коллегой согласился и ведущий канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук. Под закладкой, рассказал он, в IT-сфере подразумевают недокументированные возможности в процессоре. Они позволяют тем, кто владеет информацией о подобной уязвимости, получить к компьютерам удаленный доступ, выключить их, удалить какую-либо информацию, заставить работать некорректно.

«Опасаясь таких возможностей, мы активно инвестируем в наш собственный процессор», — подчеркнул Корнейчук.

Baikal-M гарантирует пользователям безопасность и отсутствие каких-либо закладок. Процессор в полной мере российский, но с британской архитектурой.

«Главное, зачем России нужны процессоры — чтобы осуществлять импортозамещение», — указал ведущий канала Pro Hi-Tech.

Собственная разработка, производство, замкнутость на внутренний ресурс — задачи, которые сейчас пытается решить государство. На западной архитектуре ARM строится большинство современных процессоров, отметил Сергей Корогод.

Альтернатива иностранному ПО

Процессоры Baikal Electronics, по мнению эксперта, основным конкурентам пока будут немного проигрывать. В том числе из-за меньших объемов производства. Из-за этого цена устройства окажется выше, чем у конкурентов с миллионными партиями. Компенсировать разницу должна надежность.

Этот процессор не для широкого рынка, а для сфер применения с особыми требованиями к секретности, надежности — либо госструктуры, либо те, кто работает с государством и на кого распространяются его требования Сергей Корогод эксперт по компьютерным технологиям

Компании, напомнил Илья Корнейчук, должны закупать определенный процент российского оборудования. Если пока под ним могут подразумевать процессоры на базе Intel или AMD, то в скором времени ситуация изменится. Одной из имеющихся альтернатив как раз станет Baikal-M.

«[Процессоры] могут использовать компании с госучастием или там, где речь идет о чувствительных данных, попадание которых к иностранным и не только партнерам крайне нежелательно», — дополнил он мнение коллеги.

В теории такую технику будут использовать где угодно. На практике, скорее всего, речь пойдет о компьютерах в поликлиниках, ПФР, полиции и прочих государственных организациях, которые постепенно переходят на отечественное ПО.

«Компьютеры иностранного производства будут потихоньку вытесняться, будет переход на собственную электронную базу», — заметил Сергей Корогод.

Шансы на рынке

Плюсом госрынка он назвал стабильность: заказы в этой сфере будут всегда. Однако нельзя забывать и о жестких санкциях, например, из-за сорванных сроков поставок. В теории вероятно использование российских процессоров в иностранных устройствах.

«Это могло бы стать неплохим рынком для тех стран, которые не хотят находиться под контролем США и еже с ними», — подчеркнул эксперт.

Корнейчук, напротив, перспективы Baikal-M на иностранном рынке счел сомнительными. Зарубжным компаниям, по его словам, смысла закупать российские процессоры нет. Исключение могут составить партнеры РФ, не доверяющие внешним решениям.

«Закупки готовых компьютеров могут быть в Белоруссии, Казахстане, Армении и так далее. Страны, которые могут быть заинтересованы, чтобы их IT-инфраструктура не отключилась в самый неподходящий момент», — пояснил ведущий канала Pro Hi-Tech.

У обычного потребителя процессор тоже вряд ли будет пользоваться особой популярностью, проигрывая в том числе в цене зарубежным аналогам, согласился Корогод.

«Так как это делается только для России, то будет неизбежно дороже, чем устройства, которые делают на весь мир. Издержек больше. Его будут выбирать, только если есть какие-то специальные требования, которые разницу компенсируют», — сказал он, указав на решение государства об установке российского ПО.

Тем не менее нельзя исключать создание внутренней сети с отечественным программным обеспечением, элементной базой, которая сможет работать независимо от мирового интернета. В случае тех же санкций государственные информационные системы смогут остаться на плаву.

Собственная база позволит не зависеть от иностранных поставщиков. <…> Это шаг в правильном направлении, хотя с точки зрения экономики и не очень выгодный Сергей Корогод

В игры не поиграть

Илья Корнейчук выразил надежду, что у потребителя останется возможность выбирать, какие компьютеры покупать. Все зависит от того, зачем именно нужна техника. Baikal-M по мощности он сравнил с процессорами десятилетней давности. У него прекрасные показатели энергопотребления, машина «тянет» офисные приложения, позволяет работать с документооборотом, почтой и в браузере.

Если человек хочет компьютер, на котором сможет играть в любимые игры, то решения от западных партнеров остаются безальтернативными. В контексте простого гражданина риски ничтожны. Производительность будет выше, а цена — ниже Илья Корнейчук ведущий канала Pro Hi-Tech

«Мы верим, что у Baikal-M нет закладок и закупаем. Тем самым поддерживаем российскую IT-инфраструктуру. На самом деле, это правильно. <…> То, что в государственных и компаниях с госучастием применяются отечественные IT-продукты — это замечательно. Это поддержание отечественной экономики, развитие собственной высокотехнологичной сферы», — сказал он.

И если на сегодняшний день ПО кажется «не слишком симпатичным в каких-то аспектах», то через 10-20 лет ситуация может измениться.

«В идеале нам нужно было многие вещи делать пять-шесть лет назад, лучше 10. Если бы мы были больше подготовлены, то сейчас могли бы сделать гораздо лучше, дешевле и с большей отдачей. Но это процесс, и он идет, на мой взгляд, в верном направлении», — заключил специалист.